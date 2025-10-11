Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hàn Quốc dậy sóng vì vụ sinh viên bị lừa và đánh chết ở Campuchia

11-10-2025 - 20:08 PM | Tài chính quốc tế

Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun vừa triệu Đại sứ Campuchia tại Seoul để phản đối vụ một sinh viên Hàn Quốc bị đánh chết ở Campuchia sau khi trúng bẫy lừa đảo việc làm.

Hàn Quốc dậy sóng vì vụ sinh viên bị lừa và đánh chết ở Campuchia- Ảnh 1.

Ngoại trưởng Hàn Quốc triệu Đại sứ Campuchia Khuon Phon Rattanak. (Ảnh: Yonhap)

Sinh viên đại học độ tuổi 20 được nói là đã bị một tổ chức tội phạm ở quốc gia Đông Nam Á tra tấn đến chết. Trên giấy chứng tử, cảnh sát Campuchia ghi nguyên nhân tử vong là ngừng tim do tra tấn và đau đớn cực độ.

Nạn nhân đến Hàn Quốc từ giữa tháng 7, nói với gia đình rằng anh sẽ dự một triển lãm ở đó. Một tuần sau khi anh rời đi, kẻ tống tiền đã gọi điện cho gia đình anh và yêu cầu chuyển 50 triệu won (35.200 USD), với lý do sinh viên này đã gây rắc rối cần phải giải quyết.

Gia đình không chuyển tiền mà đã báo cảnh sát. Liên lạc với kẻ tống tiền đã bị cắt đứt sau 4 ngày. Nạn nhân được phát hiện đã chết 2 tuần sau đó, vào ngày 8/8.

Sau 2 tháng, thi thể của anh vẫn chưa được đưa về nước. Vụ án khiến dư luận Hàn Quốc phẫn nộ.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, Ngoại trưởng Cho đã triệu tập Đại sứ Khuon Phon Rattanak và bày tỏ quan ngại sâu sắc về các vụ việc nhắm vào công dân Hàn Quốc liên tục xảy ra.

Ông Cho kêu gọi Campuchia nhanh chóng thực hiện các biện pháp xóa bỏ nạn lừa đảo trực tuyến, tích cực triển khai các bước để đảm bảo an toàn cho công dân Hàn Quốc.

Ngoại trưởng Cho cũng đề nghị Phnom Penh tích cực hợp tác với các cơ quan chức năng Hàn Quốc để thành lập bộ phận hỗ trợ người Hàn Quốc, tăng cường hợp tác giữa cảnh sát và chính quyền địa phương để ngăn chặn nguy cơ nhằm vào công dân Hàn Quốc và phản ứng nhanh chóng khi cần thiết.

Đáp lại, Đại sứ cho biết Campuchia hiểu những lo ngại và lập trường của Seoul, và ông sẽ báo cáo chính xác những vấn đề này với chính quyền trong nước, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết.

Theo Bình Giang

Tiền Phong

