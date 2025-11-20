Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hàn Quốc có duy nhất 1 mỹ nhân 43 tuổi mà trẻ đẹp như gái 18, đến sợi tóc cũng đẹp ngất ngây lòng người

20-11-2025 - 09:50 AM | Lifestyle

Loạt ảnh của nữ minh tinh này đang viral trên MXH.

Tối 19/11, thảm đỏ Blue Dragon Film Awards lần thứ 46 chứng kiến một trong những khoảnh khắc bùng nổ nhất mùa lễ trao giải năm nay khi Han Ji Min và Lee Je Hoon cùng xuất hiện trong vai trò MC chính. Cặp đôi bước ra thảm đỏ giữa tiếng hò reo của khán giả, biến toàn bộ sân khấu thành sân khấu của riêng họ.

Hàn Quốc có duy nhất 1 mỹ nhân 43 tuổi mà trẻ đẹp như gái 18, đến sợi tóc cũng đẹp ngất ngây lòng người- Ảnh 1.

Khoảnh khắc để đời của nữ thần, từng sợi tóc bay cũng chuẩn điện ảnh

Hàn Quốc có duy nhất 1 mỹ nhân 43 tuổi mà trẻ đẹp như gái 18, đến sợi tóc cũng đẹp ngất ngây lòng người- Ảnh 2.

Bên cạnh một Lee Je Hoon bảnh bao, Han Ji Min đã khiến cả MXH bùng nổ vì nhan sắc ngày càng rực rỡ dù đã bước sang tuổi 43.

Ngay khi xuất hiện, Han Ji Min lập tức trở thành tâm điểm của mọi ống kính. Nữ diễn viên chọn đầm nhung đen ôm dáng, cut out tinh tế ở phần eo và lưng, vừa sang trọng vừa quyến rũ một cách kín đáo. Chất liệu nhung đen giúp tôn lên làn da trắng mịn nổi tiếng của cô, trong khi kiểu tóc xoã nhẹ nhàng tạo cảm giác nữ tính và thanh thoát.

Hàn Quốc có duy nhất 1 mỹ nhân 43 tuổi mà trẻ đẹp như gái 18, đến sợi tóc cũng đẹp ngất ngây lòng người- Ảnh 3.

Body hoàn hảo của Han Ji Min

Điều gây choáng hơn cả chính là visual bất chấp thời gian của Han Ji Min. Ở tuổi 43, gương mặt cô gần như không khác gì so với những năm đôi mươi, làn da căng bóng, nếp nhăn hầu như không tồn tại, đôi mắt sáng và nụ cười dịu dàng đặc trưng khiến người đối diện không thể rời mắt. Các bức ảnh chưa chỉnh sửa từ truyền thông cho thấy Ji Min đẹp nguyên bản, thậm chí còn rạng rỡ hơn dưới ánh đèn sân khấu.

Hàn Quốc có duy nhất 1 mỹ nhân 43 tuổi mà trẻ đẹp như gái 18, đến sợi tóc cũng đẹp ngất ngây lòng người- Ảnh 4.

Trên MXH X, netizen liên tục chia sẻ loạt hình ảnh của Han Ji Min trên thảm đỏ đồng thời khen ngợi outfit hôm nay của người đẹp. Netizen bình luận: "Công chúa hoàn hảo và tuyệt vời", "Tóc, makeup, outfit đều hoàn hảo đến khó tin", "43 tuổi mà như thiếu nữ 18. Quả thật Hàn Quốc chỉ có một Han Ji Min".

Hàn Quốc có duy nhất 1 mỹ nhân 43 tuổi mà trẻ đẹp như gái 18, đến sợi tóc cũng đẹp ngất ngây lòng người- Ảnh 5.

Hàn Quốc có duy nhất 1 mỹ nhân 43 tuổi mà trẻ đẹp như gái 18, đến sợi tóc cũng đẹp ngất ngây lòng người- Ảnh 6.

Han Ji Min và Lee Je Hoon cùng xuất hiện trong vai trò MC chính của Blue Dragon Film Awards

Sự xuất hiện của Han Ji Min tối nay một lần nữa khẳng định vị thế “tượng đài nhan sắc vượt thời gian” của cô trong làng giải trí Hàn Quốc. Ở tuổi 43, Ji Min vẫn giữ được nét đẹp nhẹ nhàng, thanh lịch và rạng rỡ đến mức khó tin vẻ đẹp khiến cả châu Á phải trầm trồ.

Kim Tiền

Theo Kim Tiền

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cặp đôi U35 bỏ phố về quê sống theo “phong cách nguyên thủy”, khẳng định: “Chúng tôi đều thích tự do”

Cặp đôi U35 bỏ phố về quê sống theo “phong cách nguyên thủy”, khẳng định: “Chúng tôi đều thích tự do” Nổi bật

Đỉnh Tà Xùa ở Lào Cai xuất hiện băng giá

Đỉnh Tà Xùa ở Lào Cai xuất hiện băng giá Nổi bật

Căn hộ của vị giáo sư gây sốt MXH: Cảm giác "chữa lành" quá mạnh mẽ!

Căn hộ của vị giáo sư gây sốt MXH: Cảm giác "chữa lành" quá mạnh mẽ!

09:36 , 20/11/2025
Nhạc sĩ Hoàng Phương cầm 60 cây vàng tới nhà Bảo Yến, yêu cầu 1 việc

Nhạc sĩ Hoàng Phương cầm 60 cây vàng tới nhà Bảo Yến, yêu cầu 1 việc

09:30 , 20/11/2025
Hari Won: "Em thấy em hết thuốc chữa"

Hari Won: "Em thấy em hết thuốc chữa"

09:12 , 20/11/2025
Cô gái miền Tây cưới thiếu gia Sài Thành, bước vào cửa hào môn: Ở biệt thự trăm tỷ, mẹ chồng chiều như trứng mỏng

Cô gái miền Tây cưới thiếu gia Sài Thành, bước vào cửa hào môn: Ở biệt thự trăm tỷ, mẹ chồng chiều như trứng mỏng

08:55 , 20/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên