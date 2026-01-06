Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hải Phòng tăng trưởng 2 con số 11 năm liên tiếp

06-01-2026 - 18:15 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Năm 2025, sau khi hợp nhất với Hải Dương, TP. Hải Phòng đạt tốc độ tăng trưởng GRDP 11,81%, duy trì đà tăng trưởng 2 con số năm thứ 11 liên tiếp.

Ngày 6/1, Thống kê TP. Hải Phòng thông tin, tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2025 thành phố đạt 11,81%, đứng đầu trong các thành phố trực thuộc Trung ương, đứng thứ 2 cả nước, sau tỉnh Quảng Ninh (11,89%).

Năm 2025 là dấu mốc đặc biệt khi TP. Hải Phòng duy trì đà tăng trưởng 2 con số trong suốt 11 năm liên tiếp. Sau khi hợp nhất địa giới hành chính với Hải Dương, quy mô GRDP Hải Phòng năm 2025 theo giá hiện hành ước đạt 734.420 tỷ đồng (tương đương 29,4 tỷ USD).

Tổng thu ngân sách thành phố năm 2025 ước đạt 190.379 tỷ đồng, vượt 34,8% dự toán. Trong đó, thu ngân sách nội địa đã có bước tiến thần tốc, lần đầu tiên chạm mốc 103.879 tỷ đồng, vươn lên thứ 3 cả nước về quy mô ngân sách nội địa.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Khu vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ đóng vai trò trụ cột, chiếm tỷ trọng áp đảo trong GRDP. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng trưởng ổn định, kim ngạch xuất khẩu đạt ngưỡng 35 tỷ USD.

Năm 2025, TP. Hải Phòng thu ngân sách nội địa chạm mốc 103.879 tỷ đồng.

Các lĩnh vực an sinh xã hội cũng đạt nhiều kết quả ấn tượng. GRDP bình quân đầu người đạt 194,5 triệu đồng/người/năm; giải quyết việc làm cho hơn 61.000 lao động; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm xuống mức tối thiểu (0,5%).

Năm 2026 được xác định là năm khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới 2026 - 2030 với mục tiêu tăng trưởng GRDP khoảng 13%. Thành phố định hướng lựa chọn các dự án trọng điểm, có sức lan tỏa lớn để tập trung đầu tư.

Trong đó, lĩnh vực hạ tầng giao thông đẩy nhanh tiến độ tuyến đường tốc độ cao kết nối Đông - Tây và cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng.

Lĩnh vực cảng biển - logistics triển khai các bến từ 7-12, Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện và nghiên cứu Cảng biển Nam Đồ Sơn. Tập trung xây dựng hạ tầng Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng và các hạ tầng số, giáo dục, y tế chất lượng cao.

TP. Hải Phòng tiếp tục định hướng lựa chọn các dự án trọng điểm, cảng biển - logistics, hạ tầng khu kinh tế làm trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội.

Theo thông tin từ UBND TP. Hải Phòng, đáng chú ý sự phát triển diễn ra đồng đều, 114/114 xã, phường, đặc khu đều hoàn thành vượt mức dự toán được giao.

Cùng với khối nội địa, hoạt động xuất nhập khẩu cũng đóng góp lớn vào ngân sách. Năm 2025, thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 86.500 tỷ đồng, vượt 20.000 tỷ đồng so với kế hoạch. Công tác thu phí hạ tầng cảng biển đạt 1.502 tỷ đồng, tương đương 113% chỉ tiêu đề ra.

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thành phố đạt mức cao với 37.600 tỷ đồng, bằng 104,76% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tổng chi ngân sách đạt 74.810 tỷ đồng, đảm bảo nguồn lực cho các hoạt động thường xuyên và các dự án trọng điểm.

Theo Nguyễn Hoàn

Tiền phong

