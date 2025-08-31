Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tổng thống Nga bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc

31-08-2025 - 15:38 PM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến Thiên Tân, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc kéo dài bốn ngày. Trong đó, ông sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và các sự kiện kỷ niệm 80 năm ngày Nhật Bản đầu hàng trong Thế chiến II.

Tổng thống Nga bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc- Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Thiên Tân. (Ảnh: Reuters)

Theo hãng tin RT , sáng 31/8, chuyên cơ Ilyushin Il-96 của lãnh đạo Nga đã đáp xuống thành phố Thiên Tân - nơi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang chủ trì hội nghị thượng đỉnh SCO.

Hội nghị kéo dài đến ngày 1/9, dự kiến sẽ tập trung thảo luận về việc tăng cường an ninh khu vực, mở rộng hợp tác kinh tế, làm sâu sắc hơn quan hệ văn hóa và nhân đạo giữa các quốc gia thành viên. Các nhà lãnh đạo cũng sẽ thảo luận về giao thông vận tải, năng lượng, số hóa, trí tuệ nhân tạo và phát triển xanh. Một tuyên bố chung và một chiến lược dài hạn đến năm 2035 dự kiến sẽ được thông qua.

Sau đó, ông Putin sẽ đến Bắc Kinh để hội đàm song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 2/9. Các cuộc thảo luận dự kiến sẽ tập trung vào lĩnh vực hợp tác kinh tế, an ninh quốc tế và các vấn đề khu vực, đặc biệt chú trọng đến xung đột ở Ukraine và quan hệ với Mỹ.

Vào ngày 3/9, ông Putin sẽ tham dự lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng tại Bắc Kinh.

Nguồn: RT

Trong chuyến thăm, Tổng thống Putin cũng dự kiến sẽ tổ chức khoảng mười cuộc họp song phương với các nhà lãnh đạo nước ngoài, bao gồm Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian.

Theo Minh Hạnh

Tiền Phong

