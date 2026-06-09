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Hai cây vé xổ số miền Nam bất ngờ cùng trúng tại 1 tỉnh

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Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 9-6 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Bạc Liêu, Bến Tre và Vũng Tàu.

Sáng 9-6, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra nơi trúng 2 giải độc đắc và 1 giải an ủi.

Hai cây vé xổ số miền Nam bất ngờ cùng trúng tại 1 tỉnh - Ảnh 1.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 8-6. Ảnh: ĐLVS Duy

Hai cây vé xổ số miền Nam bất ngờ cùng trúng tại 1 tỉnh - Ảnh 2.

Nguyên cây vé số Đồng Tháp trúng giải độc đắc và an ủi tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Thanh

Theo đó, vé số Đồng Tháp, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Đồng Tháp mở thưởng chiều 8-6, nguyên cây gồm 160 vé trúng giải độc đắc (dãy số 400162) và giải an ủi được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Nơi đổi thưởng trong đêm cho một khách hàng may mắn trúng giải độc đắc 3 vé Đồng Tháp là một đại lý vé số ở Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Đồng Tháp, nguyên cây vé số TPHCM trúng giải độc đắc (dãy số 925261) và trúng giải an ủi cũng được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi bán trúng là đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Đền, tỉnh Tây Ninh.

Trong khi đó, nơi đổi thưởng cho những khách hàng đầu tiên trúng giải an ủi của vé số TPHCM là đại lý vé số Phương Trang ở Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Hai cây vé xổ số miền Nam bất ngờ cùng trúng tại 1 tỉnh - Ảnh 3.

Nguyên cây vé số TPHCM trúng giải độc đắc và an ủi cũng tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Lan Hùng Tú

Tuần trước, giải độc đắc của vé số TPHCM "ở lại" TPHCM; còn giải độc đắc của vé số Đồng Tháp trúng tại tỉnh An Giang.

Hai cây vé xổ số miền Nam bất ngờ cùng trúng tại 1 tỉnh - Ảnh 4.

Xổ số miền Nam ngày 9-6 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Bạc Liêu, Bến Tre và Vũng Tàu. Ảnh: ĐLVS Thanh

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 9-6 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Bạc Liêu, Bến Tre và Vũng Tàu.

Theo Thu Tâm

Người lao động

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