Hãi hùng cảnh vòi rồng khổng lồ xuất hiện ở vùng biển Phú Quốc

Sáng 10/10, khoảng 8h10 sáng 10-10, người dân và du khách lên và xuống tàu ở khu vực Bãi Vòng, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang đã chứng kiến cảnh tượng vòi rồng xuất hiện trên vùng biển.

Theo thông tin trên báo Nhân dân cho biết, khoảng 8 giờ 10 sáng 10/10, tại khu vực cảng Bãi Vòng, bầu trời kéo mây đen giăng giăng ở trên biển, kèm theo đó là mưa rào xuất hiện.

Vòi rồng xuất hiện trên vùng biển Phú Quốc. Nguồn ảnh: Báo Nhân dân

Cùng lúc này, cảnh tượng lốc xoáy lớn (người dân thường gọi vòi rồng) xuất hiện, nhiều người dân và du khách dùng điện thoại để quay lại khoảnh khắc thiên nhiên lạ kỳ này.

Chị Lê Ngọc Hoa, ngụ thành phố Cần Thơ đến Phú Quốc du lịch và chuẩn bị xuống tàu từ cảng Bãi Vòng về đã nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp lại những khoảnh khắc trên. “Vòi rồng xuất hiện chỉ 10-15 phút đến hơn một chút thì tan. Vòi rồng quá lớn, nhìn rất kỳ lạ”, chị Hoa cho biết.

Nguồn clip: Fanpage Phú Quốc hôm nay

Báo Tuổi Trẻ dẫn thông tin từ Đài khí tượng thủy văn tỉnh An Giang cho biết lốc xoáy thường xảy ra đột ngột và diễn ra trong thời gian ngắn, di chuyển nhanh trên đất liền hoặc trên biển. Lốc xoáy được xem là thiên tai.

Hôm nay (10-10), thời tiết An Giang có các khối mây tiếp tục gây mưa, mưa rào (lượng mưa phổ biến từ 10-20mm), dông và đề phòng lốc, sét xảy ra ở khu vực vùng biển Phú Quốc, Kiên Hải, Thổ Châu.

Người dân cần chủ động phòng tránh khi thấy lốc xoáy xuất hiện.