Hải quan tạm giữ lô hàng trị giá 3,5 tỷ đồng của doanh nghiệp ở Bắc Ninh

Cục Hải quan (Bộ Tài chính) ngày 23/5 cho biết Chi cục Hải quan khu vực V vừa tạm giữ lô hàng nhập khẩu trị giá khai báo hơn 3,5 tỷ đồng có dấu hiệu vi phạm về sở hữu trí tuệ.

Động thái này được triển khai trong quá trình triển khai Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 5/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi buôn lậu, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Theo đó, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực V, Đội Hải quan Bắc Ninh phối hợp với Đội Kiểm soát hải quan tiến hành thủ tục tạm giữ lô hàng nhập khẩu của một doanh nghiệp có địa chỉ tại phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh.

Hải quan tạm giữ lô hàng gồm 264 ổ cứng mang nhãn hiệu "Seagate", tổng trị giá khai báo trên 3,5 tỷ đồng - Ảnh: VGP

Lô hàng gồm 264 ổ cứng mang nhãn hiệu "Seagate", tổng trị giá khai báo trên 3,5 tỷ đồng. Trong quá trình làm thủ tục hải quan, cơ quan chức năng kiểm tra nội dung khai báo, chứng từ nhập khẩu của doanh nghiệp, đồng thời đối chiếu dữ liệu quản lý về hàng hóa xuất nhập khẩu đăng ký kiểm tra, giám sát sở hữu trí tuệ.

Qua đó, lực lượng hải quan phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan sở hữu trí tuệ nên đã thực hiện tạm dừng giải quyết thủ tục hải quan đối với lô hàng. Đồng thời, cơ quan hải quan gửi thông báo cho công ty luật được Seagate Technology LLC ủy quyền tại Việt Nam để phối hợp xử lý theo quy định.

Căn cứ đơn đề nghị từ phía công ty luật đại diện của Seagate Technology LLC tại Việt Nam, Hải quan Bắc Ninh đã ban hành quyết định tạm dừng làm thủ tục hải quan để phục vụ công tác xác minh.

Chi cục Hải quan kiểm tra lô hàng - Ảnh: VGP

Theo văn bản phản hồi của công ty luật được ủy quyền, các sản phẩm mang nhãn hiệu Seagate trong lô hàng nhập khẩu nêu trên không được sản xuất bởi Seagate Technology LLC hoặc các chủ thể được hãng cho phép.

Hiện Chi cục Hải quan khu vực V đã báo cáo nhanh vụ việc tới Cục Hải quan và Tổ công tác liên ngành thực hiện Công điện 38 của UBND tỉnh Bắc Ninh, đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo thông tin từ Cục Hải quan, trước đó, ngày 18/5, Hải quan cửa khẩu quốc tế Tà Lùng tiến hành kiểm tra thực tế lô hàng quá cảnh đăng ký tờ khai ngày 17/5/2026 do có nghi vấn vi phạm trong khai báo hải quan.

Qua kiểm tra thực tế, lực lượng hải quan phát hiện số lượng lớn hàng hóa không khai báo hải quan, có dấu hiệu xâm phạm sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu Harley-Davidson. Tang vật gồm 12.140 khăn vải các loại, 11.830 mũ và 960 chiếc khẩu trang, toàn bộ sản phẩm đều in, thêu chữ và logo Harley-Davidson. Đây là các phụ kiện thời trang quen thuộc của cộng đồng biker, thương hiệu nổi tiếng của Mỹ.

Còn vào ngày 12/5, tại Hải quan cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp (tỉnh Tây Ninh), lực lượng Hải quan phối hợp kiểm tra thực tế lô hàng quá cảnh của Công ty TNHH Thương mại và xuất nhập khẩu Lộc Thành và phát hiện nhiều hàng hóa không khai báo, trong đó có hàng nghi giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng. Cụ thể, theo khai báo hải quan, lô hàng gồm 24 mục hàng tiêu dùng mới 100%, xuất xứ Trung Quốc.

Lô hàng bị giữ ở Tây Ninh - Ảnh: Cục Hải quan

Kết quả kiểm tra thực tế toàn bộ lô hàng, ngoài hàng hóa phù hợp với khai báo, lực lượng hải quan phát hiện thêm 05 mục hàng hóa không khai báo (gồm 306 sản phẩm là: Áo sơ mi nam dài tay, lưỡi cưa đĩa, dây duy băng trang trí, hộp phụ tùng xe máy, gương chiếu hậu xe máy) và 08 mục hàng hóa nghi vấn là sản phẩm giả mạo, vi phạm sở hữu trí tuệ (gồm 78 đôi giày mang nhãn hiệu Nike và Adidas).

Kết thúc quá trình kiểm tra, toàn bộ 08 mục hàng nghi vấn giả mạo nhãn hiệu đã được đưa vào kho hàng tại bãi kiểm hóa tập trung của Hải quan cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.