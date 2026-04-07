Hai nữ nhân viên gác chắn tàu bị hành hung: "Chúng tôi bị đánh đến choáng váng, chỉ biết né tránh trong hoảng loạn"

Ngày 7/4, ông Tạ Quang Sơn – Giám đốc Công ty CP Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng cho biết, hai nữ nhân viên bị hành hung tối 6/4 hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

“Tinh thần của hai người vẫn chưa ổn định, đang được theo dõi thêm”, ông Sơn nói, đồng thời cho biết đơn vị đã phối hợp với Công an phường Thanh Khê để làm rõ vụ việc.

Chia sẻ với phóng viên, chị Nguyễn Thị Mộng Tuyền - một trong hai nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự việc.

“Hơn 20 năm làm nghề, quen với áp lực trực đêm, nhưng chưa bao giờ nghĩ có ngày bị đánh ngay khi đang làm nhiệm vụ”, chị nói.

Hai nữ nhân viên gác chắn kể lại sự việc bị hành hung. Ảnh: Tâm An

Theo chị Tuyền, khoảng 20h tối 6/4, chị cùng đồng nghiệp là chị Trương Thị Diệp Thúy thực hiện kéo cần chắn, bật tín hiệu đèn đỏ khi đoàn tàu sắp đi qua. Hai người đứng ở hai đầu đường để điều tiết giao thông.

Trong lúc này, một phụ nữ đi xe máy ngược chiều vẫn cố tình tìm cách “lách” qua khu vực gác chắn để vào nhà gần đó. Dù đã được nhắc nhở, người này không chấp hành, tự ý gạt đá chắn, dắt xe vượt qua khu vực nguy hiểm. Mâu thuẫn xảy ra ngay sau đó.

“Chúng tôi bị đánh tới tấp, choáng váng đầu óc nên chỉ biết né tránh trong hoảng loạn. May có người dân xung quanh chạy đến can ngăn kịp thời”, chị Tuyền nhớ lại, đồng thời cho biết người phụ nữ đánh mình có biểu hiện đã sử dụng rượu bia.

Ngồi bên cạnh, chị Thúy vẫn chưa hết ám ảnh sau sự việc. Chị cho biết công việc gác chắn chủ yếu do phụ nữ đảm nhiệm, lại thường xuyên trực đêm nên tiềm ẩn nhiều rủi ro.

“Sau sự việc, chúng tôi mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm để bảo vệ người làm nhiệm vụ”, chị nói.

Trước đó, khoảng 20h07 ngày 6/4, tại đường ngang Km788+515 (phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng), hai nhân viên gác chắn Trương Thị Diệp Thúy và Nguyễn Thị Mộng Tuyền thực hiện đóng chắn để đón tàu chạy hướng ga Đà Nẵng – Kim Liên.

Khi các phương tiện đã dừng lại theo tín hiệu, một phụ nữ vẫn cố tình dắt xe vượt rào, đi vào phạm vi đường ngang.

2 nữ nhân viên gác chắn bị hành hung giữa đường. Ảnh cắt từ clip

Dù được nhắc nhở, người này không chấp hành, dừng xe ngay trong khu vực nguy hiểm, đồng thời chửi bới, xúc phạm hai nhân viên đang làm nhiệm vụ.

Khoảng 4 phút sau, khi đoàn tàu đã đi qua, người phụ nữ quay lại, kéo theo một người khác, bất ngờ dùng mũ bảo hiểm tấn công vào vùng đầu, mặt hai nữ nhân viên.

Không dừng lại, hai người này còn xô đẩy, kéo nạn nhân ra giữa đường ngang để tiếp tục hành hung, chỉ dừng lại khi người dân xung quanh chạy đến can ngăn.

Vụ việc khiến chị Thúy và chị Tuyền bị đa chấn thương vùng đầu, mặt, kèm theo sang chấn tâm lý, phải nhập viện cấp cứu trong đêm. Đơn vị quản lý sau đó đã điều động nhân sự thay thế để đảm bảo an toàn chạy tàu.

Gác chắn đường sắt nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Tâm An

Theo camera an ninh, thời điểm xảy ra vụ việc, hệ thống cảnh báo giao thông đường sắt đã hoạt động đúng quy định: đèn đỏ bật, cần chắn hạ khi tàu đang đến gần. Tuy nhiên, người phụ nữ vẫn cố tình vượt đèn đỏ, bất chấp nguy hiểm.

Ngay trong đêm, đại diện Công ty CP Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng đã làm việc với Công an phường Thanh Khê, đề nghị khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.

Vụ việc cũng khiến giao thông qua khu vực bị gián đoạn trong thời gian ngắn. Nhiều đoạn clip do người dân ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội đã gây bức xúc dư luận.

Phần lớn ý kiến lên án hành vi vượt đèn đỏ tại đường ngang khi tàu đang đến, đồng thời cho rằng việc hành hung người đang làm nhiệm vụ là hành vi nguy hiểm, cần xử lý nghiêm.