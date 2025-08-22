Thanh niên lao xe vào đường cấm, tông trọng thương chiến sĩ CSCĐ bảo vệ tổng hợp luyện A80

Tối nay 21-8, Công an phường Hồng Hà (Hà Nội) cho biết đơn vị đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra làm rõ vụ 2 nam thanh niên điều khiển xe máy lao vào chốt bảo vệ tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, khiến 1 chiến sĩ cảnh sát cơ động (CSCĐ) bị thương.

Hai nam thanh niên trên xe máy tông thẳng vào chiến sĩ cảnh sát cơ động. Ảnh chụp màn hình

Tối cùng ngày, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh 2 thanh niên đi trên xe máy lao vào khu vực cấm đường, nơi tổ công tác tại đường Nghi Tàm (phường Hồng Hà) bảo vệ tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Chiếc xe máy chở 2 thanh niên đã tông thẳng vào một CSCĐ khiến chiến sĩ này bị hất mạnh xuống đường, nằm bất tỉnh. Còn chiếc xe máy cùng 2 thanh niên văng xa, 1 người nằm bất tỉnh dưới đường, người còn lại bị tổ công tác nhanh chóng khống chế.

Sơ bộ ban đầu, chiến sĩ CSCĐ bị tông chấn thương nặng, hiện đang được bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) theo dõi cấp cứu tích cực. Hai nam thanh niên cũng bị thương đã được đưa đi viện cấp cứu.

Vụ việc gây phẫn nộ dư luận, yêu cầu xử lý nghiêm minh 2 thanh niên đi xe máy tông trọng thương chiến sĩ CSCĐ đang làm nhiệm vụ bảo vệ buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành.