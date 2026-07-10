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AEON chốt thời điểm khởi công trung tâm thương mại 875 tỷ tại Ninh Bình

| | Bất động sản

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

AEON Việt Nam dự kiến khởi công Trung tâm thương mại AEON Phủ Lý vào đầu tháng 8/2026. Dự án có tổng vốn khoảng 875 tỷ đồng, được kỳ vọng trở thành trung tâm bán lẻ hiện đại của khu vực.

AEON Việt Nam dự kiến sẽ khởi công dự án Trung tâm thương mại AEON Phủ Lý vào đầu tháng 8/2026, sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý còn lại. Thông tin được đưa ra tại buổi làm việc giữa lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình và đoàn công tác Công ty TNHH AEON Việt Nam ngày 8/7.

Theo báo cáo của doanh nghiệp, dự án được triển khai tại nút giao đường 68m và đường 42m, phường Phủ Lý. Dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư từ cuối năm 2023 với quy mô một khối trung tâm thương mại, dịch vụ cùng các hạng mục phụ trợ. Bên cạnh đó, dự án bãi đỗ xe phục vụ trung tâm thương mại cũng đã được chấp thuận chủ trương đầu tư trong năm 2026.

Đến nay, AEON Việt Nam đã hoàn thiện các thủ tục về phòng cháy chữa cháy, môi trường và đang tiếp tục thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai, cấp giấy phép xây dựng để đáp ứng tiến độ khởi công.

Tại buổi làm việc, ông Hagino Tatsuya, Phó Tổng Giám đốc Phát triển dự án Công ty TNHH AEON Việt Nam cho biết doanh nghiệp sẽ tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng nhằm hoàn thiện toàn bộ hồ sơ, thủ tục còn lại, phấn đấu khởi công dự án vào đầu tháng 8 tới.

Đại biểu tặng quà và chụp ảnh lưu niệm tại buổi làm việc .

Ngoài dự án trung tâm thương mại, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình cũng mong muốn AEON tiếp tục nghiên cứu mở rộng hợp tác tại Ninh Bình, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ và xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ nông sản, đặc sản địa phương thông qua hệ thống phân phối của AEON tại Việt Nam và thị trường quốc tế.

Trước đó, cuối năm 2024, UBND tỉnh Hà Nam (trước khi sáp nhập) đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Tập đoàn AEON để triển khai Trung tâm thương mại AEON tại TP Phủ Lý (cũ). Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 35 triệu USD, tương đương khoảng 875 tỷ đồng. Theo kế hoạch, dự án sẽ được khởi công vào tháng 8/2026 và đưa vào vận hành trong quý IV năm 2027.

Theo quy hoạch, dự án được bố trí trên khu đất rộng khoảng 8,03ha, trong đó khoảng 6,06ha dành để xây dựng trung tâm thương mại, phần còn lại là hạ tầng giao thông. Khi hoàn thành, AEON Phủ Lý được kỳ vọng trở thành điểm mua sắm, vui chơi, giải trí hiện đại, phục vụ người dân Ninh Bình và các địa phương lân cận, trong bối cảnh tỉnh đang hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

Văn Đoan

Nhịp sống thị trường

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