Hà Tĩnh: Gần 3.000 trang phục tập Yoga có dấu hiệu nhập lậu

Theo tin từ Cục Quản lý Thị trường Hà Tĩnh, đơn vị vừa phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra xe tải do ông P.V.H (trú ở Xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển, phát hiện trên xe có 2.900 cái áo khoác nữ là trang phục tập Yoga do nước ngoài sản xuất. Số hàng hóa này không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa, trị giá hàng hóa ước tính hơn 55 triệu đồng.

Lực lượng QLTT Hà Tĩnh kiểm tra lô hàng không có hóa đơn chứng từ.

Làm việc với lực lượng chức năng, ông P.V.H khai nhận là chủ sở hữu của toàn bộ số hàng hóa trên. Do thấy mặt hàng này được nhiều người ưa chuộng nên đã tự tìm hiểu để mua về kinh doanh. Số áo khoác nữ là trang phục tập Yoga này được mua gom trên thị trường từ một số đối tượng không rõ danh tính tại Hà Nội với giá 19.000 đồng/cái sau đó vận chuyển vào các tỉnh phía Nam để bán kiếm lời. Do đó toàn bộ số hàng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp.

Đội Quản lý thị trường số 6 Cục Quản lý Thị trường Hà Tĩnh đã tạm giữ số hàng trên để tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Đội Quản lý thị trường số 6 Cục Quản lý Thị trường Hà Tĩnh cho biết sẽ tiếp tục tăng cường công tác cài cắm cơ sở, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; góp phần bình ổn thị trường và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, các tổ chức, cá nhân kinh doanh chân chính.