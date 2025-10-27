Hai cách giảm mỡ máu tự nhiên không dùng thuốc - bác sĩ Harvard nói "hiệu quả rất tốt"

Một chuyên gia y tế đã đưa ra lời khuyên về cách giảm mỡ máu mà không cần phải sử dụng statin. Vị chuyên gia đưa ra thông tin này khi trả lời cho một bệnh nhân gặp khó khăn trong việc dung nạp loại thuốc này.

Bệnh nhân hỏi: “Tôi bị mỡ máu cao, nhưng khi thử dùng statin, tôi không thích các tác dụng phụ của nó. Có cách nào không dùng thuốc để giảm mỡ máu không?”

Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) giải thích nguyên nhân chủ yếu của mỡ máu cao là do tiêu thụ thực phẩm nhiều chất béo, thiếu vận động, thừa cân, hút thuốc và uống rượu; tuy nhiên, nó cũng có thể do di truyền. Cơ quan y tế khuyên rằng bạn có thể giảm mỡ máu bằng cách ăn uống lành mạnh và tăng cường hoạt động thể chất.

Một số người cũng có thể cần dùng thuốc như statin. NHS cho biết thêm: “Quá nhiều mỡ máu có thể làm tắc nghẽn mạch máu của bạn. Điều này khiến bạn dễ mắc các vấn đề về tim hoặc đột quỵ hơn. Mỡ máu cao thường không gây ra triệu chứng. Bạn chỉ có thể biết mình bị mỡ máu cao thông qua xét nghiệm máu.”

Giảm mỡ máu một cách tự nhiên không cần thuốc

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ New York Times, Tiến sĩ Frank Hu, giáo sư dinh dưỡng và dịch tễ học tại Trường Y tế Công cộng Harvard T. H. Chan, Đại học Harvard, đã gợi ý những thay đổi về lối sống mà mọi người có thể thực hiện trước khi dùng statin.

1. Tập thể dục thường xuyên

Tiến sĩ Hu cho biết: “Khi chúng ta tập thể dục, cholesterol “tốt” HDL được giải phóng vào máu, quét sạch các mảng bám chất béo trong mạch máu và vận chuyển chúng đến gan để loại bỏ.”

Tiến sĩ Roberto Lobelo, một chuyên gia tim mạch, khuyên rằng: “Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) khuyến nghị tất cả người lớn nên tập thể dục ít nhất 150 phút/tuần ở cường độ vừa phải, hoặc 75 phút ở cường độ mạnh. Điều đó có thể bao gồm đi bộ, bơi lội, nâng tạ, khiêu vũ hoặc bất kỳ hoạt động nào bạn thích và có thể thực hiện mà không bị chấn thương.”

“Điều quan trọng là đảm bảo nhịp tim của bạn tăng đủ cao. Nếu bạn cảm thấy khó nói chuyện trong khi tập, đó là dấu hiệu cho thấy bạn đang tập đủ sức.”

2. Ăn uống lành mạnh

Chế độ ăn uống cũng đóng vai trò then chốt trong việc duy trì sức khỏe tim mạch, và các chuyên gia khuyến nghị chế độ ăn portfolio. Chế độ này bao gồm các sản phẩm từ đậu nành như đậu hũ và các nguồn protein thực vật khác như đậu lăng và đậu gà; các thực phẩm chứa chất xơ hòa tan như yến mạch, lúa mạch, táo và trái cây họ cam quýt; các loại hạt; quả bơ; và các loại dầu thực vật tốt cho sức khỏe như dầu hạt cải và dầu ô liu – tất cả đều có thể giúp giảm mỡ máu, theo bà Andrea Glenn, một nhà nghiên cứu dinh dưỡng tại Đại học New York.

Trong một nghiên cứu về bảy thử nghiệm lâm sàng với khoảng 440 người mỡ máu cao nhưng chưa đến mức cần dùng thuốc, các nhà nghiên cứu phát hiện rằng chế độ ăn portfolio giúp giảm tới 30% cholesterol “xấu”. Tiến sĩ Glenn cho biết điều này hiệu quả tương đương với các loại statin đời cũ được sử dụng phổ biến vào những năm 1990.

Tiến sĩ Glenn và các đồng nghiệp đã theo dõi khoảng 210.000 người trưởng thành tại Mỹ trong khoảng 30 năm trong một nghiên cứu công bố năm 2023. Họ phát hiện rằng những người tuân thủ chặt chẽ chế độ ăn này có nguy cơ mắc bệnh tim mạch thấp hơn 14% so với những người ăn ít các loại thực phẩm này, bà Glenn giải thích.

Chế độ ăn portfolio có thể giúp giảm tới 30% cholesterol “xấu”.

Chế độ ăn portfolio hiệu quả vì nó kết hợp nhiều loại thực phẩm và dưỡng chất giúp giảm mỡ máu theo những cách khác nhau, bà nói. Ví dụ, protein thực vật từ đậu gà và các sản phẩm từ đậu nành có thể ức chế sản xuất apolipoprotein B – một loại protein thường giúp cơ thể hấp thụ cholesterol từ thực phẩm. Chất xơ hòa tan sẽ “bắt giữ” cholesterol trong ruột, khiến nó khó được hấp thụ hơn. Các loại hạt là nguồn cung cấp axit béo không bão hòa, sterol thực vật và chất xơ – tất cả đều có thể giúp giảm mức cholesterol “xấu”.

“Chắc chắn không có phương thức thần kỳ nào,” Tiến sĩ Hu nói. “Nhưng chế độ ăn uống, tập thể dục và các thói quen lành mạnh khác có thể có hiệu quả rất tốt trong việc giảm mỡ máu.”

Ông nói thêm: “Chúng ta cần nhìn nhận vấn đề này theo hướng toàn diện.”