Hai thanh niên "thông chốt" đường cấm, tông thẳng vào cảnh sát cơ động sẽ đối diện với án phạt rất nặng

Trao đối với PV, Ts. Ls. Đặng Văn Cường (Đoàn luất sư Hà Nội) cho rằng, hành vi của hai đối tượng “thông chốt” điều khiển xe mô tô di chuyển với tốc độ cao vào đường cấm (khu vực cấm đường) khi Hà Nội đang chuẩn bị cho tổng duyệt diễu binh diễu hành, là hành vi thể hiện ý thức coi thường pháp luật, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ. Đặc biệt, hậu quả đã gây thương tích nghiêm trọng cho chiến sĩ cảnh sát cơ động nên các đối tượng này sẽ bị xử lý hình sự.

"Nếu kết quả xác minh cho thấy đối tượng nhận thức được hành vi là tông vào tổ công tác, nhận thức được hành vi của mình có thể dẫn đến chết người, thì sẽ bị xử lý hình sự về tội giết người với hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình", luật sư Cường nêu quan điểm.

Ts. Ls. Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư Hà Nội)

Theo luật sư, cơ quan chức năng sẽ làm rõ danh tính, khả năng nhận thức và mức độ nhận thức của các đối tượng này về hành vi của mình khi thực hiện hành vi điều khiển xe với tốc độ cao lao về phía độ công tác.

Nếu các đối tượng này nhận thức được rằng hành vi của mình có thể dẫn đến chết người, nhưng vẫn cố Ý điều khiển phương tiện lao vào tổ công tác dẫn đến một chiến sĩ cảnh sát cơ động bị thương nặng, thì có thể xử lý các đối tượng này về tội giết người theo quy định tại điều 123 bộ luật hình sự với tình tiết là giết người, trong khi nạn nhân đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân.

Trường hợp không đủ căn cứ để xử lý về tội giết người thì cũng có thể xử lý các đối tượng này về tội chống người thi hành công vụ theo quy định tại điều 330 bộ luật hình sự hình phạt cao nhất có thể tới 7 năm tù.

Hai thanh niên đã bị bắt giữ

Trước đó, tối 21/8, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh 2 thanh niên lái xe máy "thông chốt", lao vào tổ công tác.

Vụ việc xảy ra tại đường Nghi Tàm. Thời điểm này khu vực đang cấm đường phục vụ buổi tổng hợp luyện lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Phát hiện 2 thanh niên trên một xe máy đi vào đường cấm, tổ công tác Công an TP Hà Nội ra tín hiệu dừng xe. Tuy nhiên, thanh niên cầm lái không chấp hành mà lao thẳng vào cảnh sát cơ động khiến cán bộ này bị hất mạnh xuống đường, nằm bất tỉnh. Chiếc xe máy cùng 2 thanh niên văng xa, một người nằm bất tỉnh dưới đường, người còn lại bị tổ công tác nhanh chóng khống chế.

Vụ việc khiến nhiều người bức xúc bởi người dân và các cơ quan chức năng đang hướng về sự kiện quan trọng của đất nước, nhưng 2 thanh niên này có hành vi cố tình gây rối, coi thường pháp luật và ảnh hưởng đến sức khoẻ, tính mạng của người thực thi nhiệm vụ. Nhiều bình luận cho rằng, cần phải xử lý nghiêm 2 kẻ này để răn đe.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.