Hàn Quốc khắc phục khủng hoảng y tế khi bác sĩ thực tập trở lại bệnh viện

Ảnh minh họa (Nguồn: TTXVN)

Cuộc khủng hoảng y tế kéo dài hơn nửa năm tại Hàn Quốc đang có dấu hiệu hạ nhiệt khi nhiều bác sĩ thực tập quyết định chấm dứt hành động tập thể. Theo Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc, quá trình tuyển dụng nửa cuối năm tại các bệnh viện lớn gần như đã hoàn tất và đa số bác sĩ thực tập đã nộp đơn quay lại làm việc. Bộ dự kiến sẽ công bố con số cụ thể trong thời gian tới.

Tại 5 bệnh viện lớn ở thủ đô Seoul gồm Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul, Bệnh viện Severance (Đại học Yonsei), Bệnh viện Asan, Bệnh viện Đại học Korea và Trung tâm Y tế Samsung, tỷ lệ bác sĩ nộp đơn đạt 60 - 80%, tương ứng khoảng 70% chỉ tiêu của mỗi bệnh viện. Sự trở lại này được kỳ vọng sẽ giảm tải đáng kể cho hệ thống y tế, giúp nối lại các dịch vụ từng bị gián đoạn và rút ngắn thời gian chờ đợi khám chữa bệnh của người dân.

Nhân viên y tế tại Bệnh viện trường Đại học ở Seoul (Hàn Quốc) (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Khủng hoảng y tế tại Hàn Quốc bùng phát từ tháng 2/2024, khi hàng nghìn bác sĩ thực tập nghỉ việc và nhiều sinh viên y khoa tẩy chay lớp học để phản đối kế hoạch của chính quyền cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol về việc tăng thêm 2.000 chỉ tiêu tuyển sinh trường y, nâng tổng số lên khoảng 5.000 sinh viên mỗi năm từ 2025. Sau khi chính phủ mới thay đổi kế hoạch, khôi phục hạn ngạch tuyển sinh từ năm 2026 về mức khoảng 3.000, các bác sĩ thực tập đã quyết định trở lại bệnh viện.

Theo giới chuyên gia, dù sự trở lại của lực lượng bác sĩ thực tập sẽ góp phần giảm bớt gánh nặng công việc và khôi phục nhiều dịch vụ y tế, ngành y tế Hàn Quốc vẫn còn đối mặt với nhiều thách thức. Một số lĩnh vực thiết yếu như cấp cứu, nhi khoa và sản khoa tiếp tục thiếu hụt nhân lực khi nhiều bác sĩ lựa chọn làm việc tại các bệnh viện lớn ở Seoul thay vì ở ngoại tỉnh.