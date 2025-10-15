Việt Nam sở hữu loại cá đứng ngôi "vua" về hàm lượng omega-3: Giảm mỡ máu, ngừa ung thư và đột quỵ

Trong thế giới hải sản phong phú của Việt Nam, có một loài cá đang được các chuyên gia dinh dưỡng gọi là “ứng viên sáng giá” về hàm lượng omega-3. Đó chính là cá thu. Không chỉ là món ăn quen thuộc, cá thu còn được xem là “báu vật của biển cả” khi chứa lượng axit béo omega-3 cao nhất trong các loài cá và hải sản ăn được.

Ngư dân Việt Nam bên mẻ cá thu mình đánh bắt được (Ảnh: báo Kinh tế và Đô thị).

Theo dữ liệu từ Trung tâm Thông tin Thực phẩm, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, 100g cá thu chứa đến 4.580mg EPA và DHA. Đây là hai loại axit béo chính thuộc nhóm omega-3. Nếu so sánh 100g thực phẩm, lượng omega-3 của cá thu dẫn đầu bảng, vượt xa cá hồi (2.150mg), cá trích (2.150mg), cá mòi (1.463mg), cá cơm (411mg) và hàu (329mg). Chính nhờ hàm lượng omega-3 vượt trội đó, cá thu mang lại nhiều lợi ích rõ rệt, đặc biệt trong giảm mỡ máu, phòng ung thư và ngừa đột quỵ.

3 tác dụng đáng lưu ý của cá thu

Giảm mỡ máu, bảo vệ tim mạch

Theo Healthline, mỡ máu cao có thể dẫn đến nhồi máu cơ tim, đột quỵ và tăng huyết áp. Cá thu là một loại cá “béo” giàu omega-3 có thể giúp giảm triglyceride và LDL (cholesterol xấu), đồng thời tăng HDL (cholesterol tốt). Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh khuyến nghị, ăn cá giàu omega-3 vài lần mỗi tuần là cách tự nhiên và hiệu quả để kiểm soát mỡ máu.

Hỗ trợ phòng ngừa ung thư

Cá thu tươi cắt khúc (Ảnh: Adobe Stock).

Nhiều nghiên cứu cho thấy, người ăn cá béo thường xuyên có nguy cơ thấp hơn mắc các bệnh ung thư như ung thư vú, gan và đại trực tràng. Các axit béo omega-3 trong cá thu có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa, giúp ức chế quá trình tăng sinh tế bào bất thường. Đây là cơ chế then chốt giúp ngăn ung thư hình thành và tiến triển.

Giảm nguy cơ đột quỵ

EPA và DHA đã được chứng minh giúp bảo vệ hệ tim mạch và giảm nguy cơ đột quỵ. Tạp chí Eating Well trích dẫn một phân tích từ 29 nghiên cứu quốc tế cho thấy người tiêu thụ nhiều EPA có nguy cơ đột quỵ thấp hơn 17%, còn người tiêu thụ nhiều DHA giảm thêm 12% nguy cơ mắc căn bệnh này.

Tạp chí BMJ cũng ghi nhận, ăn 2–4 bữa cá béo mỗi tuần có thể giảm 6% nguy cơ đột quỵ, còn ăn 5 bữa trở lên giúp giảm tới 12%. Trung bình, cứ tăng thêm 2 bữa cá mỗi tuần, nguy cơ đột quỵ giảm thêm khoảng 4%.

Mẹo nhỏ để tận dụng trọn vẹn omega-3 từ cá thu

Một số cách chế biến cá thu (Ảnh tổng hợp từ internet).

Tại Việt Nam, cá thu không chỉ là nguồn thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao mà còn mang lại giá trị kinh tế lớn. Tại một số tỉnh miền Trung, đến mùa đánh bắt cá thu, ngư dân có thể trúng tới hàng tấn cá thu với giá trị có thể lên tới hàng trăm triệu đồng sau mỗi chuyến ra khơi.

Cá thu được bày bán rất nhiều các các chợ thực phẩm, đặc biệt ở các địa phương ven biển. Giá cá thu có thể từ 130.000 đồng/kg trở lên, tùy từng loại và tùy kích thước cá.

Để tận dụng trọn vẹn omega-3 trong cá thu, theo các chuyên gia, mọi người nên:

Lựa chọn cá tươi với các đặc điểm da sáng, mắt trong, thịt chắc, không mùi hôi. Nấu ở nhiệt độ vừa phải, ưu tiên hấp, kho, áp chảo nhanh thay vì chiên ngập dầu. Kết hợp rau xanh giàu vitamin C và E giúp chống oxy hóa và giảm vị tanh.

Tổng hợp