Hai loại thịt nếu ăn nhiều sẽ làm tăng 14% nguy cơ đột quỵ, 'dẫn lối' cho ung thư

Theo trang Express, đột quỵ được coi là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Anh, trung bình cứ 5 phút đột quỵ sẽ cướp đi sinh mạng của một người dân ở nước này.

Đáng lo ngại hơn cả là một số món ăn yêu thích của nhiều người lại có thể trở thành nguyên nhân gây ảnh hưởng tới sức khỏe tim mạch.

Ăn nhiều 2 loại thịt này làm tăng nguy cơ đột quỵ

Theo bác sĩ Shireen Kassam, tại Plant-Based Health Professionals, Anh, việc ăn quá nhiều hai loại thịt là thịt chế biến sẵn như xúc xích, thịt xông khói, giăm bông,... và thịt đỏ bao gồm thịt bò, thịt lợn có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ do chúng chứa nhiều chất béo và muối, gây ảnh hưởng tới mạch máu và huyết áp.

Thực tế, một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Tim mạch Châu Âu cũng nêu rõ về nguy cơ đột quỵ do ăn quá nhiều các loại thịt chế biến sẵn và thịt đỏ.

Nghiên cứu xem xét dữ liệu của hơn 400.000 người tham gia từ 9 quốc gia khác nhau, kết quả cho thấy những người tiêu thụ 50 gam thịt đỏ và thịt chế biến sẵn mỗi ngày có nguy cơ mắc đột quỵ do thiếu máu cục bộ cao hơn 14%.

Một nghiên cứu khác được đăng tải trên tạp chí Stroke của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ cũng chỉ ra rằng nam giới ăn nhiều hơn 2 phần thịt đỏ mỗi ngày có nguy cơ đột quỵ cao hơn 28% so với những người chỉ tiêu thụ khoảng 1/3 khẩu phần thịt mỗi ngày.

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng những người ăn nhiều thịt đỏ và thịt chế biến sẵn mỗi ngày có nguy cơ mắc đột quỵ do thiếu máu cục bộ cao hơn.

Một số nghiên cứu trước đây cũng chỉ ra rằng ăn quá nhiều thịt đỏ và thịt chế biến sẵn có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch chẳng hạn như làm tăng cholesterol trong máu dẫn đến tăng nguy cơ tích tụ mảng bám trên thành động mạch cung cấp máu cho tim.



Ngoài ra, thịt chế biến sẵn cũng được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa vào danh sách chất gây ung thư nhóm 1 và thịt đỏ được phân loại vào chất gây ung thư nhóm 2A, làm tăng nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng, ung thư dạ dày,...

Tuy nhiên, bác sĩ Kassam cũng lưu ý thêm: “Khi những người tham gia nghiên cứu ăn thêm các loại thực phẩm khác như trái cây và rau quả, nguy cơ đột quỵ do sử dụng các loại thịt đã biến mất. Điều này có nghĩa là việc tiêu thụ quá nhiều thịt đỏ và thịt chế biến kèm theo thói quen ăn ít trái cây và rau củ trong chế độ ăn uống sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh”.

Bác sĩ Kassam cho biết: “Mặc dù vậy mọi người vẫn nên ăn hai loại thịt này ở mức giới hạn an toàn, bởi nếu bạn càng tiêu thụ nhiều thì nguy cơ mắc bệnh sẽ càng cao.

Ngoài ra, khi ăn thịt đỏ hoặc thịt chế biến sẵn, bạn cũng nên ăn kèm với nhiều loại trái cây hoặc rau củ khác để bổ sung chất xơ cho cơ thể”.

Chất xơ trong các loại trái cây rau củ đã được nghiên cứu chứng minh là có thể giúp phòng ngừa nguy cơ đột quỵ.

Theo một phân tích tổng hợp được công bố trên tạp chí The Lancet, so với những người ít ăn chất xơ, những người tiêu thụ lượng chất xơ cao có nguy cơ tử vong do các biến cố liên quan đến tim mạch thấp hơn từ 15-30%.

Một nghiên cứu khác được công bố trên tạp chí Stroke của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ chỉ ra rằng nguy cơ đột quỵ lần đầu của một người giảm 7% khi ăn thêm 7 gam chất xơ trong chế độ ăn hàng ngày của họ.

Để giảm nguy cơ mắc đột quỵ, các chuyên gia khuyến cáo mọi người nên giảm thiểu lượng thịt ăn vào hoặc thay thế các loại thịt đỏ, thịt chế biến sẵn bằng các loại trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu và hạt tốt cho sức khỏe.

Bác sĩ Kassam khẳng định: “Ăn nhiều chất xơ từ trái cây và rau củ có thể làm giảm đáng kể nguy cơ đột quỵ do thiếu máu cục bộ và giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch, ung thư, tiểu đường loại 2”.