Hà Tĩnh mở đường dự án 17.000 tỷ, khai thác "mỏ vàng" khổng lồ, sẵn có: Người dân và đất nước cùng có lợi

22-09-2025 - 08:40 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Dự kiến đến năm 2028, công trình này sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động.

Hà Tĩnh là một trong những tỉnh dẫn đầu miền Trung về phát triển năng lượng gió. Việc phê duyệt đầu tư dự án hơn 17.000 tỷ đồng để khai thác "mỏ vàng" điện gió khổng lồ, dồi dào từ tự nhiên cho thấy nỗ lực tạo năng lượng sạch cho tỉnh và đất nước.

Mới đây nhất, vào ngày 18/9/2025, ông Trần Báu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện gió Kỳ Anh với tổng vốn 17.051 tỷ đồng, tổng công suất 400 Megawatt, gồm 47 tua-bin (công suất 5-8,5 Megawatt/tua-bin).

Dự án triển khai tại các xã Kỳ Xuân, Kỳ Anh, Kỳ Khang, dự kiến hoàn thành và vận hành vào quý IV/2028, với thời hạn hoạt động 50 năm.

Hà Tĩnh mở đường dự án 17.000 tỷ, khai thác

Hà Tĩnh có nhiều tiềm năng để phát triện điện gió. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Dự án do một tập đoàn đề xuất từ tháng 4/2025, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 3.410 tỷ đồng (20%), vốn huy động 13.641 tỷ đồng (80%). Diện tích khảo sát khoảng 5.069ha.

Để kết nối với hệ thống điện quốc gia, chủ đầu tư được chọn sẽ xây dựng đường dây 500 kV mạch kép từ trạm nâng áp của Nhà máy đến điểm kết nối với đường dây 500 kV mạch 3 quốc gia.

Đây là bước tiến quan trọng nhằm bổ sung nguồn năng lượng tái tạo, thúc đẩy hạ tầng năng lượng xanh và tăng trưởng kinh tế bền vững cho Hà Tĩnh nói riêng và Việt Nam nói chung.

Hà Tĩnh hiện nổi bật với nhiều dự án điện gió lớn, như dự án của Tập đoàn HBRE (4.687,4 tỷ đồng, sản lượng 350,35GWh/năm), Nhà máy điện gió Kỳ Anh ĐT2 (49,5MW, diện tích 2,69ha đất liền và 4,41ha mặt biển) và Nhà máy điện gió Cẩm Xuyên 1 (70MW, gần bờ huyện Cẩm Xuyên cũ).

Tập đoàn Singapore đầu tư dự án điện gió hơn 228 triệu USD tại Gia Lai

Theo Trang Ly

Doanh nghiệp tiếp thị

