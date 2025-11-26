Hà Nội thu ngân sách cao chưa từng có

Tại kỳ họp thứ 28 HĐND TP. Hà Nội được tổ chức sáng ngày 26/11, UBND thành phố đã báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Thu ngân sách vượt ngưỡng 600.000 tỷ đồng

Ông Nguyễn Xuân Lưu, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết, kinh tế - xã hội năm 2025 tiếp tục phát triển, hoàn thành 23/24 chỉ tiêu kế hoạch. Trong đó, tổng sản phẩm trên địa bàn ( GRDP ) ghi nhận tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước, ước năm 2025 đạt 8,5%; quy mô GRDP đạt 63,5 tỷ USD, bằng khoảng 12,5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Thu ngân sách nhà nước năm nay ước đạt hơn 640.000 tỷ đồng (đạt 124,9% dự toán), lần đầu tiên vượt ngưỡng 600.000 tỷ đồng, trong đó riêng thu tiền sử dụng đất 89.000 tỷ đồng (tăng 167,0%).

Ông Nguyễn Xuân Lưu - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội - phát biểu tại phiên họp.

Kim ngạch xuất khẩu ước cả năm đạt 20,65 tỷ USD (tăng 7,8% so với năm 2024). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 11,34 tỷ USD, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 9,3 tỷ USD. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ước đạt 4,1 tỷ USD, tăng 52% so với năm 2024...

Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Lưu cũng cho biết, kế hoạch đầu tư công năm nay đã giao là 87.130 tỷ đồng. Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, kế hoạch thành phố cập nhật đến nay là 107.135 tỷ đồng; lũy kế giải ngân đến ngày 26/11 đạt 64,4% kế hoạch Thủ tướng giao.

Trong năm qua, thành phố cũng đẩy nhanh tiến độ các dự án như tổ chức khánh thành, khởi công 10 dự án, công trình trọng điểm kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; Khánh thành, khởi công 8 dự án kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10. Hiện thành phố chuẩn bị khởi công 8 dự án trọng điểm dịp 19/12/2025.

Mục tiêu năm 2026 tăng trưởng 2 con số

Năm 2026, thành phố đặt mục tiêu phấn đấu tăng GRDP 11%. Trong đó, dịch vụ tăng 11,1%, công nghiệp tăng 9,5%; xây dựng tăng 12,8%...

Các động lực tăng trưởng chủ yếu năm 2026 được thành phố xác định là xây dựng các dự án hạ tầng khu đô thị Olympic (350.000 tỷ đồng/5 năm); trục cảnh quan sông Hồng (338.000 tỷ đồng/5 năm); cầu Trần Hưng Đạo (8.000 tỷ đồng); đường nối sân bay Gia Bình (32.000 tỷ đồng).

Hà Nội đang triển khai nhiều dự án trọng điểm, là động lực phát triển kinh tế - xã hội

Bên cạnh đó, thành phố chú trọng phát triển dịch vụ, đẩy mạnh hoạt động thương mại, du lịch và tài chính, ngân hàng; đẩy nhanh xây dựng hạ tầng, mở rộng không gian phát triển Thủ đô theo 5 trục.

Để thực hiện các mục tiêu phát triển năm 2026, thành phố sẽ hoàn thiện tổ chức bộ máy và thể chế, chính sách phát triển Thủ đô. Trong đó, tập trung vào việc tăng tính chủ động, tự chủ, kiến tạo của chính quyền địa phương 2 cấp; chuẩn bị nội dung trình Bộ Chính trị sửa đổi Nghị quyết số 15-NQ/TƯ, Luật Thủ đô và 2 quy hoạch phát triển theo tình hình mới.

Hà Nội cũng điều chỉnh quy hoạch hình thành mạng lưới đường sắt đô thị đồng bộ; bảo đảm tiến độ các dự án đường sắt đô thị (tuyến 2.1 và 5); đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, cầu qua sông Hồng (các cầu Tứ Liên, Thượng Cát, Trần Hưng Đạo)...

Bên cạnh đó, thành phố sẽ hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu và hồ sơ địa chính; triển khai đề án khai thác nguồn lực đất đai, đặc biệt là quỹ đất vùng phụ cận Vành đai 4 và các dự án TOD.

Thành phố khắc phục 5 "điểm nghẽn" về ùn tắc giao thông, úng ngập, ô nhiễm môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, trật tự đô thị; phục hồi chất lượng môi trường hệ thống 4 sông nội đô (Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét).