Hải Phòng sẽ có cụm công nghiệp hơn 750 tỷ đồng

Theo Cổng thông tin điện tử TP. Hải Phòng, UBND thành phố đã ban hành Quyết định 3660/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm Công nghiệp Tiên Cường III tại xã Quyết Thắng, có tổng mức đầu tư hơn 750 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Tiến Phát là nhà đầu tư dự án.

Dự án có quy mô 57,24ha, với 42,56ha được quy hoạch làm đất công nghiệp. Diện tích còn lại dành cho đất văn phòng, giao thông nội bộ, cây xanh mặt nước và hạ tầng kỹ thuật. Cụm Công nghiệp được chia thành 9 phân khu.

Về kế hoạch triển khai, quý III/2025 - quý III/2026 sẽ tiến hành giải phóng mặt bằng dự án; quý IV/2026 – quý I/2028 xây dựng hạ tầng kỹ thuật và đưa vào hoạt động.Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được quyết định cho thuê đất.

Tiên Cường III được quy hoạch là cụm công nghiệp tổng hợp đa ngành, ưu tiên thu hút các ngành sản xuất sạch, ít gây ô nhiễm môi trường như: sản xuất thiết bị điện; sản phẩm điện, điện tử, máy vi tính, sản phẩm quang học; công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao; công nghệ chế biến, chế tạo; sản xuất ô tô và xe có động cơ; máy móc, thiết bị.

Bên cạnh đó, chế biến thực phẩm (không gồm thủy sản); sản xuất đồ uống (không gồm đồ uống có cồn); dệt, may, sản xuất da và sản phẩm liên quan (không gồm thuộc, sơ chế, nhuộm da lông thú); sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy (không gồm bột giấy, giấy và bìa); sản phẩm từ khoáng phi kim khác; sản phẩm kim loại đúc sẵn; đồ chơi; phương tiện vận tải; dịch vụ kho bãi, logistics; dịch vụ xây sẵn nhà xưởng cho thuê cũng nằm trong các lĩnh vực được ưu tiên.

Theo Quyết định, UBND thành phố yêu cầu nhà đầu tư bảo đảm tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ, văn bản gửi cơ quan có thẩm quyền và triển khai Dự án đúng quy hoạch, tiến độ.

Chủ đầu tư phải dành tối thiểu 5% quỹ đất đã đầu tư hạ tầng cho các doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thuê đất, theo Nghị quyết 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Theo báo cáo của UBND TP. Hải Phòng, nửa đầu năm 2025, địa phương đã thành lập 2 cụm công nghiệp là cụm công nghiệp phụ trợ Tràng Duệ (quy mô 58,75ha) và cụm công nghiệp Cửa Hoạt - Quán Thẳng (45ha). Từ đó, tổng số cụm công nghiệp được thành lập trên địa bàn được nâng lên con số 79 (gồm 19 cụm công nghiệp của thành phố Hải Phòng trước đây và 60 cụm công nghiệp của tỉnh Hải Dương trước đây) với tổng diện tích là 3.837,5ha.

Như vậy, với việc thành lập cụm công nghiệp Tiên Cường III, trên địa bàn TP. Hải Phòng hiện có 80 cụm công nghiệp được thành lập.