iPhone 20 lộ thiết kế kính tràn viền cong 4 cạnh, smartphone Android cũng chuẩn bị chạy theo xu hướng mới

Một nguồn tin rò rỉ công nghệ có độ chính xác khá cao vừa tiết lộ nhiều nguyên mẫu màn hình smartphone thế hệ mới đang được thử nghiệm nội bộ. Dựa trên các tin đồn trước đó, giới công nghệ cho rằng đây có thể là những thiết bị flagship sẽ xuất hiện trong năm 2027, bao gồm cả mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm của Apple.

iPhone 20 được cho là sẽ dùng màn hình cong 4 cạnh

Theo các tin đồn hiện tại, Apple đang phát triển một mẫu iPhone đặc biệt để đánh dấu 20 năm dòng sản phẩm này, có thể mang tên iPhone 20 hoặc iPhone XX. Thiết bị được cho là sẽ sử dụng thiết kế “quad-curved”, tức màn hình cong ở cả 4 cạnh thay vì chỉ cong hai bên như nhiều smartphone trước đây.

Ảnh dựng từ tin đồn.

Mục tiêu của thiết kế này là tạo cảm giác mặt trước gần như không còn viền hiển thị, với lớp kính bao phủ toàn bộ thân máy theo phong cách “glass-first”, ưu tiên trải nghiệm thị giác liền mạch. Các hình dựng thử cho thấy phần viền màn hình được bo cong rất mạnh để tạo hiệu ứng gần như không có khung viền.

Đây được xem là một trong những thay đổi thiết kế lớn nhất của iPhone trong nhiều năm qua nếu thực sự được thương mại hóa. Trước đó, Apple từng nhiều lần được đồn đoán đang theo đuổi mục tiêu tạo ra một chiếc iPhone “all-screen” đúng nghĩa, nơi camera và toàn bộ cảm biến được đưa xuống dưới màn hình.

Huawei, Xiaomi và các hãng Android cũng đang thử nghiệm thiết kế tương tự

Không chỉ Apple, nhiều hãng Android cũng được cho là đang phát triển smartphone với triết lý thiết kế tương tự. Một nguyên mẫu khác trong thông tin rò rỉ được cho là thuộc về Huawei, với màn hình kéo sát ra các cạnh thân máy và tỷ lệ hiển thị rộng hơn thông thường.

Ảnh dựng từ tin đồn.

Ngoài ra, Xiaomi cũng được nhắc đến với khả năng phát triển một flagship sở hữu viền màn hình chỉ khoảng 0,35mm. Thiết bị này nhiều khả năng sẽ là Xiaomi 18 trong tương lai.

Các nguồn tin cho rằng xu hướng smartphone năm 2027 có thể sẽ chuyển sang kiểu màn hình “micro-curved bezel-less”, tức cong nhẹ nhưng gần như loại bỏ hoàn toàn phần viền hiển thị. Đây được xem là bước tiến tiếp theo sau giai đoạn màn hình cong hai cạnh và màn hình phẳng viền mỏng hiện nay.

Android có thể tiếp tục đi trước Apple

Giới công nghệ nhận định khả năng cao các hãng Android sẽ tiếp tục đưa thiết kế mới ra thị trường trước Apple. Điều tương tự từng xảy ra với smartphone gập, khi Huawei đã tung ra các thiết bị màn hình gập dạng mới trước thời điểm Apple bị đồn đoán tham gia thị trường này.

Dù vậy, toàn bộ thông tin hiện tại vẫn mới dừng ở mức rò rỉ từ chuỗi cung ứng và các nguyên mẫu thử nghiệm. Chưa có hãng nào xác nhận chính thức về các thiết kế kể trên.