Livestream Sunshine River Park hút hơn 20.000 lượt xem: khách “chốt deal” toàn bộ giỏ hàng, nhận ưu đãi lên tới 400 triệu/căn

Kết quả này tiếp tục cho thấy sức hút của Sunshine River Park trong bối cảnh thị trường đang có sự phân hóa mạnh về thanh khoản, khi những dự án sở hữu vị trí nổi bật và nguồn cung giới hạn vẫn ghi nhận tốc độ hấp thụ tích cực. Được biết đây là dự án căn hộ cao cấp với 25 tầng, 3 tầng hầm toạ lạc kế cận Khu đô thị Ciputra và trực diện trục cảnh quan sông Hồng, vừa được Sunshine Group động thổ vào tháng 3 vừa qua.

Toàn bộ quỹ căn livestream tìm thấy chủ nhân chỉ sau 60 phút

Phiên NobleX Live tối 8/7 được phát sóng trên nền tảng ứng dụng chuyên biệt NobleX App và chỉ sau 5 phút lên sóng, hệ thống đã ghi nhận khách hàng đầu tiên chiến thắng quyền mua.

Sunshine River Park là tổ hợp căn hộ cao cấp cao 25 tầng, 3 tầng hầm toạ lạc kế cận Khu đô thị Ciputra và trục cảnh quan sông Hồng

"Giỏ hàng" giới thiệu trong phiên livestream lần này gồm 5 căn hộ được tuyển chọn tại các tầng đẹp từ tầng 10 đến tầng 18, đa dạng từ dòng 2 phòng ngủ đến 3 phòng ngủ, với diện tích từ gần 70 m² đến hơn 100 m². Đây đều là những sản phẩm sở hữu lợi thế về vị trí, tầm nhìn và công năng, phù hợp cả nhu cầu an cư lẫn đầu tư.

Trong đó, ba căn hộ 2PN (10.CH-16, 11.CH-26 và 18.CH-26), diện tích từ 70–73 m², sở hữu thiết kế tối ưu, ban công rộng, hướng nhìn sông Hồng hoặc cảnh quan nội khu và được áp dụng ưu đãi 300 triệu đồng/căn, trừ trực tiếp vào giá.

Ở phân khúc diện tích lớn hơn, bộ đôi căn góc 3PN (mã căn 10.CH-35 và 16.CH-05) diện tích trên 100m² nổi bật với thiết kế hai mặt thoáng, mở ra tầm nhìn khoáng đạt tới đại công viên Ciputra 65ha và cảnh quan nội khu. Khách hàng giành quyền mua thành công các căn hộ này được hưởng ưu đãi lên tới 400 triệu đồng/căn.

Sức hút của Sunshine River Park không chỉ được phản ánh qua tốc độ thực hiện giao dịch mà còn ở mức độ quan tâm của đông đảo khách hàng khi thu hút hơn 20.000 lượt xem trên các nền tảng số, với gần 13.000 người theo dõi đồng thời tại thời điểm cao nhất. Khép lại phiên livestream, hai khách hàng may mắn đã được xướng tên để nhận phần quà trị giá 50 triệu đồng/người từ chương trình NobleX Lucky Watch.

Sunshine River Park – dự án "mặt tiền" trực diện trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đang gây sốt Tây Hồ Tây

Sunshine River Park là dự án sở hữu vị thế hiếm có khi tọa lạc tại phường Phú Thượng, ngay vùng lõi Tây Hồ Tây, kế cận khu đô thị quốc tế Ciputra và trực diện trục đại lộ cảnh quan sông Hồng – hành lang phát triển chiến lược đang được Hà Nội tập trung đầu tư.

Sở hữu ba mặt hướng sông Hồng với tầm nhìn panorama vĩnh cửu ôm trọn cầu Nhật Tân và cầu Thăng Long, Sunshine River Park thuộc nhóm rất hiếm dự án cao tầng có vị thế "edge waterfront" – trực diện mặt nước sát ven sông. Trong bối cảnh quỹ đất ven sông ngày càng khan hiếm khi phần lớn diện tích được ưu tiên dành cho không gian công cộng, giá trị của những bất động sản sở hữu vị trí này càng trở nên nổi bật.

Hơn 70% căn hộ tại Sunshine River Park sở hữu tầm nhìn khoáng đạt, trực diện sông Hồng

Bên cạnh lợi thế cảnh quan, dự án còn được hưởng trọn hệ sinh thái hạ tầng đồng bộ khi liền kề công viên Phú Thượng quy mô gần 20 ha, công viên Ciputra gần 65ha, kết nối thuận tiện tới Vành đai 2, Vành đai 2.5, Vành đai 3, tuyến Metro số 2 cùng hàng loạt công trình trọng điểm đang được thúc đẩy triển khai. Đây cũng là khu vực được kỳ vọng trở thành trung tâm mới kết nối Tây Hồ Tây với Đông Anh và chuỗi cực tăng trưởng phía Bắc Thủ đô.

Sunshine River Park sở hữu hệ tiện ích nghỉ dưỡng tiêu chuẩn quốc tế mang phong cách "urban resort"

Được phát triển theo phong cách "urban resort" với hệ tiện ích nghỉ dưỡng theo tiêu chuẩn quốc tế, Sunshine River Park mang đến không gian sống đẳng cấp với River Park Oasis, Infinity Pool, Sky Garden, tổ hợp wellness trên tầng cao, cảnh quan mặt nước và chuỗi tiện ích chăm sóc sức khỏe, giải trí dành riêng cho cộng đồng cư dân tinh hoa.