Hai tài xế xích lô bị tố "chặt chém" du khách nước ngoài

23-09-2025 - 12:38 PM | Xã hội

"Chặt chém" du khách nước ngoài số tiền 1,2 triệu đồng cho quãng đường tham quan quanh khu phố cổ ở Hà Nội, 2 tài xế xích lô bị lập biên bản.

Ngày 23-9, Công an phường Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) cho biết đơn vị vừa xử lý 2 tài xế xích lô có hành vi "chặt chém" du khách tham quan quanh khu phố cổ.

Hai tài xế xích lô bị tố "chặt chém" du khách nước ngoài- Ảnh 1.

Nhiều du khách thích đi xích lô tham quan phố cổ Hà Nội. Ảnh minh họa

Theo đó, khoảng 16 giờ ngày 22-9, Công an phường Hoàn Kiếm tiếp nhận tin báo của ông Phillip Damien (quốc tịch Úc) về việc bị 2 tài xế xích lô "chặt chém" 1,2 triệu đồng cho quãng đường tham quan quanh khu phố cổ. 

Nhận được tin báo, Công an phường Hoàn Kiếm vào cuộc xác minh, đồng thời xác định ông N.V.B. (SN 1974, trú ở xã Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên) và N.V.H. (SN 1986, trú ở xã An Khánh, Hà Nội) có liên quan đến sự việc.

Tại cơ quan Công an, 2 tài xế xích lô trên đã xin lỗi, hoàn trả lại toàn bộ số tiền 1,2 triệu đồng cho ông Phillip Damien. Nam du khách đã chấp nhận lời xin lỗi, nhận lại đầy đủ số tiền và không có yêu cầu, đề nghị nào khác.

Công an phường Hoàn Kiếm đã lập biên bản phòng ngừa và yêu cầu ông N.V.B., N.V.H. cam kết không thu quá giá quy định hiện hành.

Qua sự việc trên, cơ quan chức năng khuyến cáo các tổ chức và đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch cần nghiêm túc tuân thủ các quy định hiện hành. Đây là yếu tố then chốt để hạn chế vi phạm, xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, góp phần thu hút và giữ chân du khách, đồng thời nâng cao hình ảnh Thủ đô trong mắt bạn bè trong nước và quốc tế.

Theo Nguyễn Hưởng

Người lao động

