Hai kịch bản cho thị trường chứng khoán Việt Nam tháng 11/2025

Trong báo cáo nhận định mới nhất, Chứng khoán Nhất Việt (VFS) đánh giá thị trường chứng khoán tháng 10 chứng kiến sự phân hóa rõ rệt trong dòng tiền. Thay vì lan tỏa, dòng tiền có xu hướng hạ nhiệt ở nhiều nhóm cổ phiếu dẫn dắt và tập trung trở lại nhóm Tài chính.

Cụ thể, nhóm dẫn dắt và tập trung thanh khoản chính vẫn là là Ngân hàng và Chứng khoán, được xem là "xương sống" của thị trường.

Dòng tiền ghi nhận giảm mạnh (-35%) ở nhóm Tài nguyên cơ bản đi cùng với đó là hiệu suât ghi nhận giảm thứ 2 (-4%) chỉ xếp sau nhóm dịch vụ tài chính, dù dòng tiền tăng (9%) nhưng hiệu suất ghi nhận giảm nhất trong các ngành tháng 10 (-9%). Cùng với đó, các nhóm Bất động sản, Tài chính và dịch vụ tài chính ghi nhận thanh khoản tăng thể hiện dòng tiền có xu hướng co lại vào nhóm cốt lõi.

Về điểm số, VN-Index bắt đầu tháng 10 với chuỗi phiên giao dịch ấn tượng về điểm số khi chỉ số liên tục tạo đỉnh lịch sử bằng nhóm cổ phiếu hệ sinh thái. Đỉnh điểm là phiên giao dịch ngày 14/10, khi VN-Index đạt mức cao nhất trong ngày là 1.794,58 điểm.

Tuy nhiên, ngay khi chạm đến vùng giá cao này, áp lực chốt lời đã xuất hiện một cách quyết liệt, đẩy chỉ số quay đầu giảm sâu. Biến động của chỉ số Tăng mạnh vào đầu tháng và giảm vào cuối tháng phản ánh đúng tính chất bên trong của thị trường khi thiếu sự đồng thuận giữa các phân lớp cổ phiếu và dòng tiền việc tích lũy trở lại là cần thiết.

VFS đánh giá, việc thiếu hụt lực cầu sau khi vượt đỉnh lịch sử khiến tâm lý nhiều nhà đầu tư trở nên yếu hơn, sau đó thị trường chứng kiến phiên giảm sâu 100đ, số lượng điểm giảm nhiều nhất trong lịch sử. Thị trường đang chờ đợi chất xúc tác mới sau khi mùa KQKD Quý 3/2025 kết thúc.

﻿2 kịch bản cho VN-Index tháng 11

Với việc thị trường thiếu lực cầu tại vùng giá cao kết hợp với thanh khoản có xu hướng giảm dần, việc tích lũy là cần thiết trong ngắn và trung hạn. Trong tháng 11, nhóm phân tích VFS khuyến nghị nhà đầu tư chú ý tới những nhóm ngành mang tính chu kỳ đặc biệt được hưởng lợi từ chính sách tiền tệ nới lỏng và bán lẻ . Lực cầu đến từ khối tổ chức vẫn được duy trì đều giúp thị trường cân bằng trong những nhịp chỉnh.

Ngoài ra thông tin vĩ mô hiện tại đang khá ổn định. Vĩ mô thế giới và Việt Nam đều đang mong đợi đợt hạ lãi suất tiếp theo của FED. Việc FED hạ lãi suất cũng sẽ khiến Viêt Nam có nhiều dư địa hơn trong việc cân bằng tỷ giá.

" Rủi ro ngắn hạn đến từ việc chúng ta đang ở vùng trũng thông tin sau khi hết mùa KQKD Quý , thị trường sẽ cần điều chỉnh/tích lũy và hoàn toàn có thể tìm đến những vùng giá chiết khấu hấp dẫn hơn để kéo dòng tiền quay lại thị trường mạnh mẽ ", báo cáo nêu rõ.

Theo nhận định của VFS, xu hướng đi ngang ngắn hạn vẫn chưa bị phá vỡ. Nhà đầu tư duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức 50-80% danh mục và không hành động sớm cho đến khi tín hiệu rõ ràng.

Kịch bản 1 (30%): VN-Index tạo đáy và hồi phục lên vùng đỉnh cũ tại 1.800 điểm.

Kịch bản 2 (70%): Áp lực bán dâng cao, thị trường kiểm định vùng hỗ trợ 1.600 điểm. Nhà đầu tư hạ tỷ trọng và đợi hồi phục tại vùng hỗ trợ 1.532 điểm.