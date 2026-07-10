TP.HCM chi hơn 8.500 tỷ đồng "lột xác" điểm nóng về ô nhiễm môi trường và ngập nước của TP.HCM

Rạch Văn Thánh - một trong những điểm nóng về ô nhiễm môi trường và ngập nước của TP.HCM - sắp bước sang giai đoạn thay đổi lớn khi dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng chính thức được đẩy nhanh tiến độ.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM, dự án có tổng mức đầu tư 8.555,581 tỷ đồng, được chia thành hai dự án thành phần, gồm hơn 1.743 tỷ đồng dành cho xây dựng hạ tầng và hơn 6.812 tỷ đồng cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Phối cảnh sau cải tạo của rạch Văn Thánh

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ nạo vét toàn tuyến rạch Văn Thánh và rạch Nhánh 1, xây dựng hệ thống kè hai bên bờ, đường ven rạch rộng từ 6-20 m, cầu Phú An mới rộng 17 m, mở rộng đường Ngô Tất Tố, xây dựng đường song hành kết nối với đường Điện Biên Phủ, đồng thời hoàn thiện hệ thống thoát nước, thu gom nước thải cùng khoảng 4,2 ha công viên và mảng xanh.

Đây được xem là dự án chỉnh trang đô thị trọng điểm nhằm tăng khả năng trữ nước, chống ngập, cải thiện cảnh quan và nâng cao năng lực giao thông cho khu vực.

Sơ đồ dự án

Đối với dự án xây dựng, Ban Quản lý dự án Hạ tầng đô thị đang hoàn thiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự kiến phê duyệt trong tháng 7/2026.

Theo kế hoạch, gói thầu xây lắp đầu tiên sẽ được khởi công vào tháng 10/2026, triển khai theo hình thức cuốn chiếu, phù hợp với tiến độ bàn giao mặt bằng. Hai gói thầu còn lại sẽ tiếp tục triển khai sau khi địa phương hoàn tất giải phóng mặt bằng.

Về nguồn vốn, năm 2025, dự án xây dựng đã giải ngân gần như toàn bộ kế hoạch, đạt 99,82%, trong khi dự án bồi thường đạt 100%. Riêng năm 2026, công tác bồi thường tiếp tục được đẩy mạnh với tỷ lệ giải ngân trên 91%.

Ở dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Ban Quản lý dự án Hạ tầng đô thị đang phối hợp với UBND phường Thạnh Mỹ Tây thực hiện đo đạc, kiểm đếm và hoàn tất các thủ tục để bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng.

Đến nay, cơ quan chức năng đã hoàn tất kiểm đếm 903/978 trường hợp, đạt khoảng 92,3% số hồ sơ đã có bản vẽ hiện trạng.

Song song với đó, các tổ công tác liên tục tổ chức tuyên truyền, đối thoại với người dân nhằm giải đáp các vướng mắc liên quan đến giá bồi thường, chính sách hỗ trợ, tái định cư và các quyền lợi khác để tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai dự án.

Dự án dự kiến ảnh hưởng đến hơn 1.000 hộ dân sinh sống quanh khu vực. (Ảnh: Quốc Hoàng)

Theo UBND phường Thạnh Mỹ Tây, dự án ảnh hưởng đến hơn 1.000 hộ dân sinh sống dọc tuyến rạch. Chính quyền địa phương xác định việc người dân bàn giao mặt bằng không đồng nghĩa với việc kết thúc trách nhiệm của chính quyền.

Để người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống, UBND phường đã thành lập tổ công tác chuyên trách và triển khai 6 nhóm giải pháp hỗ trợ sau di dời.

Theo UBND phường Thạnh Mỹ Tây, mục tiêu cuối cùng của dự án không chỉ là cải tạo một tuyến rạch mà còn tạo dựng không gian sống văn minh, an toàn, nâng cao chất lượng hạ tầng, cải thiện môi trường và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực phía Đông TP.HCM.