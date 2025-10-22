Hải Phòng dự kiến đầu tư tuyến đường kết nối Đông - Tây hơn 19.000 tỷ đồng

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng vừa giao Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư tuyến đường kết nối Đông - Tây thành phố, nối QL10 với vành đai 1 TP. Hải Dương (cũ). Đây là dự án được thành phố xác định cần tập trung, ưu tiên trong giai đoạn 2026-2030.

Theo đánh giá của Sở Xây dựng Hải Phòng, hiện nay việc kết nối giao thông giữa khu vực đô thị phía Tây (vùng lõi đô thị TP. Hải Dương cũ) với khu vực phía Đông (TP Hải Phòng cũ) chủ yếu thông qua QL5 và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Qua khảo sát, các tuyến kết nối này đã bộc lộ hạn chế, bất cập, gây ra nút thắt, điểm nghẽn về phát triển kinh tế.

Việc nghiên cứu, đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Đông - Tây TP. Hải Phòng nhằm rút ngắn khoảng cách kết nối trung tâm đô thị khu vực phía Tây với trung tâm TP. Hải Phòng, kết nối liên thông các trung tâm đô thị - kinh tế - công nghiệp - cảng biển - hàng không - logistics…

Hình thành và tạo không gian dư địa mới, khai thác tiềm năng, thế mạnh, tạo động lực phát triển và có ý nghĩa quan trọng về chính trị - hành chính - kinh tế xã hội của TP. Hải Phòng sau hợp nhất.

TP. Hải Phòng dự kiến đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Đông Tây. Ảnh minh họa.

Theo đề xuất, dự án có quy mô quản lý lộ giới ngang 110m, tổng chiều dài khoảng 23,5km, đi qua địa phận các xã/phường: Nam Đồng, Ái Quốc, Hà Tây, Thanh Hà, Hà Bắc, Hà Nam, Kim Thành, An Phong, An Dương. Trong đó, đường chính có mặt cắt ngang 68m, thiết kế vận tốc tối thiểu 80km/h, lưu thông một chiều; đường đôi 6 làn xe.

Tuyến đường sẽ được thiết kế dải phân cách, làn dừng khẩn cấp, đường song song dành cho xe máy, ô tô với vận tốc tối đa 60km/h. Dải phân cách giữa đảm bảo dự trữ quỹ đất để phát triển các phương thức giao thông công cộng hiện đại như: BRT, ART…

Hai bên đường chính có lộ giới mở rộng 42m ngang để dự trữ xây dựng đường gom phục vụ nhu cầu giao thông khu vực phát triển hai bên nhằm khai thác đô thị, dịch vụ, khu công nghiệp.

UBND TP. Hải Phòng cũng xây dựng phương án, định hướng phát triển, khai thác thêm 11.700ha để phát triển khu công nghiệp, phát triển các khu đô thị sinh thái kết hợp nông nghiệp công nghệ cao và đô thị thương mại dịch vụ; các khu công nghiệp liên hoàn thúc đẩy thu hút phát triển các khu đô thị thương mại, dịch vụ.

Trong đó, dự kiến khai thác hơn 2.200ha đất phát triển đô thị, thương mại dịch vụ mới; 2.300ha phát triển đất công nghiệp và khoảng 7.000ha phát triển đất nông nghiệp công nghệ cao, đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật, cây xanh…

TP. Hải Phòng cũng xây dựng 4 phương án hình thức đầu tư: đối tác công tư, hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao thanh toán bằng quỹ đất kết hợp ngân sách; đối tác công tư hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao 100% sử dụng vốn nhà đầu tư, thanh toán bằng quỹ đất; đầu tư công bằng ngân sách hoặc sử dụng vốn vay ODA.

Liên ngành thành phố dự kiến sẽ bố trí 650-700ha đất được quy hoạch phát triển đô thị - dịch vụ - thương mại, đô thị sinh thái để thanh toán hoặc đối ứng bằng quỹ đất khác trên địa bàn có quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt đảm bảo cân đối thanh toán cho nhà đầu tư.