Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thanh niên lao xe vào đường cấm, tông trọng thương chiến sĩ CSCĐ bảo vệ tổng hợp luyện A80

22-08-2025 - 06:41 AM | Xã hội

Xe máy chở 2 thanh niên tông thẳng vào chiến sĩ CSCĐ đang làm nhiệm vụ bảo vệ buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành A80.

Tối nay 21-8, Công an phường Hồng Hà (Hà Nội) cho biết đơn vị đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra làm rõ vụ 2 nam thanh niên điều khiển xe máy lao vào chốt bảo vệ tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, khiến 1 chiến sĩ cảnh sát cơ động (CSCĐ) bị thương.

Thanh niên lao xe vào đường cấm, tông trọng thương chiến sĩ CSCĐ bảo vệ tổng hợp luyện A80- Ảnh 1.

Hai nam thanh niên trên xe máy tông thẳng vào chiến sĩ cảnh sát cơ động. Ảnh chụp màn hình

Tối cùng ngày, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh 2 thanh niên đi trên xe máy lao vào khu vực cấm đường, nơi tổ công tác tại đường Nghi Tàm (phường Hồng Hà) bảo vệ tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9. 

Chiếc xe máy chở 2 thanh niên đã tông thẳng vào một CSCĐ khiến chiến sĩ này bị hất mạnh xuống đường, nằm bất tỉnh. Còn chiếc xe máy cùng 2 thanh niên văng xa, 1 người nằm bất tỉnh dưới đường, người còn lại bị tổ công tác nhanh chóng khống chế.

Sơ bộ ban đầu, chiến sĩ CSCĐ bị tông chấn thương nặng, hiện đang được bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) theo dõi cấp cứu tích cực. Hai nam thanh niên cũng bị thương đã được đưa đi viện cấp cứu.

Vụ việc gây phẫn nộ dư luận, yêu cầu xử lý nghiêm minh 2 thanh niên đi xe máy tông trọng thương chiến sĩ CSCĐ đang làm nhiệm vụ bảo vệ buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành.

Theo Nguyễn Hưởng

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Xem diễu binh, diễu hành A80, người dân có thể để xe máy, ô tô ở đâu?

Xem diễu binh, diễu hành A80, người dân có thể để xe máy, ô tô ở đâu? Nổi bật

Hà Nội: Bắt 'ông trùm" Đặng Quốc Thắng cầm đầu đường dây chiếm đoạt 7,86 triệu USD của hơn 3.000 người

Hà Nội: Bắt 'ông trùm" Đặng Quốc Thắng cầm đầu đường dây chiếm đoạt 7,86 triệu USD của hơn 3.000 người Nổi bật

Hà Nội: Cảnh tượng đông "vượt sức tưởng tượng" của người dân chờ xem hợp luyện diễu binh diễu hành

Hà Nội: Cảnh tượng đông "vượt sức tưởng tượng" của người dân chờ xem hợp luyện diễu binh diễu hành

20:39 , 21/08/2025
Tổng hợp luyện diễu binh diễu hành lần 1: Tất cả đã sẵn sàng!

Tổng hợp luyện diễu binh diễu hành lần 1: Tất cả đã sẵn sàng!

19:53 , 21/08/2025
Bắt 3 nhân viên ngân hàng, khám xét nhiều địa điểm liên quan đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng

Bắt 3 nhân viên ngân hàng, khám xét nhiều địa điểm liên quan đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng

19:33 , 21/08/2025
Đường dây rửa tiền 30.000 tỉ đồng: Khởi tố thêm 20 đối tượng

Đường dây rửa tiền 30.000 tỉ đồng: Khởi tố thêm 20 đối tượng

17:40 , 21/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên