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Hàn Quốc sắp có nữ thủ tướng đầu tiên trong hai thập kỷ

| | Tài chính quốc tế

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 7/6 cho biết, Tổng thống Lee Jae Myung đã chọn bà Han Seongsook - Bộ trưởng Bộ Doanh nghiệp vừa - nhỏ và Khởi nghiệp của nước này - làm thủ tướng.

Hàn Quốc sắp có nữ thủ tướng đầu tiên trong hai thập kỷ- Ảnh 1.

Bà Han Seongsook được đề cử làm Thủ tướng Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap)

Nếu được Quốc hội phê chuẩn, bà Han sẽ trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Hàn Quốc trong 20 năm, sau bà Han Myeong-sook, người giữ chức vụ này từ năm 2006 - 2007.

Bà Han - từng giữ chức Giám đốc điều hành tập đoàn Internet khổng lồ Naver của Hàn Quốc - được kỳ vọng sẽ dẫn dắt quá trình chuyển đổi trí tuệ nhân tạo (AI) của đất nước, Chánh văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kang Hoon-sik cho biết tại một cuộc họp báo.

Thủ tướng đương nhiệm Kim Min-seok sẽ từ chức, được cho là để tranh cử chức lãnh đạo đảng Dân chủ cầm quyền (DP) tại đại hội đảng vào tháng 8 hoặc tháng 9.

“Bà Han sẽ có khả năng chuyển đổi tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc - được thúc đẩy bởi sự bùng nổ ngành công nghiệp bán dẫn và xuất khẩu - thành tăng trưởng toàn diện, bao trùm tất cả mọi lĩnh vực, bao gồm cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ”, ông Kang nói.

Việc cải tổ nhân sự diễn ra khi chính quyền Tổng thống Lee kỷ niệm một năm cầm quyền.

Vào ngày 8/6, ông Lee dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp báo đánh dấu năm đầu tiên nhậm chức và công bố tầm nhìn chính sách cho năm thứ hai trong nhiệm kỳ 5 năm của mình.

Theo Minh Hạnh

Tiền Phong

Từ Khóa:
hàn quốc

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