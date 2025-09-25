Hải Phòng: Thị trường bất động sản đầy tiềm năng và cơ hội đầu tư

Hải Phòng và loạt động lực bứt phá thị trường BĐS cao cấp

Tựa như được vẽ bằng những nét cọ chiến lược, Hải Phòng hiện lên với vai trò là cửa ngõ giao thương quốc tế của miền Bắc, kết nối trực tiếp với các tuyến vận tải biển, đường bộ, đường sắt và hàng không. Trong 5 tháng đầu năm 2025, thành phố ghi nhận lượng vốn FDI dẫn đầu cả nước – đạt mức 669 triệu USD. Đây là minh chứng rõ nét cho sức hút mạnh mẽ của Hải Phòng trong mắt các nhà đầu tư toàn cầu.

Đi cùng với đó, tỷ lệ đô thị hóa tại Hải Phòng tăng trưởng ấn tượng ở mức 69% vào năm 2024, mục tiêu chạm mức 76% đến năm 2030, kéo theo nhu cầu về hạ tầng kỹ thuật và xã hội ngày càng cao. Hàng loạt công trình giao thông trọng điểm như cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, cầu Kênh Vàng kết nối trực tiếp với sân bay quốc tế Gia Bình, đường sắt cao tốc Hải Phòng – Hà Nội – Lào Cai cùng hệ thống cảng biển và quốc lộ đan xen đã hoàn thiện bộ tứ hạ tầng chiến lược biển – bộ – sắt – không, đưa Hải Phòng trở thành đầu mối giao thương đa phương thức hiếm có tại Việt Nam.

Đặc biệt, việc mở rộng KCN Cộng Hòa thêm gần 400ha không chỉ tạo thêm hàng chục nghìn việc làm mà còn thúc đẩy nhu cầu về nhà ở chất lượng cao cho chuyên gia, quản lý cấp cao và giới tinh hoa trong nước lẫn quốc tế.

Theo một số chuyên gia, Hải Phòng hội tụ đủ các yếu tố cần và đủ để trở thành một đô thị chiến lược quốc gia – trung tâm kinh tế & logistics quốc tế hàng đầu Việt Nam, mở đường cho nhu cầu về bất động sản cao cấp.

Đại Sơn Mountain Side: Sự kết hợp giữa nghỉ dưỡng sinh thái và đầu tư bền vững

Giữa những chuyển động lớn mang tính thời cuộc ấy, Đại Sơn Mountain Side hiện lên như một nốt trầm đầy thi vị – một khu đô thị biệt lập, nơi thiên nhiên và kiến trúc hòa quyện, nơi mỗi ngôi biệt thự là một tác phẩm nghệ thuật sống động.

Tọa lạc tại phường Trần Hưng Đạo – trung tâm cửa ngõ phát triển mới của thành phố, dự án sở hữu mặt tiền Quốc lộ 18, kết nối nhanh chóng đến Hà Nội, Quảng Ninh và các khu công nghiệp trọng điểm. Chỉ cách sân bay quốc tế Gia Bình 12-15km, cư dân có thể di chuyển thuận tiện trong vòng 15 phút qua cầu Kênh Vàng để đến sân bay – một lợi thế hiếm có trong phân khúc biệt thự cao cấp giúp đẩy mạnh tiềm năng tăng giá.

Trên diện tích 35ha nhưng chắt lọc 163 biệt thự tinh tuyển, Đại Sơn Mountain Side mang đến không gian sống riêng biệt, đậm chất nghỉ dưỡng giữa lòng đô thị. Mật độ xây dựng chỉ 15% với phần lớn diện tích được dành cho cây xanh, công viên và mạch nước tự nhiên tại nguồn tạo nên một hệ sinh thái sống xanh, trong lành và gần gũi với thiên nhiên.

Đại Sơn Mountain Side – Điểm chạm của giấc mơ sống xanh đẳng cấp tại trung tâm Hải Phòng.

Không chỉ là nơi ở, Đại Sơn Mountain Side còn là không gian nghỉ dưỡng lý tưởng giữa lòng đô thị công nghiệp sôi động. Mỗi biệt thự đều được thiết kế theo phong cách sinh thái – "Sống xanh – Tinh hoa – Di sản", tối ưu hóa ánh sáng và gió trời, đồng thời hòa quyện với cảnh quan thiên nhiên xung quanh. Không gian sống tại Đại Sơn Mountain Side không chỉ là nơi ở, mà là nơi để trở về – nơi mỗi cư dân chào ngày mới với ánh nắng len qua tán cây, mỗi chiều về là tiếng gió thổi qua hồ nước, và mỗi bước chân là một hành trình thư thái giữa thiên nhiên.

Cảnh quan hồ điều hoà KĐT Đại Sơn Mountain Side

Là dự án compound khép kín tiên phong tại phường Trần Hưng Đạo, KĐT Đại Sơn - Đại Sơn Mountain Side tiên phong kiến tạo chuẩn sống mới với hệ thống an ninh đa lớp, tiện ích nội khu đẳng cấp như clubhouse, trường học quốc tế, trung tâm thương mại, thể thao và y tế.

Quan trọng bậc nhất là dự án sở hữu pháp lý minh bạch, sổ đỏ từng lô - yếu tố then chốt giúp dự án ghi điểm tuyệt đối trong mắt nhà đầu tư. Với tiềm năng tăng giá vượt trội nhờ vị trí chiến lược và hạ tầng đồng bộ, Đại Sơn Mountain Side không chỉ là nơi đáng sống mà còn là tài sản đầu tư sinh lời bền vững, đáp ứng nhu cầu an cư của giới tinh hoa Hải Phòng và nhà đầu tư vùng phụ cận.