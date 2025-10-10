Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hãi hùng cảnh vòi rồng khổng lồ xuất hiện ở vùng biển Phú Quốc

10-10-2025 - 14:17 PM | Xã hội

Sáng 10/10, người dân và du khách tại cảng Bãi Vòng (Phú Quốc) bất ngờ chứng kiến hiện tượng vòi rồng xuất hiện trên biển, kéo dài khoảng 10-15 phút trước khi tan biến.

Sáng 10/10, khoảng 8h10 sáng 10-10, người dân và du khách lên và xuống tàu ở khu vực Bãi Vòng, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang đã chứng kiến cảnh tượng vòi rồng xuất hiện trên vùng biển.

Theo thông tin trên báo Nhân dân cho biết, khoảng 8 giờ 10 sáng 10/10, tại khu vực cảng Bãi Vòng, bầu trời kéo mây đen giăng giăng ở trên biển, kèm theo đó là mưa rào xuất hiện.

Hãi hùng cảnh vòi rồng khổng lồ xuất hiện ở vùng biển Phú Quốc- Ảnh 1.

Vòi rồng xuất hiện trên vùng biển Phú Quốc. Nguồn ảnh: Báo Nhân dân

Cùng lúc này, cảnh tượng lốc xoáy lớn (người dân thường gọi vòi rồng) xuất hiện, nhiều người dân và du khách dùng điện thoại để quay lại khoảnh khắc thiên nhiên lạ kỳ này.

Chị Lê Ngọc Hoa, ngụ thành phố Cần Thơ đến Phú Quốc du lịch và chuẩn bị xuống tàu từ cảng Bãi Vòng về đã nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp lại những khoảnh khắc trên. “Vòi rồng xuất hiện chỉ 10-15 phút đến hơn một chút thì tan. Vòi rồng quá lớn, nhìn rất kỳ lạ”, chị Hoa cho biết.

Nguồn clip: Fanpage Phú Quốc hôm nay

Báo Tuổi Trẻ dẫn thông tin từ Đài khí tượng thủy văn tỉnh An Giang cho biết lốc xoáy thường xảy ra đột ngột và diễn ra trong thời gian ngắn, di chuyển nhanh trên đất liền hoặc trên biển. Lốc xoáy được xem là thiên tai.

Hôm nay (10-10), thời tiết An Giang có các khối mây tiếp tục gây mưa, mưa rào (lượng mưa phổ biến từ 10-20mm), dông và đề phòng lốc, sét xảy ra ở khu vực vùng biển Phú Quốc, Kiên Hải, Thổ Châu.

Người dân cần chủ động phòng tránh khi thấy lốc xoáy xuất hiện.

Theo Trần Hoàng

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đã ly hôn cả năm, VNeID vẫn hiển thị “vợ chồng”: Hóa ra chỉ vì chưa làm bước này!

Đã ly hôn cả năm, VNeID vẫn hiển thị “vợ chồng”: Hóa ra chỉ vì chưa làm bước này! Nổi bật

Thông báo hạn chế giao thông khu vực Hà Nội từ 7h sáng mai

Thông báo hạn chế giao thông khu vực Hà Nội từ 7h sáng mai Nổi bật

'Rốn lũ' Hà Nội: Tối nước còn mấp mé mép sân, trưa hôm sau đã tới nóc nhà

'Rốn lũ' Hà Nội: Tối nước còn mấp mé mép sân, trưa hôm sau đã tới nóc nhà

14:01 , 10/10/2025
Nước sông Cầu dâng cao, các lực lượng căng mình đắp đê Tam Giang trong đêm

Nước sông Cầu dâng cao, các lực lượng căng mình đắp đê Tam Giang trong đêm

10:55 , 10/10/2025
Tin mới nhất tình hình nước lũ ngập cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên

Tin mới nhất tình hình nước lũ ngập cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên

10:32 , 10/10/2025
Thông tin căng tin KTX cản trở sinh viên nhận cơm cứu trợ mưa lũ để bán suất ăn: ĐH Sư phạm Thái Nguyên lên tiếng

Thông tin căng tin KTX cản trở sinh viên nhận cơm cứu trợ mưa lũ để bán suất ăn: ĐH Sư phạm Thái Nguyên lên tiếng

09:31 , 10/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên