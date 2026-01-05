Hạ tầng “bứt phá” tạo đòn bẩy cho bất động sản Khánh Hòa

Đòn bẩy từ hạ tầng giao thông "không - thủy – bộ - sắt"

Ngày 1/1/2026 chứng kiến thời khắc lịch sử khi Cao tốc Vân Phong – Nha Trang thông xe toàn tuyến, trục Cao tốc Bắc - Nam phía đông thông suốt từ TP.HCM đến Vân Phong. Từ nay, người dân, du khách có thể di chuyển từ TP.HCM đến Khánh Hòa thuận tiện qua cao tốc.

Cao tốc Vân Phong – Nha Trang thông xe toàn tuyến từ 1/1/2026 Ảnh: Minh Tú

Trên công trường một dự án cao tốc khác là Khánh Hoà-Buôn Ma Thuột, sự hối hả xen lẫn khí thế phấn khởi cũng đang diễn ra khi BQL dự án đặt mục tiêu thông xe toàn tuyến trước Tết Nguyên đán 2026, phục vụ nhu cầu đi lại.

Khánh Hòa bước vào giai đoạn bứt phá mạnh mẽ khi hệ thống hạ tầng giao thông không chỉ được đầu tư mở rộng về quy mô, mà còn được phát triển theo định hướng kết nối đa phương thức, biến nơi đây thành điểm đến du lịch dễ tiếp cận, hấp dẫn và giàu tiềm năng. Sự cộng hưởng của giao thông thủy – không – sắt – bộ đang tạo nên một mạng lưới kết nối linh hoạt, giúp Khánh Hòa thu hút ngày càng nhiều du khách trong và ngoài nước.

Các tuyến cao tốc được đẩy mạnh triển khai nhằm rút ngắn thời gian di chuyển, mở rộng không gian phát triển kinh tế, tạo điều kiện cho những hành trình khám phá đa dạng hơn giữa núi – biển – cao nguyên. Hệ thống cảng biển (với hơn 20 bến cảng đang hoạt động) vốn là thế mạnh, nay tiếp tục được kêu gọi đầu tư phát triển.Với hạ tầng hàng không, tầm nhìn đến năm 2050, Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh được xác định đáp ứng công suất 36 triệu hành khách/năm và 100.000 tấn hàng hóa/năm.

Đường sắt tốc độ cao Nha Trang - TP HCM dự kiến khởi công cuối 2027 Ảnh: Minh Tú

Bên cạnh sân bay, cảng biển , các đoạn tuyến cao tốc dần hoàn thiện, siêu dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam cũng dự kiến chọn chặng Nha Trang – TP.HCM làm một trong hai giai đoạn đầu, thúc đẩy công tác giải phóng mặt bằng và khởi công cuối năm 2027, mở ra "hành lang kinh tế vàng" kết nối toàn Nam Trung Bộ.

Song song hoàn thiện hạ tầng giao thông, Khánh Hòa đang siết chặt quy hoạch ven biển theo hướng phát triển du lịch bền vững, mở rộng không gian công cộng và giới hạn mật độ xây dựng.

Mặt khác, việc Khánh Hòa dịch chuyển trọng tâm phát triển về phía Nam Nha Trang với trung tâm hành chính mới, càng thể hiện rõ bước đi chiến lược nhằm tái cấu trúc không gian đô thị đến năm 2040, tầm nhìn 2050. Từ đây, sẽ giảm tải cho vùng lõi ven biển, đồng thời tạo dư địa phát triển các khu đô thị hiện đại – nơi quy hoạch và hạ tầng được thiết kế bài bản ngay từ đầu.

Theo các chuyên gia, chiến lược của Khánh Hòa nếu làm hiệu quả sẽ giúp nâng tầm Khánh Hòa không chỉ trở thành điểm đến du lịch toàn cầu, mà còn là đô thị đáng sống tầm cỡ quốc tế. Trong bối cảnh đó, bất động sản sẽ là lĩnh vực đầu tiên hưởng lợi, đặc biệt là các dự án đô thị quy hoạch bài bản, giàu trải nghiệm và dễ dàng kết nối với các điểm đến.

Charmora City – Thành phố đảo quốc tế giữa trung tâm Nha Trang

Khi hạ tầng mở lối, thị trường bất động sản cũng bắt đầu bước vào giai đoạn chọn lọc. Nhà đầu tư ngày nay không chỉ tìm kiếm một sản phẩm để sở hữu, mà tìm kiếm một điểm đến có thể đồng hành lâu dài, nơi giá trị sống và giá trị tích sản song hành. Tại Nha Trang, Charmora City đang được nhắc đến như một "tâm điểm" hội tụ đầy đủ những yếu tố ấy.

"Thành phố đảo" quốc tế Charmora City với quy hoạch ấn tượng

Tọa lạc tại phường Nam Nha Trang, nơi đặt trung tâm hành chính mới của tỉnh, Charmora City được ví như "trái tim" của không gian đô thị tương lai. Từ đây, cư dân và du khách dễ dàng kết nối tới trục ven biển, các tuyến giao thông nội đô, cao tốc liên vùng và sân bay quốc tế.

Không đơn thuần là nơi an cư, dự án được định hướng trở thành một điểm đến sôi động suốt ngày đêm với quy hoạch 3 đảo chức năng (đảo Bắc – đảo Trung – đảo Nam) trên tổng quy mô 227ha, 60ha mặt nước. Trong bối cảnh Nha Trang thiếu vắng những khu đô thị quy mô bàn bản, sở hữu lâu dài, Charmora City là điểm đến lý tưởng cho cộng đồng cư dân trong nước và quốc tế. Nơi đây còn tiên phong mang đến đặc quyền tiện ích khoáng nóng, mở ra một kỷ nguyên chăm sóc sức khỏe thượng lưu suốt 365 ngày.

Những tòa tháp căn hộ, nhà phố và biệt thự tại Đảo Nam sở hữu hệ thống tiện ích đẳng cấp

Bởi vậy, không khó để lý giải vì sao những tòa tháp căn hộ và các dãy nhà phố, biệt thự đầu tiên tại đảo Nam vừa được Sun Property ra mắt thời gian qua đã tạo sức hút mạnh mẽ trên thị trường. Cư dân đảo Nam – nơi định vị là đảo an cư của Charmora City sẽ sở hữu giá trị kép vừa an cư biệt lập vừa hưởng thụ trọn hệ sinh thái vui chơi, giải trí với vị trí kế cận Đảo Trung.

Dự kiến, Sun Group sẽ mang đến Đảo Trung những show thể thao mạo hiểm, show nghệ thuật trên mặt nước kết hợp pháo hoa, chợ đêm VUIFest, cùng các show diễn mới độc đáo. Đây hứa hẹn là dự án bước ngoặt với bức tranh đô thị Nha Trang. Khi ánh đèn lên, Charmora City không chìm vào tĩnh lặng, mà tiếp tục vận hành với nhịp sống sôi động, gia tăng giá trị khai thác thương mại và dịch vụ.

Việc dự án được phát triển bởi Sun Property (thành viên Sun Group) mang đến một bảo chứng quan trọng về chất lượng và tầm nhìn. Với kinh nghiệm kiến tạo những điểm đến mang dấu ấn trên khắp cả nước, Sun Group không chỉ xây dựng công trình, mà còn tạo nên những không gian sống đậm bản sắc sẽ phát triển bền vững theo thời gian.