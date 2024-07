Hai lô trái phiếu tổng giá trị phát hành 1.400 tỷ đồng hé lộ tiềm lực của Thiên Hà - Băng Dương

1.400 tỷ đồng trái phiếu "đổ" về Thiên Hà - Băng Dương

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) mới đây đã đăng tải văn bản số 02/CBTT/THBD của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Thiên Hà - Băng Dương công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2023.

Cụ thể, tính đến thời điểm gửi văn bản trên, trái phiếu THBCH2328001 do công ty này phát hành chưa đến kỳ trả lãi. Vì vậy, Thiên Hà - Băng Dương không phát sinh kỳ trả lãi nào trong năm 2023.

Theo tìm hiểu, lô trái phiếu trên được phát hành ngày 29/12/2023; tuy nhiên phải mất 1 tháng (đến ngày 29/1/2024), doanh nghiệp mới hoàn tất việc phát hành. Lô THBCH2328001 có giá trị phát hành là 800 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm; dự kiến đáo hạn ngày 29/12/2028.

Đến ngày 29/6, Thiên Hà - Băng Dương tiếp tục phát hành công lô trái phiếu THBCH2429001 với giá trị 600 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 5 năm, ngày đáo hạn là 29/6/2029.

Nguồn: HNX

Các thông tin khác như trái chủ, mục đích phát hành,...của cả 2 lô trái phiếu trên đều không được công bố. Tuy nhiên, theo thông tin trên HNX, 2 lô trái phiếu của Thiên Hà - Băng Dương cùng có lãi suất 12%/năm.

Được biết, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương thành lập vào tháng 12/2014 với vốn điều lệ ban đầu 68 tỷ đồng với 2 cổ đông sáng lập là: CTCP Trương Thiên Hà (97%) và Công ty TNHH Đầu tư – Xây dựng- Thương mại Bằng Dương (3%).

Tháng 8/2020, ông Trương Xuân Bình thay thế Công ty Bằng Dương nắm 3% vốn tại Thiên Hà - Băng Dương.

Đến tháng 4/2021, cổ đông sáng lập còn lại của Thiên Hà - Băng Dương là CTCP Trương Thiên Hà cũng thoái vốn. Người nắm giữ 97% vốn của Thiên Hà - Băng Dương lúc này là ông Trương Thành Vinh. Đáng chú ý, cả 2 cổ đông này đăng kỳ cùng một địa chỉ.

Theo đăng ký thay đổi hồi tháng 12/2023, Thiên Hà - Băng Dương tăng vốn lên 980 tỷ đồng; cơ cấu cổ đông gồm: bà Vương Thị Diễm Trang (49%) và ông Nguyễn Đại Dương (51% ). Bà Diễm Trang (SN 1997) giữ chức vụ Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật tại Thiên Hà - Băng Dương.

Tiềm lực giới chủ của Thiên Hà - Băng Dương

Ông Nguyễn Đại Dương còn được biết đến là cổ đông sáng lập, người đại diện của CTCP Trương Thiên Hà- một trong 2 cổ đông sáng lập của Thiên Hà - Băng Dương.

Theo tìm hiểu CTCP Trương Thiên Hà được thành lập vào tháng 11/2006, với vốn điều lệ 68 tỷ đồng; cổ đông sáng lập gồm: Trương Tế Hanh (60%), Trần Anh Khoa (20%) và Nguyễn Đại Dương (20%).

Tháng 6/2017, doanh nghiệp tăng vốn lên 168 tỷ đồng, người đại diện theo pháp luật lúc này là ông Trương Xuân Bình (SN 1997). Tại đăng ký thay đổi hồi tháng 7/2021, ông Trần Thanh Truyền (SN 1965) là Giám đốc, đại diện pháp luật của CTCP Trương Thiên Hà.

Được biết, CTCP Trương Thiên Hà là chủ đầu tư dự án Khu hoa viên và Nhà tang lễ thị xã Dĩ An tại phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Dự án có tổng vốn đầu tư 250 tỷ đồng, giai đoạn 1 là 120 tỷ đồng.

Cổ đông sáng lập còn lại của Thiên Hà - Băng Dương là Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng - Thương mại Bằng Dương được biết đến là đơn vị thi công nhiều dự án từ hàng trăm đến nghìn tỷ đồng.

Doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 11/2005, đăng ký hoạt động chính trong lĩnh vực chuẩn bị mặt bằng. Tại thời điểm tháng 1/2023, doanh nghiệp có vốn điều lệ 238,55 tỷ đồng, danh sách cổ đông gồm: ông Phạm Văn Cường (80%) và Phạm Hòa Lạc (20%).

Ông Phạm Văn Cường hiện đang là Chủ tịch HĐQT CTCP Băng Dương E&C. Doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 6/2018, có cổ đông sáng lập là Đầu tư – Xây dựng – Thương mại Băng Dương.

Đáng chú ý, tại BCTC hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán của Công ty CP Tập đoàn Bamboo Capital (MCK: BCG), Băng Dương E&C nằm trong danh sách công ty liên doanh, liên kết (kiểm soát thông qua công ty con) của Bamboo Capital với tỷ lệ quyền biểu quyết là 49%, tỷ lệ lợi ích là 25,3%.

Nguồn: BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2023 của BCG.

"Mối duyên" giữa Bamboo Capital và Đầu tư – Xây dựng – Thương mại Băng Dương chưa dừng lại ở đó khi mà 2 pháp nhân này còn cùng 2 cổ đông khác là Công ty CP Dịch vụ Tracodi và bà Trần Thị Kiều Tiên góp vốn thành lập CTCP Năng lượng BCG - Băng Dương (BCG-BDEG).

Thời điểm mới thành lập, BCG-BDEG có vốn điều lệ 200 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông gồm: Đầu tư – Xây dựng – Thương mại Băng Dương (29%); Công ty CP Dịch vụ Tracodi (21%); Bamboo Capital (30%) và bà Trần Thị Kiều Tiên (20%).

Tại lần thay đổi gần đây nhất (tháng 11/2023), ông Phạm Minh Tuấn (SN 1977) là Tổng Giám đốc, đại diện theo pháp luật của BCG-BDEG.

Theo BCTC hợp nhất quý I/2024 của Bamboo Capital, tính đến ngày 31/3/2024, doanh nghiệp này sở hữu 25,55% tỷ lệ lợi ích tại Năng lượng BCG - Băng Dương.

Quay trở lại với Thiên Hà - Băng Dương, doanh nghiệp này được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme Dĩ An (phường Đông Hoà, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Theo giới thiệu, mặt bằng tổng thể dự án The Esme Dĩ An được xây dựng với tổng diện tích 4.3ha và mật độ xây dựng 38,6%. The Esme Dĩ An dự kiến sẽ bàn giao cho khách hàng vào quý III/2024.

Phối cảnh dự án The Esme Dĩ An. Ảnh: Thienhabangduong.com

Đáng chú ý, ngày 29/12/2023 (cùng thời điểm với đợt phát hành lô trái phiếu 800 tỷ đồng của Thiên Hà – Băng Dương), doanh nghiệp này đã đem toàn bộ số dư và các quyền tài sản phát sinh từ tài khoản chuyên thu quản lý nguồn thu từ người mua, góp vốn, huy động vốn khác tại Dự án ''Đường từ Quốc lộ 1K đi Đại học quốc gia và Khu tổ hợp phát triển nhà ở, dịch vụ thương mại" tại phường Đông Hòa, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương (dự án The Esme Dĩ An) mở tại HDBank; Các công trình tạm theo quy định của Luật xây dựng hiện có và hình thành trong tương lai thuộc dự án The Esme Dĩ An; Toàn bộ quyền tài sản và các quyền, lợi ích hiện hữu và phát sinh trong tương lai từ việc đầu tư, phát triển, khai thác tại dự án The Esme Dĩ An; Toàn bộ tài sản là động sản (trừ chứng khoán, tàu bay, tàu biển, phương tiện giao thông cơ giới và không phải là tài sản gắn liền với đất đai, nhà ở, công trình xây dựng) tại Dự án The Esme Dĩ An,... làm tài sản đảm bảo thế chấp tại HDBank.