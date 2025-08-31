Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tàu cao tốc tương lai của Nga sẽ không cần người lái

31-08-2025 - 21:00 PM | Tài chính quốc tế

Trong tương lai, tàu hỏa cao tốc sẽ được điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo.

Nga đang phát triển một mẫu tàu cao tốc dành cho mạng lưới đường sắt tốc độ cao, với điểm đặc biệt là tàu sẽ hoạt động hoàn toàn không cần người lái.

Tàu cao tốc tương lai của Nga sẽ không cần người lái- Ảnh 1.

Mô hình tàu cao tốc với kích thước như thật tại Nga. (Nguồn: RIA)

Tổng Giám đốc điều hành Đường sắt Nga, ông Oleg Belozerov, cho biết: “Trong tương lai, tàu hỏa sẽ không có người lái, mức độ tự động hóa sẽ rất cao, và cuối cùng, toàn bộ quá trình vận hành sẽ do trí tuệ nhân tạo đảm nhiệm” . Ông cũng tiết lộ rằng việc lắp ráp mẫu tàu đầu tiên sẽ bắt đầu trong những ngày tới.

Trí tuệ nhân tạo không chỉ điều khiển tàu mà còn có khả năng xử lý các tình huống khẩn cấp, tối ưu hóa tốc độ và đảm bảo an toàn trong suốt hành trình. Đây được xem là một bước tiến quan trọng trong quá trình hiện đại hóa hệ thống giao thông đường sắt của Nga, hướng tới mục tiêu tự động hóa toàn diện.

Tàu cao tốc tương lai của Nga sẽ không cần người lái- Ảnh 2.

Một đoạn đường sắt cao tốc Moscow - St. Petersburg đang được xây dựng. (Nguồn: AGN Moscow)

Đường sắt tốc độ cao là một trong những dự án trọng điểm của Nga trong thời gian tới. Bên cạnh việc ứng dụng công nghệ không người lái, một tuyến đường sắt cao tốc nối trực tiếp từ St. Petersburg đến Moscow cũng đang được triển khai xây dựng.

Thống đốc thành phố St. Petersburg, ông Alexander Beglov, chia sẻ: “Một trong những dự án tham vọng nhất hiện nay là xây dựng tuyến đường sắt cao tốc nối liền St. Petersburg và Moscow. Thành phố chúng tôi đã bắt đầu chuẩn bị cơ sở hạ tầng cần thiết. Hiện nay, việc thiết kế các hạng mục chính của mạng lưới đường phố và đường bộ đang được tiến hành.”

Tuyến đường sắt cao tốc này sẽ là tuyến đôi chuyên dụng, được điện khí hóa, dành cho các đoàn tàu chạy với tốc độ từ 200 đến 400 km/giờ. Hiện tại, Nga chưa có tuyến đường nào đạt chuẩn như vậy. Dự án thí điểm sẽ là tuyến đường sắt cao tốc (HSR) nối Moscow và St. Petersburg, dự kiến sẽ được đưa vào khai thác hoàn toàn vào năm 2028. Khi hoàn thành, thời gian di chuyển giữa hai thành phố với quãng đường trên 700km sẽ chỉ còn khoảng 2 giờ 15 phút.


Theo Minh Hoàn/VTC News

VTC News

