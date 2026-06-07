Bị đuổi việc vì đi làm quá sớm, nữ nhân viên kiện công ty: Kết quả phiên tòa gây bất ngờ

Đi làm sớm, làm đủ và đúng việc tưởng chừng là điều mà doanh nghiệp hay cấp trên luôn kỳ vọng ở nhân sự. Nhưng không!

Một nữ nhân viên 22 tuổi tại Tây Ban Nha đã bị sa thải sau thời gian dài liên tục đến công ty sớm hơn quy định từ 30-45 phút. Vụ việc này gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội, không ít người cho rằng nữ nhân viên đang thể hiện sự chăm chỉ và tinh thần trách nhiệm, trong khi tòa án lại đứng về phía doanh nghiệp.

Một người đi làm sớm, nhiều người bị ảnh hưởng

Theo truyền thông địa phương, nữ nhân viên làm việc trong lĩnh vực logistics tại tỉnh Alicante. Theo hợp đồng lao động, ca làm việc của cô bắt đầu lúc 7h30 sáng. Tuy nhiên, trong suốt một thời gian dài, cô thường xuyên có mặt tại nơi làm việc từ khoảng 6h45- 7h sáng.

Ảnh minh họa

Doanh nghiệp cho biết đã nhiều lần nhắc nhở nữ nhân viên này không được bắt đầu công việc hoặc đăng nhập hệ thống trước thời gian làm việc chính thức. Theo phía công ty, các quy trình vận hành chỉ được kích hoạt từ 7h30 sáng, nên việc cô có mặt quá sớm không mang lại lợi ích thực tế cho hoạt động sản xuất, đồng thời gây ảnh hưởng đến cách thức phối hợp công việc đã được thiết lập.

Hồ sơ vụ việc cho thấy từ năm 2023, cô đã nhận cả cảnh báo bằng lời nói lẫn văn bản liên quan đến việc liên tục đến công ty trước giờ quy định. Tuy nhiên, sau các lần nhắc nhở, cô vẫn duy trì thói quen cũ.

Tại phiên xét xử sau đó, công ty trình bày rằng nữ nhân viên không chỉ tiếp tục đến sớm mà còn có thêm 19 lần vi phạm tương tự sau khi đã được cảnh báo. Bên cạnh đó, cô cũng nhiều lần cố gắng đăng nhập vào ứng dụng làm việc của doanh nghiệp trước khi đến văn phòng.

Theo lập luận của doanh nghiệp, vấn đề không nằm ở việc người lao động có tinh thần làm việc cao hay không, mà nằm ở việc cô liên tục phớt lờ những chỉ đạo trực tiếp từ cấp quản lý. Một số nhân sự trong công ty cho rằng việc này làm ảnh hưởng đến cách thức điều phối công việc của cả nhóm.

Công ty thắng kiện

Sau khi bị sa thải với lý do vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, nữ nhân viên quyết định khởi kiện và đưa vụ việc ra Tòa án Lao động Alicante. Cô cho rằng quyết định của công ty là không thỏa đáng, bởi bản thân không đi làm muộn, không bỏ việc và cũng không gây thiệt hại trực tiếp cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, phán quyết cuối cùng lại không nghiêng về phía người lao động.

Ảnh minh họa

Tòa án xác định rằng yếu tố then chốt của vụ việc không phải là việc cô đến công ty quá sớm. Thay vào đó, điều được xem xét là việc cô nhiều lần không tuân thủ những quy định và chỉ đạo đã được doanh nghiệp ban hành rõ ràng.

Theo nhận định của tòa, người lao động đã liên tục thực hiện hành vi mà công ty yêu cầu chấm dứt, bất chấp nhiều lần cảnh báo. Hành động đó được xem là sự không tuân thủ nghĩa vụ lao động và đủ cơ sở để doanh nghiệp áp dụng hình thức kỷ luật sa thải theo quy định của pháp luật lao động Tây Ban Nha.

Ngoài vấn đề đi làm sớm, hồ sơ vụ án còn đề cập đến một cáo buộc khác liên quan đến việc cô bán một chiếc xe cũ của công ty khi chưa được cho phép. Theo tòa án, tình tiết đó cũng góp phần làm suy giảm niềm tin của doanh nghiệp đối với người lao động.

Sau khi tòa tuyên giữ nguyên quyết định sa thải, nữ nhân viên vẫn có quyền tiếp tục kháng cáo lên cấp cao hơn tại Valencia. Tuy nhiên, vụ việc đã nhanh chóng trở thành chủ đề thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Nhiều người bày tỏ sự khó hiểu khi một nhân viên có thể mất việc chỉ vì đến công ty quá sớm. Không ít ý kiến cho rằng đây là một trong những câu chuyện hiếm gặp nhất liên quan đến kỷ luật lao động.

Một số bình luận cho rằng người lao động thường bị phàn nàn khi đi muộn, nhưng trong trường hợp này lại bị xử lý vì đến sớm. Nhiều người khác nhận xét rằng tại nơi làm việc của họ, nhân viên có mặt trước giờ thường được đánh giá cao thay vì bị cảnh cáo.

Tuy vậy, các chuyên gia lao động nhận định vụ việc cho thấy một nguyên tắc quan trọng trong môi trường công sở hiện đại: Điều doanh nghiệp xem xét không chỉ là kết quả hay thiện chí của người lao động, mà còn là mức độ tuân thủ các quy định nội bộ. Khi một quy tắc đã được thiết lập rõ ràng và được nhắc nhở nhiều lần, việc tiếp tục làm trái yêu cầu của cấp quản lý có thể bị xem là hành vi vi phạm kỷ luật, ngay cả khi mục đích ban đầu không mang tính tiêu cực.

Chính vì vậy, vụ việc của nữ nhân viên 22 tuổi đã trở thành một ví dụ đặc biệt về ranh giới giữa sự nhiệt tình trong công việc và việc tuân thủ các quy định tại nơi làm việc. Điều khiến cô mất việc không hẳn là vì đến sớm hơn đồng nghiệp, mà là vì tiếp tục làm điều đó sau khi đã nhiều lần được yêu cầu dừng lại.

(Nguồn: The Sun)