Parkland 53 huy động thành công 7.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu

Công ty TNHH Parkland 53 (Parkland 53) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu.

Theo đó, ngày 30/6/2026, Parkland 53 đã phát hành 70.000 trái phiếu mã P5332601, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu; tương ứng tổng giá trị phát hành 7.000 tỷ đồng.

Lô trái phiếu trên có kỳ hạn 12 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 30/6/2027; các thông tin khác về trái chủ, mục đích phát hành, tài sản bảo đảm,... không được công bố.

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Đáng chú ý, ngày 29/6/2026- trước thời điểm phát hành lô trái phiếu mã P5332601 chỉ 1 ngày, Parkland 53 đã mang tất cả các quyền tài sản phát sinh từ và/hoặc liên quan tới hợp đồng hợp tác kinh doanh ký ngày 15/6/2026 giữa doanh nghiệp này và Công Ty CP Phát Triển Bất Động Sản Hưng Long (BĐS Hưng Long)... đem thế chấp tại Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương.

Đáng chú ý, cũng trong ngày 30/6/2026, BĐS Hưng Long đã phát hành 70.000 trái phiếu mã HUL32601 mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu; tương ứng giá trị phát hành 7.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu HUL32601 có kỳ hạn 12 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 30/6/2027; lãi suất phát hành 10%/năm.

Theo tài liệu của PV, ngày 29/6/2026), BĐS Hưng Long đã mang tất cả các quyền tài sản phát sinh từ và/hoặc liên quan tới hợp đồng chuyển nhượng một phần dự án Khu Đô Thị Phức Hợp Hạ Long Xanh ký ngày 26/6/2026 giữa doanh nghiệp này với Liên danh nhà đầu tư (Tập đoàn Vingroup – CTCP và Công ty CP Vinhomes) đem thế chấp tại Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương.

BĐS Hưng Long được thành lập vào tháng 5/2024; hoạt động chính trong lĩnh vực chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Vốn điều lệ ban đầu là 20 tỷ đồng; gồm 3 cổ đông sáng lập: Công ty TNHH Bất động sản Phương Đông Hà Nội (Bất động sản Phương Đông Hà Nội) 98%; Dương Đình Phú 1% và Trần Thị Huế 1%. Sau nhiều lần điều chỉnh, tại đăng ký thay đổi ngày 25/6/2026, BĐS Hưng Long có vốn điều lệ 6.520 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không được thể hiện. Trong số các cổ đông sáng lập của BĐS Hưng Long, Bất động sản Phương Đông Hà Nội được thành lập vào tháng 5/2019; vốn điều lệ ban đầu ở mức hơn 517 tỷ đồng; với 2 thành viên góp vốn là Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Phương Đông (50%) và ông Phạm Quốc Nhật (50%). Đến cuối tháng 3/2026, vốn điều lệ của Bất động sản Phương Đông Hà Nội ở mức 10.700 tỷ đồng; cơ cấu cổ đông lúc này gồm: Hồ Thanh Bảo 99,989% và Trần Thị Minh Hiếu 0,011%. Hai cổ đông này cũng là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp với chức danh lần lượt là Chủ tịch HĐTV và Tổng Giám đốc.

Quay trở lại với Parkland 53, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 10/2015, trụ sở tai Tòa nhà ST Moritz, 1014 Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình, TP.HCM.

Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hồi tháng 3/2024, vốn điều lệ của doanh nghiệp vẫn duy trì mức hơn 640,3 tỷ đồng; chủ doanh nghiệp thay đổi từ Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Phương Đông sang Công ty TNHH Đầu tư Eastern Real (Eastern Real). Tuy nhiên, người được ủy quyền toàn bộ phần vốn góp này vẫn là bà Vũ Thị Phương Thu - Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật.

Đến tháng 1/2026, vốn điều lệ tăng mạnh lên hơn 3.478,3 tỷ đồng; phần thông tin chủ doanh nghiệp không được thể hiện, bà Phương Thu tiếp tục là người được ủy quyền 100% phần vốn góp tại Parkland 53.

Đáng chú ý, bà Phương Thu cũng là Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật và là cổ đông góp hơn 7.564,3 tỷ đồng, tương ứng nắm cổ phần chi phối tới 99,999% tại Eastern Real (theo công bố thay đổi giữa tháng 1/2026).

Bà Vũ Thị Phương Thu còn đang đứng tên và đại diện 100% phần vốn góp hơn 3.946 tỷ đồng (theo công bố thay đổi ngày 9/1/2026) tại Công ty TNHH Masterise Hạ tầng Phú Mỹ.

Doanh nghiệp này được thàng lập vào tháng 7/2008 với tên gọi trước đó là Công ty TNHH Khu liên hợp nhà ở và Trung tâm thương mại Parkland.

PV