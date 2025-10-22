Nhân viên trẻ lỡ tay làm vỡ 30 chiếc vòng ngọc bích quý, giá 3,7 tỷ đồng, ông chủ phản ứng bất ngờ

Một nhân viên bán hàng ở miền Đông Trung Quốc đã vô tình làm vỡ 50 chiếc vòng ngọc bích trị giá hơn 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 140.000 USD). Thay vì yêu cầu bồi thường, chủ cửa hàng đã chọn lòng trắc ẩn, cho chàng trai trẻ cơ hội học hỏi từ sai lầm.

Vụ việc xảy ra vào tháng 10 tại một cửa hàng trang sức ở Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc và được ghi lại qua camera giám sát. Trong lúc di chuyển bàn theo yêu cầu của một khách hàng, nhân viên đã vô tình làm đổ hộp vòng ngọc bích, gây tiếng động lớn. Nhân viên trẻ cố gắng gom các mảnh vỡ nhưng bất lực khi nhận ra chúng không thể cứu vãn.

Chủ cửa hàng, ông Cheng, tiết lộ rằng hơn 30 trong số 50 chiếc vòng bị vỡ hoàn toàn, gây thiệt hại hơn 1 triệu NDT (khoảng 3,7 tỷ đồng). Đây là loại đá nephrite (ngọc bích) nhập khẩu từ Nga, được đánh giá cao nhờ độ trong suốt và độ hiếm, nhưng không được bảo hiểm.

30 trong số 50 chiếc vòng ngọc bích của cửa hàng đã bị vỡ, gây nên thiệt hại tài chính lớn. Ảnh: SCMP

Sơ xuất của nhân viên gây ra tổn thất tài chính lớn, nhưng ông Cheng không yêu cầu nhân viên bồi thường. Thay vào đó, ông trấn an chàng trai trẻ: "Chính tôi và 1 khách hàng đã yêu cầu việc di chuyển bàn. Nhân viên đã sơ xuất khi thao tác, như nhiều người trẻ thiếu kinh nghiệm và đôi khi liều lĩnh". Ông nhấn mạnh rằng giới trẻ xứng đáng có nhiều cơ hội hơn, và hy vọng sự việc này sẽ trở thành bài học quý báu cho tất cả. Những chiếc vòng bị hỏng sẽ được trưng bày trong cửa hàng như lời nhắc nhở cho nhân viên.

Theo Jimu News, nhân viên là sinh viên mới tốt nghiệp đại học, chỉ làm việc tại đây vài tháng. Trong phỏng vấn, anh thừa nhận cảm thấy sợ hãi và lo lắng khi nhặt mảnh vỡ. Biết ơn sự khoan dung của ông Cheng, anh nói: "Sự thông cảm của ông đã giữ lại hy vọng về tương lai cho tôi". Anh hứa sẽ làm việc chăm chỉ để đền đáp lòng tốt này.

Lúc đó, nam diễn viên nổi tiếng Trung Quốc Tan Kai – với 6,7 triệu người theo dõi trên mạng xã hội – đang ở cửa hàng để chọn vòng tay. Sau khi yêu cầu di chuyển bàn để quay video sản phẩm, hộp vòng đã bị đổ. Cảm thấy tội lỗi, Tan Kai nhận xét: "Nếu không phải vì yêu cầu của tôi, chuyện này đã không xảy ra". Anh cho biết đang suy nghĩ cách cứu vãn những chiếc vòng bị vỡ và bù đắp một phần tổn thất cho chủ cửa hàng.

Vào thời điểm đó, nam diễn viên nổi tiếng Tan Kai (ảnh trên) với 6,7 triệu người theo dõi đang ở trong cửa hàng. Ảnh: Douyin

Sự việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, với các chủ đề liên quan thu hút tới 30 triệu lượt xem. Một người dùng bình luận: "Mặc dù rất đau lòng, nhưng chủ cửa hàng, nhân viên và khách hàng đều thể hiện lòng tốt và trách nhiệm".

Người khác góp ý: "Những chiếc vòng ngọc bích quý giá như vậy không nên để trên bàn mà không được bảo vệ. Chủ cửa hàng nên suy nghĩ lại về điều này". Một ý kiến đề xuất: "Những chiếc vòng bị hỏng có thể được đánh bóng thành hạt và bán như vòng đeo tay, giúp bù đắp một phần tổn thất".

Theo SCMP



