Hai khu vực gần TP.HCM sẽ không được phân lô, bán nền, nhà đầu tư cần nắm rõ tránh “tiền mất tật mang”

Luật Kinh doanh Bất động sản 2023 có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 quy định, không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho cá nhân tự xây dựng nhà ở, tự phân lô bán nền trong khu vực các phường, quận, thành phố của đô thị loại đặc biệt, loại I, II và III và thuộc trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định của Luật đất đai.

Đối với các khu vực còn lại, UBND cấp tỉnh căn cứ điều kiện của địa phương để xác định các khu vực chủ đầu tư dự án được chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật cho cá nhân tự xây dựng nhà ở.

Theo quy định trên, tại Long An sẽ có 2 khu vực sẽ không được phép phân lô bán nền gồm TP. Tân An và Thị xã Kiến Tường. Cụ thể, Thành phố Tân An hiện đang là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Long An. TP. Tân An hiện có diện tích tự nhiên 8.173 ha với 14 đơn vị hành chính, bao gồm 9 phường và 5 xã.

Thị xã Kiến Tường chính thức trở thành đô thị loại III vào tháng 10/2023, tỉnh Long An đặt mục tiêu đưa Thị xã Kiến Tường trở thành đô thị loại II trước năm 2030.

Về diễn biến thị trường bất động sản tại Long An trong thời gian qua, theo báo cáo của Batdongsan.com.vn cho thấy, thị trường nhà đất Long An đã ghi nhận một số tín hiệu tích cực về sức cầu nhờ “sóng” từ hạ tầng và động thái của các ông lớn.

Cụ thể, trong tháng 3/2024, lượng tin rao bán nhà đất Long An ghi nhận tăng 91% so với tháng trước. Nhu cầu tìm kiếm bất động sản Long An cũng tăng 88%. Trong đó, những khu vực đang có lượt tìm mua bất động sản tăng trưởng mạnh nhất Long An tháng vừa qua gồm huyện Đức Hòa, Cần Giuộc, Châu Thành, Bến Lức và Cần Đước.

Lượt tìm kiếm nhà đất Đức Hòa tăng 101%, huyện Cần Đước tăng 96%, huyện Châu Thành tăng 99% và huyện Cần Giuộc tăng 97%. Bên cạnh đó, nhu cầu tìm kiếm nhà đất các huyện còn lại như huyện Bến Lức, Thủ Thừa, TP. Tân An cũng tăng lần lượt từ 67-80% so với tháng 2 trước đó.

Cũng trong tháng 3, thị trường nhà đất Long An ghi nhận xu hướng hồi phục mạnh mẽ của hai phân khúc đất nền dự án và căn hộ Long An. Đây hiện đang là hai phân khúc dẫn đầu về nhu cầu tìm mua bất động sản Long An, xếp sau là loại hình biệt thự liền kề và đất nền phân lô.

Theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, lượt tìm mua đất nền Long An tăng 109%, còn nhu cầu tìm kiếm chung cư Long An cũng tăng đến 110% so với tháng trước. Hiện tại, căn hộ là sản phẩm được quan tâm nhiều tại Long An, chỉ sau đất nền. Đất nền thổ cư rao bán trong dân có lượt tìm mua tăng 84% và biệt thự liền kề tăng 82% trong tháng vừa qua.

Trong khi Cần Giuộc, Châu Đức đang ghi nhận sự quan tâm mạnh với phân khúc đất nền, nhu cầu tìm kiếm căn hộ và biệt thự vẫn tập trung vào khu vực Bến Lức và Đức Hòa. Tháng vừa qua, giá đất nền Long An tiếp tục duy trì ổn định. Sản phẩm được chào bán nhiều trên thị trường dao động trong khoảng từ 12-23 triệu đồng/m2. Trong khi căn hộ vẫn giữ nguyên mức giá từ 21-24 triệu đồng/m2.

Thời gian vừa qua, nhiều dự án bất động sản “khủng” tại Long An dần lộ diện, trong đó hàng loạt doanh nghiệp như Vinhomes, Ecopark, Eurowindow… Cũng về đây đầu tư dự án.