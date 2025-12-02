Hải Phát xây dựng khu đô thị kiểu mẫu đáng sống bậc nhất tại Cao Bằng

Tham dự sự kiện có đại diện lãnh đạo Sở, Ban ngành; Lãnh đạo chính quyền Phường Thục Phán tỉnh Cao Bằng; các đơn vị thi công, đơn phân phối cùng đông đảo khách hàng và nhà đầu tư.

Không chỉ đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hoàn thành toàn bộ dự án, sự kiện này còn cho thấy quyết tâm của Chủ đầu tư trong việc đưa HP Galaxy Cao Bằng trở thành điểm nhấn phát triển mới của khu trung tâm hành chính - kinh tế tỉnh Cao Bằng, trong bối cảnh thị trường bất động sản phía Bắc đang khởi sắc trở lại.

Bàn giao 64 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phân khu thấp tầng – Củng cố niềm tin trong lúc thị trường cần sự chắc chắn

Trong khuôn khổ sự kiện, Tập đoàn Hải Phát đã bàn giao 64 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các khách hàng thuộc phân khu thấp tầng. Trong bối cảnh thị trường bất động sản năm 2024 - 2025 chứng kiến sự sàng lọc mạnh mẽ, những dự án có pháp lý minh bạch, tiến độ thực tế và bàn giao sản phẩm đúng cam kết được xem là "của hiếm".

Ông Nguyễn Ngọc Thám – Phó TGĐ Tập đoàn Hải Phát (đứng thứ 5 từ bên trái qua) và Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch UBND Phường Thục Phán Tỉnh Cao Bằng (đứng thứ 5 từ bên phải qua) trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các khách hàng phân khu thấp tầng dự án HP Galaxy Cao Bằng

Việc trao sổ ngay tại khuôn viên dự án, trước sự chứng kiến của các cơ quan quản lý, được đánh giá là tín hiệu tích cực, khẳng định uy tín của Tập đoàn Hải Phát tại thị trường tỉnh. Đối với nhà đầu tư, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là minh chứng giá trị nhất về an toàn tài chính; còn đối với thị trường địa phương, đây là bước đi giúp củng cố niềm tin vào nguồn cung đô thị mới, đặc biệt tại khu vực trung tâm hành chính đang được quy hoạch bài bản.

Theo đại diện chính quyền địa phương: Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của Chủ đầu tư trong việc hoàn thành hạ tầng, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ pháp lý và sớm đưa sản phẩm đến tay người dân. Đây là bước đi quan trọng để hình thành một khu đô thị hiện đại, chuyên nghiệp tại trung tâm hành chính mới của tỉnh Cao Bằng.

Khởi công phân khu cao tầng – Mảnh ghép hoàn thiện cấu trúc đô thị HP Galaxy Cao Bằng

Ngay sau phần bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phân khu thấp tầng, Hải Phát đã chính thức khởi công phân khu cao tầng - Công trình với chiều cao 11 tầng, bao gồm 4 tầng thương mại dịch vụ và 7 tầng căn hộ.

Các đại biểu ấn nút khởi công phân khu cao tầng dự án HP Galaxy Cao Bằng

Điểm đáng chú ý trong thiết kế của phân khu này nằm ở triết lý "đô thị đa lớp": khu thương mại phía dưới tạo nên dòng chảy dịch vụ - kinh doanh liên tục; trong khi các tầng căn hộ phía trên được tối ưu về không gian, ánh sáng tự nhiên và tầm nhìn rộng mở. Kiến trúc tổng thể được định hướng theo phong cách hiện đại, sang trọng, phù hợp nhóm khách hàng trẻ, cán bộ công chức làm việc tại khu hành chính mới, cũng như nhà đầu tư sở hữu cho thuê.

Theo đại diện chủ đầu tư, phân khu cao tầng là "mảnh ghép quan trọng" để hoàn thiện hệ sinh thái thương mại - cư trú tại dự án: "HP Galaxy Cao Bằng không chỉ đơn thuần là khu đô thị, mà là không gian sống với dịch vụ đồng bộ tại trung tâm hành chính mới. Phân khu cao tầng sẽ tạo điểm nhấn cho trục thương mại và bổ sung nguồn cung căn hộ chất lượng cho khu vực nội đô."

Thời điểm khởi công cũng được đánh giá là phù hợp với xu hướng thị trường: nguồn cung căn hộ tại Cao Bằng còn rất hạn chế trong khi tốc độ đô thị hóa đang diễn ra nhanh chóng. Điều này giúp dự án sở hữu lợi thế cạnh tranh đáng kể.

Ký kết hợp tác với ngân hàng Bảo Việt, Chi nhánh Hà Nội - Đảm bảo nguồn vốn triển khai dự án

Tại buổi lễ, Tập đoàn Hải Phát tiến hành ký kết hợp tác với Ngân hàng Bảo Việt - Chi nhánh Hà Nội về việc tài trợ vốn cho dự án HP Galaxy Cao Bằng. Thỏa thuận này giúp chủ đầu tư củng cố nguồn lực tài chính, đảm bảo tiến độ và chất lượng xây dựng phân khu cao tầng cũng như các hạng mục tiếp theo.

Ông Lê Thanh Hải – Phó Tổng giám đốc thường trực Tập đoàn Hải Phát (đứng bên trái) và Ông Cao Sỹ Tuấn Anh – Phó giám đốc BAOVIET Bank, Chi nhánh Hà Nội (đứng bên phải) Ký kết hợp tác

Trong bối cảnh tín dụng bất động sản được kiểm soát chặt chẽ, việc một ngân hàng thương mại lớn cam kết đồng hành cho thấy tính khả thi và sức hấp dẫn của dự án, đồng thời mang lại sự an tâm cho khách hàng khi quyết định đầu tư.

Đơn vị ngân hàng cho biết: "Chúng tôi lựa chọn Hải Phát vì tính minh bạch, năng lực triển khai và tầm nhìn phát triển đô thị bền vững. HP Galaxy Cao Bằng hội tụ đủ yếu tố để trở thành dự án trọng điểm tại tỉnh Cao Bằng hiện nay."

Ký kết với Hải Phát Land Group – Bước tiến quan trọng hướng tới việc triển khai kinh doanh chuyên nghiệp

Không chỉ hợp tác về tài chính, sự thành công của HP Galaxy Cao Bằng còn đến từ chiến lược phát triển bài bản và tầm nhìn dài hạn của Chủ đầu tư. Để hiện thực hoá điều đó, Chủ đầu tư đã lựa chọn Hải Phát Land Group - đơn vị tư vấn phát triển sản phẩm uy tín, giàu kinh nghiệm trên thị trường.

Ông Lê Thanh Hải - Phó TGĐ thường trực Tập đoàn Hải Phát (đứng bên trái) và Ông Nguyễn Văn Linh - Phó TGĐ Hải Phát Land Group (đứng bên phải) ký kết hợp tác

Sự đồng hành của Hải Phát Land Group mang ý nghĩa quan trọng: không chỉ là hỗ trợ bán hàng, mà là tham gia sâu vào toàn bộ quá trình nghiên cứu thị trường, định vị sản phẩm, xây dựng chiến lược kinh doanh và triển khai truyền thông đồng bộ. Nhờ đó, mỗi sản phẩm của dự án khi ra mắt đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, phù hợp nhu cầu thực tế và đảm bảo giá trị bền vững cho khách hàng.

Với sự phối hợp chặt chẽ giữa hai bên, HP Galaxy Cao Bằng được kỳ vọng sẽ được triển khai theo hướng "Chuyên nghiệp - Nhất quán - Hiệu quả", tạo dấu ấn mới trên thị trường, mang đến trải nghiệm trọn vẹn hơn cho nhà đầu tư và cư dân tương lai.

Hợp tác với Công ty SGO Đại Dương - Tăng tốc phân phối phân khu thấp tầng giai đoạn 2

Song song với ký kết tài trợ vốn, Hải Phát cũng ký kết hợp tác với Công ty SGO Đại Dương để phân phối phân khu thấp tầng giai đoạn 2. Đây là đơn vị có kinh nghiệm triển khai nhiều dự án thấp tầng tại miền Bắc và được đánh giá cao ở khả năng tiếp cận tệp khách hàng đầu tư thực.

Thị trường Cao Bằng đang chứng kiến nhu cầu mạnh mẽ đối với nhà liền kề, nhà phố thương mại. Do đó, giai đoạn 2 dự kiến thu hút sự quan tâm lớn của các khách hàng tại tỉnh Cao Bằng.

Ông Lê Thanh Hải – Phó TGĐ thường trực Tập đoàn Hải Phát (đứng bên Trái) và Ông Nguyễn Văn Ngọ - TGĐ SGO Đại Dương (đứng bên phải) ký kết hợp tác

Đại diện SGO Đại Dương nhận định: "Khu vực trung tâm hành chính mới của Cao Bằng đang trong chu kỳ tăng trưởng. Sản phẩm thấp tầng HP Galaxy vừa sở hữu pháp lý rõ ràng, vừa có tiềm năng khai thác kinh doanh. Chúng tôi tin giai đoạn 2 sẽ tiếp tục tạo sóng."

Với việc đồng loạt triển khai khởi công phân khu cao tầng, bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phân khu thấp tầng và ký kết chiến lược cùng ngân hàng, đơn vị tư vấn phát triển sản phẩm, đơn vị phân phối, Tập đoàn Hải Phát đang cho thấy quyết tâm đưa HP Galaxy Cao Bằng trở thành điểm hội tụ mới của đô thị hiện đại, góp phần thay đổi diện mạo đô thị tỉnh Cao Bằng và tạo giá trị bền vững cho cư dân, nhà đầu tư.

Sự kiện Lễ khởi công phân khu cao tầng và bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phân khu thấp tầng dự án HP Galaxy Cao Bằng tiếp tục khẳng định triết lý phát triển của Tập đoàn Hải Phát: "Làm thật - tiến độ thật - giá trị thật."