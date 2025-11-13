Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hai doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin

13-11-2025 - 09:59 AM | Thị trường chứng khoán

UBCKNN đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Bệnh viện TNH và CFS do vi phạm về công bố thông tin.

CFS

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 404/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS (CFS, trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, Phường Từ Liêm, TP.Hà Nội).

Theo đó, CFS bị phạt tiền 92,5 triệu đồng đối với hành vi không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và Sở giao dịch Chứng khóa Hà Nội (HNX) đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2023, năm 2024; BCTC Quý I, Quý II, Quý III, Quý IV/2024; BCTC Quý I, Quý II, Quý III/2025; BCTC bán niên năm 2024, năm 2025 đã được soát xét; Báo cáo thường niên năm 2023, năm 2024; Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, năm 2025.

Hai doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Bệnh viện TNH

UBCKNN cũng ban hành Quyết định số 398/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CPn Tập đoàn Bệnh viện TNH (Bệnh viện TNH, trụ sở chính: Số 328 Lương Ngọc Quyến, Phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên).

Theo đó, Bệnh viện TNH bị phạt tiền 112,5 triệu đồng đối với hành vi không công bố báo cáo sử dụng vốn được kiểm toán xác nhận tại cuộc họp ĐHĐCĐ hoặc không thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng trong Báo cáo tài chính năm được kiểm toán xác nhận theo quy định.

Cụ thể, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, công ty đã công bố Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2023, theo đó tính đến ngày 31/3/2024, Công ty đã sử dụng hết 241.878.517.372 đồng trên tổng số 250 tỷ đồng để thực hiện dự án Bệnh viện TNH Việt Yên.

Theo tài liệu do Công ty cung cấp, đến thời điểm ngày 9/12/2024, Công ty đã sử dụng hết số tiền còn lại 8.121.482.628 đồng, tuy nhiên Công ty không công bố báo cáo sử dụng vốn được kiểm toán xác nhận tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 hoặc thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng trong Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán xác nhận đối với số tiền 8.121.482.628 đồng nêu trên.

Ngoài ra, Bệnh viện TNH còn bị phạt tiền 60 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung về giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty tại Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 và Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2025.

Tổng mức tiền phạt là 172,5 triệu đồng.

PV

