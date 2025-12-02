Hải Phòng thu ngân sách năm 2025 cao kỷ lục

Thu ngân sách cao kỷ lục

Ông Lê Tiến Châu – Bí thư Thành ủy Hải Phòng vừa chủ trì hội nghị Thành ủy kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

Năm 2025, tốc độ tăng trưởng GRDP TP Hải Phòng ước đạt 12,35% (vượt mục tiêu Chính phủ giao 12,2%), tiếp tục duy trì chuỗi 11 năm liền tăng trưởng 2 con số.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng hiện đại, với tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ chiếm khoảng 89% GRDP.

Thu ngân sách trên địa bàn năm 2025 ước đạt 187.766,6 tỷ đồng, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 321.000 tỷ đồng, chiếm 42,9% GRDP.

Thu hút FDI cả năm ước đạt 3,8 tỷ USD; thu hút đầu tư trong nước đạt 371.656 tỷ đồng, gấp 8,3 lần cùng kỳ năm 2024.

Hoạt động dịch vụ và du lịch tăng trưởng rõ nét, lượng khách du lịch đạt 14,43 triệu lượt (tăng 23,4%). Sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 213 triệu tấn (tăng 12,1%); doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 172.744 tỷ đồng (tăng 14,6%).

Ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

Theo thông tin từ TP Hải Phòng, lần đầu tiên thành phố đồng thời đứng đầu cả nước ở 4 chỉ số quan trọng: năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cải cách hành chính (PAR Index), hài lòng của người dân (SIPAS) và chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI). Các lĩnh vực văn hóa - xã hội của thành phố tiếp tục có những chuyển biến tích cực.

Trong năm 2025, thành phố đã cơ bản hoàn thành hợp nhất 2 địa phương. Thành phố đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ chiến lược, là nền tảng phát triển trong nhiệm kỳ 2025-2030 và nhiều nhiệm kỳ tiếp theo, như: thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù; Thành lập Khu thương mại tự do; Cơ bản hoàn thành việc thành lập Khu kinh tế chuyên biệt; Cơ bản hoàn thành quy hoạch Khu kinh tế phía Nam.

Khởi công, khánh thành nhiều dự án động lực như: KCN Tân Trào và Nhà máy điện LNG (hơn 6 tỷ USD); Dự án công trình Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố; Bến 3-4-5-6 Cảng quốc tế Lạch Huyện…

Lên phương án phát triển 'thần tốc'

Ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh, năm 2026 và giai đoạn 2026-2030, thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng 13%/năm. Sau 5 năm, quy mô GRDP Hải Phòng tăng gấp 2 lần, vào nhóm những đô thị tiêu biểu của khu vực Đông Nam Á.

Để nắm bắt và tận dụng thời cơ, Bí thư Thành ủy Hải Phòng đề nghị chính quyền các cấp bám sát chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ thành phố và các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm.

Cụ thể, tập trung công tác quy hoạch chung và quy hoạch kinh tế - xã hội, quy hoạch phải hiện thực hóa được mục tiêu Hải Phòng trở thành trung tâm cảng biển, logistics và công nghiệp lớn nhất cả nước.

Tiếp tục rà soát và hoàn thiện các quy định của 2 địa phương để xây dựng một hệ thống chung, thống nhất áp dụng cho toàn thành phố. Tuyệt đối tránh tình trạng cùng một lĩnh vực nhưng tồn tại 2 quy định, hoàn thành đầu năm 2026.

TP Hải Phòng rà soát hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế để "dọn ổ" đón các doanh nghiệp, tập đoàn quốc tế đầu tư.

Ông Lê Tiến Châu đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các sở ngành rà soát lại quỹ đất, hạ tầng khu công nghiệp - khu kinh tế để xác định các vị trí có thể tiếp nhận dự án quy mô lớn. Lập danh mục dự án với thông số kỹ thuật rõ ràng, chủ động tiếp cận các tập đoàn công nghệ cao, công nghiệp xanh, logistics, trung tâm dữ liệu.

Chủ động tiếp cận nhà đầu tư, trực tiếp xử lý vướng mắc và chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng thu hút dự án, xây dựng tiến độ các dự án trọng điểm về công nghiệp, đô thị, logistics.

Ông cũng đề nghị kế hoạch đầu tư công trung hạn (2026-2030) cần tập trung vào các dự án lớn, trọng điểm, tạo ra động lực, sức hấp dẫn thu hút đầu tư tư nhân. Tập trung thi công đúng tiến độ các dự án động lực lớn, như: KCN Tân Trào, nhà máy nhiệt điện LNG; các khu cụm công nghiệp...

Phấn đấu năm 2026 khởi công các dự án là trục xương sống, thúc đẩy tăng trưởng như: cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, cảng Nam Đồ Sơn, tuyến đường tốc độ cao kết nối Đông - Tây...