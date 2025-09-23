Hải Phòng: Nạn nhân vụ 'xây nhầm nhà' chính thức tố giác tội phạm đến Cơ quan Điều tra

Tổ trưởng dân phố nói gì?

Ngày 23/9, trong ngõ nhỏ cuối thôn 7, phường Thiên Hương (TP Hải Phòng ), ngôi nhà 2 tầng do ông Đỗ Văn Hữu xây nhầm trên đất người khác cửa khóa trái. Thi thoảng có người vào ngõ xem đất đã phân lô, tách thửa.

Ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong, cùng dãy với căn nhà “ xây nhầm ” có 7 thửa đất mới được chia tách, phân lô. Từ ngoài vào, căn nhà “xây nhầm” ở thửa đất thứ 2. Cuối ngõ cụt, có khu mộ của các hộ dân địa phương, cách các thửa đất này khoảng 20-30m.

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, bà Nguyễn Thị Cừ (68 tuổi, Tổ trưởng Tổ dân phố số 7, phường Thiên Hương) cho biết, gia đình ông Hữu vốn ở thôn 3 (xã Kiền Bái, nay là phường Thiên Hương) về thôn 7 từ cuối năm 2024.

Ông Hữu về mua đất, xây nhà nhưng không thông báo cho tổ dân phố. Đến khi bà Trần Thị Kim Loan phát hiện sự việc “xây nhà nhầm” thì tổ dân phố mới biết. Thời điểm đó, tổ dân phố đã báo cáo và UBND xã Kiền Bái tổ chức kiểm tra, lập biên bản.

Ngôi nhà "xây nhầm" trên đất của người khác (dấu khoanh đỏ)

Ngôi nhà trong vụ "xây nhầm" trên đất người khác, tại thôn 7, phường Thiên Hương (TP Hải Phòng) gây xôn xao dư luận những ngày gần đây.

Tổ dân phố cùng các đơn vị nhiều lần thông báo, vận động gia đình ông Hữu dừng thi công, xây nhà nhưng người này vẫn hoàn thiện và về ở.

Ông Hữu làm tự do nhưng theo bà Cừ đánh giá là người nhanh nhẹn, hoạt bát. Còn vợ ông làm công nhân, kinh tế gia đình khó khăn vì nuôi 3 con nhỏ.

Theo tổ trưởng tổ dân phố số 7, trước đó ông Hữu có chia sẻ rằng bị vỡ nợ, phải bán nhà đất ở thôn 3 để trả nợ. Trả nợ xong, còn ít tiền ông Hữu mua thửa đất trong ngõ nhưng lại “xây nhầm” trên đất của bà Loan.

“Khi nhà đang xây lên tầng 2, tôi cùng đại diện chính quyền địa phương có vận động, đề nghị dừng thi công nhưng ông Hữu vẫn xây dựng, hoàn thiện và về ở”, bà Nguyễn Thị Cừ nói.

Cũng theo bà Cừ, trước khi xảy ra việc “xây nhầm”, khu đất này là đất ở sạch, thuộc sở hữu của một gia đình, ở nhiều năm tại địa phương. Cách khu đất khoảng 20-30m, có một khu mộ của các hộ dân. Do đó, thửa đất ông Hữu mua cũng không giáp ranh với các khu mộ.

Tố giác hành vi “chiếm đoạt quyền sử dụng đất”

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong ngày 23/9, bà Trần Thị Kim Loan (SN 1979, ở phường An Hải, TP Hải Phòng) xác nhận, bà vừa gửi đơn qua đường bưu điện tới Bí thư Thành ủy, Giám đốc Công an, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hải Phòng, Công an phường Thiên Hương để tố giác hành vi “chiếm đoạt quyền sử dụng đất".

Bà Loan là nạn nhân trong vụ việc “xây nhầm nhà” hy hữu xảy ra tại tổ dân phố số 7, xã Kiền Bái (huyện Thủy Nguyên), nay là tổ dân phố số 7, phường Thiên Hương (TP Hải Phòng).

Nhìn từ trên cao, vị trí ngôi nhà "xây nhầm" ( ô khoanh đỏ) trên thửa đất của gia đình bà Trần Thị Kim Loan. Lô đất của ông Đỗ Văn Hữu cách đó chừng 20-30m (ô khoanh vàng).

Bà trình bày, ngày 23/9/2024, gia đình bà mua lô đất rộng 60m2 tại thôn 7, xã Kiền Bái ( huyện Thủy Nguyên cũ, Hải Phòng). Ngày 29/10/2024, gia đình bà được huyện Thủy Nguyên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất.

Tuy nhiên, một tháng sau, bà thăm đất thì bất ngờ phát hiện ông Đỗ Văn Hữu đang xây dựng nhà trên thửa đất của bà vừa mua. Lập tức, bà trình báo chính quyền địa phương kiểm tra, lập biên bản vi phạm.

Mặc dù bà và chính quyền địa phương đã nhiều lần thông báo, đề nghị ông Hữu dừng thi công, xây dựng công trình nhà ở nhưng ông Hữu vẫn cố tình xây dựng, hoàn thiện nhà ở, chiếm đoạt, không trả lại đất cho gia đình bà.

“Suốt một năm nay, thửa đất của gia đình tôi bị ông Đỗ Văn Hữu ngang nhiên chiếm đoạt, xây dựng nhà 2 tầng trên đất. Hành vi của ông Hữu gây thiệt hại lớn về kinh tế, ảnh hưởng đến tinh thần và khiến gia đình mòn mỏi đi tìm công lý. Do đó, tôi gửi đơn tố cáo đề nghị cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng sớm vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ hành vi chiếm đoạt quyền sử dụng đất của gia đình tôi”, bà Loan nói.