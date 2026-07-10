Hải Phát triển khai dự án 100ha tại Lạng Sơn, bàn giao HP Galaxy Cao Bằng

Mai Pha Lạng Sơn - Dự án chiến lược tiếp theo của Hải Phát

Song song với việc đang triển khai và hoàn thành các Dự án đúng tiến độ, trong đó có dự án HP Galaxy Cao Bằng và The Interone Bắc Ninh, Hải Phát đang tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đối với dự án Mai Pha tại Lạng Sơn. Dự án có quy mô gần 100ha. Dự án được định hướng và quy hoạch đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội với các chuỗi tiện ích từ nhà văn hóa, trường liên cấp, cây xanh, mặt nước, thương mại dịch vụ, khách sạn 6 sao. Đặc biệt dự án được quy hoạch một phân khu biệt thự khép kín nhìn trọn View sông Kỳ Cùng, các tuyến phố và các dẫy Shophuse với các tuyến đường lên đến trên 60m cùng 2 tòa tháp đôi là biểu tượng của tỉnh Lạng Sơn cao gần 40 tầng. Dự án được kỳ vọng sẽ tạo nên một khu đô thị hiện đại, đồng bộ và góp phần thay đổi diện mạo đô thị và đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng gia tăng. Dự án có vị trí đẹp, nằm ngay Trung tâm hành chính tỉnh Lạng Sơn và chỉ cách phường Tân Thanh chưa đầy 1km. Đây là dự án có quy mô và vị trí độc tôn bậc nhất tại tỉnh Lạng Sơn.

Hoàn thành dự án, tạo nguồn lực cho giai đoạn phát triển mới

Trong hoạt động phát triển bất động sản, việc hoàn thành và bàn giao dự án đúng kế hoạch có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Không chỉ thể hiện uy tín của chủ đầu tư, đây còn là thời điểm doanh nghiệp ghi nhận doanh thu, dòng tiền và lợi nhuận từ dự án. Qua đó nâng cao vị thế và nâng cao năng lực tài chính nhằm tiếp tục đầu tư cho các kế hoạch phát triển tiếp theo.

Hiện nay những doanh nghiệp duy trì được tiến độ triển khai, đảm bảo chất lượng công trình và hoàn thành đúng cam kết với khách hàng thường có lợi thế lớn trong việc củng cố niềm tin của thị trường cũng như tạo động lực cho các dự án tiếp theo.

Được biết trong 6 tháng đầu năm 2026, Hải Phát đã hoàn thành và bàn giao toàn bộ phân khu thấp tầng Dự án HP Galaxy Cao Bằng cho khách hàng. Đồng thời cũng đặt mục tiêu bàn giao các căn hộ cho các khách hàng tại 4 tòa cao tầng dự án The Interone Bắc Ninh trong tháng 12/2026 này. Bên cạnh việc thực hiện đúng cam kết về tiến độ, bàn giao thì các các dự án này còn mang lại nguồn thu đáng kể cho Hải Phát. Điều này tạo điều kiện để doanh nghiệp có thêm nguồn tiền thanh toán trái phiếu, công nợ và tăng tốc chuẩn bị triển khai dự án có quy mô lớn trong thời gian tới, đặc biệt là Dự án Mai Pha tại Lạng Sơn với quy mô gần 100 ha.

Việc hoàn thành và bàn giao khu thấp tầng dự án HP Galaxy Cao Bằng cho khách hàng trước 30/06/2026 là cột mốc quan trọng sau quá trình đầu tư và phát triển dự án tại tỉnh Cao Bằng. Đồng thời khẳng định cam kết của doanh nghiệp trong việc mang đến những sản phẩm chất lượng, đáp ứng kỳ vọng của khách hàng và thị trường.

Phối cảnh dự án HP Galaxy Cao Bằng

Những căn nhà được trao tận tay khách hàng không chỉ mở ra một cộng đồng dân cư mới tại Cao Bằng mà còn ghi nhận thêm một dự án được Hải Phát triển khai thành công, tiếp nối chuỗi dự án mà doanh nghiệp đã và đang phát triển tại nhiều địa phương.

Hoàn thành phân khu thấp tầng HP Galaxy Cao Bằng, chuẩn bị bàn giao các căn hộ cho các khách hàng tại dự án The Interone Bắc Ninh và chuẩn bị triển khai dự án Mai Pha cho thấy chiến lược phát triển theo hướng liên tục và bền vững của Hải Phát. Thay vì phát triển dàn trải, doanh nghiệp tập trung hoàn thành từng dự án, tạo nguồn thu và tiếp tục tái đầu tư vào các dự án mới. Cách làm này không chỉ giúp tối ưu hiệu quả sử dụng vốn mà còn góp phần nâng cao năng lực tài chính và khả năng chống chịu trước những biến động của thị trường.

Đây cũng là xu hướng được nhiều doanh nghiệp bất động sản lựa chọn trong giai đoạn hiện nay, khi yếu tố dòng tiền và năng lực triển khai được xem là chìa khóa quyết định sự phát triển bền vững.

Việc Hải Phát liên tục có các dự án bàn giao cho khách hàng và các dự án triển khai, ra mắt sản phẩm mới gối đầu được xem là một mắt xích quan trọng trong chuỗi dự án của doanh nghiệp. Thành công của dự án không chỉ được đo bằng số lượng sản phẩm đã bàn giao mà còn nằm ở khả năng tạo nguồn lực cho những kế hoạch phát triển quy mô lớn hơn trong tương lai.

Hướng tới những khu đô thị chất lượng

Những năm gần đây, nhu cầu về các khu đô thị được quy hoạch bài bản, có hạ tầng đồng bộ và hệ thống tiện ích hoàn chỉnh ngày càng gia tăng. Điều này đặt ra yêu cầu đối với các doanh nghiệp phát triển bất động sản phải đầu tư dài hạn, chú trọng chất lượng thay vì chỉ tập trung vào số lượng sản phẩm.

Định hướng của Hải Phát là phát triển các dự án theo hướng bền vững, đáp ứng nhu cầu ở thực và góp phần thúc đẩy quá trình đô thị hóa tại các địa phương. Trong đó, việc hoàn thành HP Galaxy Cao Bằng, The Interone Bắc Ninh và chuẩn bị triển khai dự án Mai Pha Lạng Sơn là những bước đi tiếp theo trong chiến lược mở rộng quỹ các dự án và nâng cao chất lượng phát triển bền vững.

Với nền tảng được tạo dựng từ các dự án đã hoàn thành, cùng việc chủ động chuẩn bị nguồn lực tài chính và pháp lý cho các dự án mới, Hải Phát đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển lâu dài, đồng thời tiếp tục khẳng định năng lực của một doanh nghiệp phát triển bất động sản chuyên nghiệp, luôn chú trọng tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư.