Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hai thầy trò khoa giải phẫu hot nhất "Matching Day" dắt nhau lên VTV quá dễ thương

14-09-2025 - 09:45 AM | Sống

Nội dung khiến nhiều người xem đi xem lại nhiều lần.

Nguyễn Đình Tiến Trung - tân bác sĩ nội trú chọn ngành giải phẫu người, cùng thầy Ngô Xuân Khoa - Trưởng Bộ môn Giải phẫu, Trường Đại học Y Hà Nội đang là hai cái tên được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội sau buổi Match Day vừa qua.

Màn chọn chuyên ngành của Nguyễn Đình Tiến Trung tại Match Day gây chú ý.

Không chỉ bởi việc Tiến Trung là người duy nhất chọn chọn chuyên ngành giải phẫu người mà loạt thông tin lan truyền như: 3 năm mới có người chọn, hay việc thầy Khoa phải chờ đợi rất lâu, vội "lao đến" tặng hoa học trò cưng khi nghe cậu bạn này chọn khoa, được chia sẻ chóng mặt. Trên mạng xã hội, loạt từ khóa như "Thầy Khoa giải phẫu người tặng hoa bác sĩ nội trú", "thầy trò khoa giải phẫu",... được tìm kiếm rôm rả, khen ngợi sự đáng yêu, đặc biệt.

Mới đây, bộ đôi thầy trò này cùng lên VTV, trong chương trình Việt Nam Hôm Nay (phát sóng lúc 17h30 ngày 12/9) và có những chia sẻ gây chú ý. Khi trò thì lần đầu tiên nói lý do chọn giải phẫu người, thầy đính chính câu chuyện khoa giải phẫu 3 năm mới có 1 người chọn, và kể điểm đặc biệt của chuyên ngành.

Hai thầy trò khoa giải phẫu hot nhất "Matching Day" dắt nhau lên VTV quá dễ thương- Ảnh 1.

Thầy và trò khoa giải phẫu lên sóng VTV. Ảnh: Cap màn hình VTV.

Hiện tại, đoạn cut này đang thu về hơn 1,7 triệu lượt xem khi đăng tải trên TikTok.

Theo đó, tân bác sĩ nội trú Nguyễn Đình Tiến Trung chia sẻ lý do quyết định chọn một chuyên ngành mà ít người theo đuổi: "Bởi vì giải phẫu người là môn cơ sở của em trong suốt qúa trình học 6 năm. Nó là nền móng cho việc học y. Trước khi đưa ra quyết định này thì em cũng đắn đo ít nhiều và giải phẫu người là nguyện vọng đầu tiên của em. May mắn khi đến với số thứ tự của em (372) thì em vẫn còn được sự lựa chọn cho chuyên ngành này. 

Nên khi đến lượt mình, em cũng không đắn đo để lựa chọn".

Hai thầy trò khoa giải phẫu hot nhất "Matching Day" dắt nhau lên VTV quá dễ thương- Ảnh 2.

Bác sĩ nội trú Nguyễn Đình Tiến Trung. Ảnh: Cap màn hình VTV.

Thế nên, trong suốt buổi Match Day Tiến Trung chỉ lo lắng là lúc đến số thứ tự của mình thì không còn đủ chỉ tiêu nữa và may mắn là vẫn kịp.

PGS.TS Ngô Xuân Khoa - Trưởng Bộ môn Giải phẫu, Trường Đại học Y Hà Nội cũng lần đầu chia sẻ về cảm xúc khi ngồi ở sự kiện Match Day, mong ngóng học trò duy nhất: "Việc lựa chọn chuyên ngành nội trú là lựa chọn rất đặc thù, bao giờ cũng gây hồi hộp. Cá nhân tôi nghĩ rằng thế nào cũng có học trò chọn chuyên ngành của mình. Dù chuyên ngành hấp dẫn nhiều hay ít thì nó vẫn có những cái nét đẹp, cái hay trong chuyên ngành đó. Chắc chắn vẫn hi vọng là sẽ có học trò chọn chuyên ngành của mình".

Đồng thời, thầy Khoa cũng bác tin "ngành giải phẫu người 3 năm mới có 1 bác sĩ nội trú chọn". Theo lời thầy Khoa, năm 2022 chuyên ngành có 1 bác sĩ nội trú, năm 2023 có 5, năm 2024 là 1 và năm 2025 là 2. Tính đến nay, tổng cộng đã có 9 bác sĩ nội trú đang được đào tạo trong chuyên ngành này.

Hai thầy trò khoa giải phẫu hot nhất "Matching Day" dắt nhau lên VTV quá dễ thương- Ảnh 3.

Thầy Khoa có những chia sẻ gây chú ý về chuyên ngành. Ảnh chụp màn hình VTV.

Thầy Khoa cũng nói thêm về những điểm đặc thù, khó khăn, vất vả trong chuyên ngành giải phẫu người: "Khi sinh viên vào học trường Y thì ai cũng muốn trở thành bác sĩ, khám bệnh và chữa bệnh trực tiếp cho bệnh nhân. Riêng chuyên ngành giải phẫu người, mục đích chính là giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Thế thì học bác sĩ mà lại trở thành giảng viên, mà lại là giảng viên giải phẫu - giảng trên tranh và mô hình. Ngoài ra, có giảng các chi tiết giải phẫu trên thi thể. Đây là thi thể những người hiến. 

Vì vậy chuyên ngành chúng tôi ngoài việc giảng dạy cho sinh viên thì còn tiếp nhận một số thi thể đã hiến cho y học". 

Sau khi nghe xong chia sẻ của thầy, Tiến Trung cho biết bản thân cũng đã chuẩn bị tinh thần, và tin tưởng hoàn toàn vào sự dẫn dắt của các thầy cô chuyên môn.

Theo Trần Hà

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam có 1 món được ví như “tổ yến của người nghèo”: Giàu collagen, chị em rất nên ăn để đẹp da, trẻ hoá

Việt Nam có 1 món được ví như “tổ yến của người nghèo”: Giàu collagen, chị em rất nên ăn để đẹp da, trẻ hoá Nổi bật

Công an TP.HCM cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới

Công an TP.HCM cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới Nổi bật

Khoảnh khắc chị cả dỗ em khóc, cộng đồng mạng khen hết lời: Đúng là "ruộng sâu trâu nái, không bằng con gái đầu lòng"

Khoảnh khắc chị cả dỗ em khóc, cộng đồng mạng khen hết lời: Đúng là "ruộng sâu trâu nái, không bằng con gái đầu lòng"

09:05 , 14/09/2025
Cuộc tử chiến trên không khiến cả Việt Nam rúng động: 52 phút kinh hoàng được tái hiện, kết thúc ám ảnh như đời thật?

Cuộc tử chiến trên không khiến cả Việt Nam rúng động: 52 phút kinh hoàng được tái hiện, kết thúc ám ảnh như đời thật?

08:12 , 14/09/2025
Chiêu lừa đảo mới: Người dùng iPhone coi chừng mất sạch tiền trong tài khoản ngân hàng

Chiêu lừa đảo mới: Người dùng iPhone coi chừng mất sạch tiền trong tài khoản ngân hàng

08:01 , 14/09/2025
Bác sĩ nội trú mặc áo lính gây ấn tượng mạnh ngày chọn chuyên ngành: "Chăm sóc sức khỏe cho nhân dân cũng là bảo vệ Tổ quốc"

Bác sĩ nội trú mặc áo lính gây ấn tượng mạnh ngày chọn chuyên ngành: "Chăm sóc sức khỏe cho nhân dân cũng là bảo vệ Tổ quốc"

07:51 , 14/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên