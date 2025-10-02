Hacker chỉ khai thác một lỗ hổng để gây ra thiệt hại vô cùng lớn, chi phí tấn công mạng thấp cũng hơn nhiều so với phòng thủ

Dưới sự bảo trợ về chuyên môn của Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương và đồng hành bởi Viện Nghiên cứu Chính sách và

Chiến lược, Công ty TNHH MTV An ninh mạng Viettel và Công ty Cổ phần Tập đoàn IEC chủ trì tổ chức Hội nghị Lãnh đạo Công nghệ thông tin và An toàn thông tin 2025 với chủ đề: “Chiến lược An ninh mạng – Kiến tạo Tương lai Bền vững trong kỷ nguyên có vai trò vận hành quan trọng bởi AI”.

Hội nghị có sự tham gia của các đại biểu đến từ các Bộ, ban, ngành, các cơ quan và doanh nghiệp tại địa phương, các trường đại học, viện nghiên cứu, các nhà khoa học và các cơ quan thông tấn báo chí.

Tại sự kiện, ông Nguyễn Sơn Hải, Giám đốc Viettel Cyber Security, đã có bài phát biểu về tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) đối với an ninh mạng, nhấn mạnh những thách thức mới và giải pháp thiết yếu trong kỷ nguyên số hóa.

Ông Nguyễn Sơn Hải khẳng định AI đã tạo ra một "cơn bão" thay đổi mọi lĩnh vực, từ kinh tế, xã hội đến chính phủ và doanh nghiệp. Kể từ sự ra đời của ChatGPT, AI được xem là một trong những phát minh vĩ đại nhất sau internet, những nó cũng đặt ra những thách thức lớn về an ninh mạng, đặc biệt là với sự bất đối xứng trong cuộc chiến giữa kẻ tấn công mạng và nỗ lực phòng thủ.

Giám đốc Viettel Cyber Security chỉ ra bốn khía cạnh bất đối xứng trong cuộc chiến an ninh mạng.

Một là, kẻ tấn công chỉ cần khai thác một lỗ hổng để gây thiệt hại lớn. Hai là chi phí tấn công thấp hơn nhiều so với phòng thủ. Ba là tốc độ và quy mô tấn công tăng nhanh nhờ AI. Đồng thời, kẻ tấn công ẩn danh, dễ dàng quan sát mục tiêu, trong khi đó, AI càng làm gia tăng thách thức với các kiểu tấn công, thậm chí nâng cao năng lực hacker bằng cách tự động hóa, giảm rào cản kỹ thuật, và tạo mã độc biến thể theo thời gian thực.

Để đối phó, ông Hải đề xuất ba trụ cột: Zero Trust kiểm tra mọi giao dịch để giảm bề mặt tấn công, đảo ngược lợi thế bất đối xứng; Cyber Resilience xây dựng hệ thống kiên cường để duy trì vận hành khi bị tấn công; và ứng dụng AI trong vận hành để phòng ngừa sớm, giảm tải công việc, và phản ứng nhanh.

Lãnh đạo Viettel Cyber Security cũng kêu gọi chuyển từ mô hình Alert Factory (xử lý từng cảnh báo) sang Decision Factory (ra quyết định nhanh). AI cần kết hợp tri thức phổ quát, tri thức địa phương và bối cảnh tổ chức để ra quyết định hiệu quả.

Ông Hải nhấn mạnh vai trò của API trong tích hợp tri thức địa phương và cải tiến hệ thống AI, đồng thời kêu gọi doanh nghiệp phối hợp với nhà cung cấp để tận dụng tri thức toàn cầu và địa phương, xây dựng hệ thống miễn dịch mạnh mẽ, ngăn chặn "đại dịch" tấn công mạng do AI gây ra, đảm bảo an toàn trong kỷ nguyên số hóa.

Hội nghị CIO CSO 2025 được tổ chức nhằm tạo ra một diễn đàn uy tín để các nhà lãnh đạo, chuyên gia cùng thảo luận, chia sẻ thông tin về xu hướng công nghệ và an toàn thông tin trong kỷ nguyên có vai trò vận hành quan trọng bởi AI, tham gia các phiên thảo luận chuyên sâu cùng chuyên gia, cũng như trực tiếp trải nghiệm những

hoạt động thực tiễn như mô phỏng kịch bản tấn công mạng, trình diễn giải pháp phòng thủ và quản trị rủi ro hệ thống.

Những nội dung này không chỉ hỗ trợ các lãnh đạo cấp cao trong việc hoạch định chiến lược an toàn thông tin toàn diện, bảo vệ dữ liệu và hệ thống AI, mà còn giúp đội ngũ công nghệ, an ninh mạng của các tổ chức, doanh nghiệp nâng cao năng lực thực thi, sẵn sàng ứng phó trước những mối đe dọa ngày càng tinh vi. Qua đó, sự kiện góp phần thúc đẩy triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.