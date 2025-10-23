Haidilao trao 500 triệu đồng cho nhân viên múa mì xuất sắc nhất

Nhắc đến Haidilao, không thể không nói đến việc phục vụ hết sức chiều lòng khách và loạt hoạt động độc đáo tại thương hiệu. Không những thế, dịch vụ độc đáo của Haidilao còn phải được nhắc đến đó chính là hoạt động múa mì signature của quán.

Dịch vụ này được thực khách order ngay tại bàn với giá 20 nghìn một lần, khi order nhân viên của quán sẽ được đem sợi mì ra và múa trước mặt thực khách. Không những thế, thực khách còn có thể thử sức múa mì. Hoạt động này rất được lòng thực khách và nhiều video trên mạng xã hội về dịch vụ múa mì này cũng thu hút rất nhiều lượt quan tâm từ cộng đồng mạng.

Nam nhân viên Haidilao tham gia cuộc thi múa mì

Những tưởng đây chỉ là một dịch vụ bình thường của Haidilao nhưng nay thương hiệu đã “nâng cấp” dịch vụ này thành một cuộc thi múa mì. Cuộc thi này có tên là “PK Ngôi sao xuất sắc” của Haidilao, tại đây, các thí sinh sẽ múa mì trên nền nhạc tự chọn trước ban giám khảo và ban giám khảo sẽ tìm ra được các thí sinh múa mì xuất sắc nhất.

Múa mì nay đã được Haidilao "nâng cấp" trở thành cuộc thi

Theo chủ bài đăng chia sẻ, tiền thưởng cho thí sinh xuất sắc nhất là 15 vạn NDT (tương đương hơn 500 triệu đồng) và những thí sinh tham gia đều là những nhân viên múa mì của Haidilao. Chủ bài đăng chia sẻ thêm, cuộc thi được chia làm nhiều khu vực sau đó mới chọn ra những thí sinh xuất sắc để tiến vào vòng chung kết toàn quốc.

Chủ bài đăng chia sẻ, thí sinh xuất sắc nhất có thể nhận được giải thưởng là hiện kim

Đoạn video múa mì của nhân viên này đã thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội. Nhiều người đã để lại bình luận khen ngợi anh chàng rằng múa mì rất giỏi. Được biết, từ năm 2024 là nam nhân viên này đã tham gia cuộc thi múa mì của Haidilao và 2025 anh lại tiếp tục tham gia cuộc thi.

Một số cư dân mạng để lại bình luận như:

- Lần trước đi ăn Haidilao, tôi gọi một suất mì kéo xong muốn gọi thêm. Nhân viên phục vụ báo là 'anh chàng múa mì' lúc này đang bận đi biểu diễn 'đổi mặt nạ' (Biến Diện), nên bảo chúng tôi đợi một chút. Cả bàn ngạc nhiên hết sức! Đúng là một anh chàng 'toàn năng' (biết cả múa mì lẫn đổi mặt nạ)!

- Cái nhóm người mà hồi nhỏ chơi yoyo giỏi giờ đã tìm được việc làm rồi nè haha

- Giỏi quá đi! "Một phút trên sân khấu, mười năm khổ luyện dưới sân khấu".

Chủ bài đăng từng tham gia cuộc thi vào năm 2024

Có thể thấy, rất nhiều thực khách hứng thú với dịch vụ múa mì của Haidilao và nay lại còn có thêm cuộc thi cho các nhân viên tranh tài. Việc tổ chức cuộc thi múa mì nội bộ vừa giúp nhân viên thể hiện kỹ năng, vừa tạo thêm điểm nhấn cho thương hiệu.

Nguồn: Haidilao, Douyin @103995019