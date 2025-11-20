Hàn Quốc có duy nhất 1 mỹ nhân 43 tuổi mà trẻ đẹp như gái 18, đến sợi tóc cũng đẹp ngất ngây lòng người

Tối 19/11, thảm đỏ Blue Dragon Film Awards lần thứ 46 chứng kiến một trong những khoảnh khắc bùng nổ nhất mùa lễ trao giải năm nay khi Han Ji Min và Lee Je Hoon cùng xuất hiện trong vai trò MC chính. Cặp đôi bước ra thảm đỏ giữa tiếng hò reo của khán giả, biến toàn bộ sân khấu thành sân khấu của riêng họ.

Khoảnh khắc để đời của nữ thần, từng sợi tóc bay cũng chuẩn điện ảnh

Bên cạnh một Lee Je Hoon bảnh bao, Han Ji Min đã khiến cả MXH bùng nổ vì nhan sắc ngày càng rực rỡ dù đã bước sang tuổi 43.

Ngay khi xuất hiện, Han Ji Min lập tức trở thành tâm điểm của mọi ống kính. Nữ diễn viên chọn đầm nhung đen ôm dáng, cut out tinh tế ở phần eo và lưng, vừa sang trọng vừa quyến rũ một cách kín đáo. Chất liệu nhung đen giúp tôn lên làn da trắng mịn nổi tiếng của cô, trong khi kiểu tóc xoã nhẹ nhàng tạo cảm giác nữ tính và thanh thoát.

Body hoàn hảo của Han Ji Min

Điều gây choáng hơn cả chính là visual bất chấp thời gian của Han Ji Min. Ở tuổi 43, gương mặt cô gần như không khác gì so với những năm đôi mươi, làn da căng bóng, nếp nhăn hầu như không tồn tại, đôi mắt sáng và nụ cười dịu dàng đặc trưng khiến người đối diện không thể rời mắt. Các bức ảnh chưa chỉnh sửa từ truyền thông cho thấy Ji Min đẹp nguyên bản, thậm chí còn rạng rỡ hơn dưới ánh đèn sân khấu.

Trên MXH X, netizen liên tục chia sẻ loạt hình ảnh của Han Ji Min trên thảm đỏ đồng thời khen ngợi outfit hôm nay của người đẹp. Netizen bình luận: "Công chúa hoàn hảo và tuyệt vời", "Tóc, makeup, outfit đều hoàn hảo đến khó tin", "43 tuổi mà như thiếu nữ 18. Quả thật Hàn Quốc chỉ có một Han Ji Min".

Han Ji Min và Lee Je Hoon cùng xuất hiện trong vai trò MC chính của Blue Dragon Film Awards

Sự xuất hiện của Han Ji Min tối nay một lần nữa khẳng định vị thế “tượng đài nhan sắc vượt thời gian” của cô trong làng giải trí Hàn Quốc. Ở tuổi 43, Ji Min vẫn giữ được nét đẹp nhẹ nhàng, thanh lịch và rạng rỡ đến mức khó tin vẻ đẹp khiến cả châu Á phải trầm trồ.

Kim Tiền