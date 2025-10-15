Hạn cuối hoàn thành chi trả chế độ nghỉ hưu trước tuổi

Hôm nay ngày cuối để hoàn thành chi trả chế độ, chính sách cho người nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc theo Nghị định số 178

Trước yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ về hoàn thành việc chi trả chế độ, chính sách theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP của Chính phủ trước ngày 15/10/2025, Bộ Tài chính đã có Công văn số 15917/BTC-KTN đốc thúc các bộ, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện theo đúng mốc thời gian này.

Bộ Tài chính cho biết, tại Công văn số 9801/VPCP-TCCV ngày 10/10/2025 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện chi trả chế độ, chính sách đối với các đối tượng nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo quy định tại Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 31/8/2025 chưa được thanh toán, bảo đảm hoàn thành chậm nhất trước ngày 15/10/2025 theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị và Ban Bí thư tại Kết luận số 195-KL/TW.

Để thực hiện ý kiến chỉ đạo này, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành việc chi trả chính sách, chế độ theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP, đảm bảo thời gian theo Kết luận số 195-KL/TW.

Về việc chi trả, Kho bạc Nhà nước là đơn vị thực hiện thủ tục cuối cùng của quy trình thanh toán và các nghiệp vụ thanh toán, chi trả. Vì thế, đơn vị chỉ thực hiện thanh toán khi đã có đầy đủ danh sách đối tượng hưởng chế độ và dự toán ngân sách đã được nhập trên hệ thống Tabmis.

Thời gian vừa qua, các đơn vị Kho bạc Nhà nước đã trực làm việc xuyên các ngày nghỉ, lễ, sẵn sàng hỗ trợ ngay các đơn vị sử dụng ngân sách, từ khâu nhập, phân bổ dự toán trên hệ thống Tabmis, cũng như kiểm tra hồ sơ và thực hiện thanh toán, chi trả đến các đối tượng ngay khi các đơn vị chuyển hồ sơ đến.

Kho bạc Nhà nước khẳng định, sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương và đơn vị sử dụng ngân sách để hoàn thành 100% chi trả chế độ theo đúng tiến độ, đúng đối tượng, đúng quy định, qua đó góp phần bảo đảm quyền lợi của người lao động, đồng thời củng cố niềm tin của người dân vào chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước.

Bộ Nội vụ cho biết, tính đến hôm qua, ngày 14/10, tỷ lệ giải quyết đã đạt tỷ lệ 99,96%. Tổng số người đã có quyết định nghỉ việc: 146.846 người. Số người đã được chi trả chính sách, chế độ: 146.782 người. Như vậy là chỉ còn 64 người chưa được chi trả chính sách, chế độ, chiếm tỷ lệ 0,04%. Cũng tính đến hôm qua, đã có 76/78 Bộ, ban, ngành, địa phương hoàn thành chi trả chính sách, chế độ, đạt 97,44%.