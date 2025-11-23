Thu ngân sách từ xuất nhập khẩu gần 380.000 tỷ đồng

Cục Hải quan cho biết, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước tính đến hết tháng 10 đạt 761,4 tỷ USD, tăng 17,5% tương ứng tăng 113,2 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 390,1 tỷ USD, tăng 16,3% và nhập khẩu đạt 371,3 tỷ USD, tăng 18,7%. Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu chịu thuế đạt gần 133 tỷ USD, tăng 5,9 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước, tạo nền tảng trực tiếp cho tăng thu ngân sách.

Trong bức tranh đó, nhập khẩu chịu thuế chính là nhân tố then chốt thúc đẩy nguồn thu. Các doanh nghiệp tăng nhập khẩu nguyên liệu, máy móc, thiết bị và phụ tùng phục vụ sản xuất, chiếm gần một nửa tổng kim ngạch nhập khẩu chịu thuế, giúp ngân sách tăng thêm khoảng 17.240 tỷ đồng.

Thị trường ô tô nguyên chiếc tiếp tục sôi động, ghi nhận mức tăng 20,1% về lượng và 30,2% về trị giá, đóng góp 10.589 tỷ đồng vào thu ngân sách. Phân bón cũng là nhóm hàng tạo dấu ấn đặc biệt khi tăng khoảng 140 % về trị giá, mang lại 1.216 tỷ đồng cho ngân sách. Ngoài ra, thuế giá trị gia tăng (GTGT) phát sinh từ hàng trị giá nhỏ, nhu cầu tiêu dùng và sản xuất mở rộng, đưa về thêm 1.258 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, thủy sản chế biến, hàng tiêu dùng, linh kiện điện tử, điện gia dụng và các mặt hàng phục vụ sản xuất trong lĩnh vực dệt may - da giày cũng ghi nhận mức tăng nhập khẩu và đóng góp đáng kể vào nguồn thu. Kim ngạch xuất khẩu chịu thuế đạt 5,7 tỷ USD, giảm 7,5%, nhưng sự tăng trưởng mạnh từ khối nhập khẩu chịu thuế đã bù đắp và giúp ngân sách tăng thêm hơn 32.383 tỷ đồng.

Điều đáng nói là sự tăng thu này diễn ra cùng lúc với việc cơ quan hải quan triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên diện rộng. Việc giảm thuế giá trị gia tăng giúp doanh nghiệp tiết kiệm 28.200 tỷ đồng, và các quy định khác tiếp tục giảm 1.783 tỷ đồng thuế xuất nhập khẩu.

Bước vào chặng nước rút cuối năm, để đảm bảo nguồn thu ngân sách, Cục Hải quan cho biết sẽ tăng cường công tác kiểm soát rủi ro, kiểm tra sau thông quan, đấu tranh chống gian lận xuất xứ, trị giá, mã số và chống chuyển tải bất hợp pháp tiếp tục siết chặt, nhằm bảo đảm môi trường thương mại minh bạch và công bằng.

Ở cấp địa phương, các chi cục hải quan được yêu cầu theo sát biến động xuất nhập khẩu của từng thị trường, từng nhóm hàng, đánh giá các tác động kinh tế - địa chính trị để xây dựng kịch bản điều hành phù hợp. Cùng với đó là nhiệm vụ quyết liệt thu hồi nợ đọng thuế, xử lý vi phạm, thực hiện nghiêm kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm toán. Với đà tăng trưởng hiện tại, kỳ vọng thu ngân sách từ xuất nhập khẩu năm nay có thể vượt dự toán 411.000 tỷ đồng.