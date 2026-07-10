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Lấy đất của người khác bán, một người ở Phú Quốc bị truy nã

| | Bất động sản

Một người đàn ông ở Phú Quốc lấy đất của người khác bán 2.000m2 với giá 2 tỉ đồng; các bị hại đã chuyển hơn 1,3 tỉ đồng mới phát hiện mình bị lừa.

Ngày 9/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định truy nã đối với Trương Quốc Cường (45 tuổi, cư trú ở khu phố Cây Thông Trong Cửa Dương, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, Cường giới thiệu với anh N.V.C. (36 tuổi) và anh N.Q.A. (48 tuổi), cùng cư trú tại đặc khu Phú Quốc, rằng mình có thửa đất phía sau Tòa án TP Phú Quốc với diện tích 20.000m2 đang san lấp và muốn bán trước một ít để có tiền chi phí. Sự thật Cường không phải là chủ sở hữu thửa đất và biết rõ đây là thửa đất còn đang tranh chấp.

Quyết định truy nã Trương Quốc Cường.

Để chiếm lòng tin, Cường chở anh C. và anh A. đi xem đất và nói bán cho họ 2.000m2 với giá 2 tỉ đồng. Tin tưởng Cường, anh C. đồng ý mua 1.500m2 và anh A. đồng ý mua 500m2, không yêu cầu viết hợp đồng hay cam kết gì.

Sau khi thoả thuận, từ ngày 1/5/2022, anh C. và anh A. nhiều lần chuyển tiền cọc cho Cường với tổng số tiền 1,35 tỷ đồng.

Khoảng 4 tháng sau vẫn không thấy Cường làm được giấy trích đo của Phòng Tài nguyên và Môi trường, anh C. nghi ngờ nên đi tìm hiểu và biết được thửa đất mình và anh A. mua không phải của Cường mà thuộc sở hữu của người khác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Trương Quốc Cường về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tuy nhiên, bị can đã bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã . Nếu phát hiện Trương Quốc Cường ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất.

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Theo PV

VTC News

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