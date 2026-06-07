CĐV Thái Lan nguy cơ không được xem World Cup 2026: FIFA hét giá bản quyền gần gấp 3 lần Việt Nam

Chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa World Cup 2026 sẽ khởi tranh, tuy nhiên vẫn chưa có đơn vị nào của Thái Lan mua được bản quyền truyền hình để phát sóng giải đấu. Nguyên nhân nằm ở cuộc đàm phán căng thẳng giữa FIFA và các đối tác truyền thông, khi mức phí bản quyền mà tổ chức này đưa ra vẫn bị đánh giá là quá cao.

Theo truyền thông Thái Lan, FIFA tiếp tục từ chối giảm giá bản quyền World Cup 2026 và giữ nguyên mức yêu cầu khoảng 40 triệu USD (hơn 1.000 tỷ đồng). Đây là con số khiến nhiều doanh nghiệp nước này e ngại, đặc biệt trong bối cảnh phía Jasmine International (JAS) cho rằng mức phí trên cao hơn rất nhiều so với số tiền mà Việt Nam bỏ ra để sở hữu bản quyền phát sóng (khoảng 15 triệu USD).

World Cup 2026 sẽ khởi tranh vào ngày 12/6 tới.

Trước đó, Chính phủ Thái Lan đã quyết định không tham gia mua bản quyền World Cup bằng ngân sách nhà nước sau những ý kiến phản đối liên quan đến việc sử dụng tiền thuế của người dân. Điều này buộc các doanh nghiệp tư nhân phải tự đứng ra thương thảo với FIFA.

Trong cuộc đua giành bản quyền, TrueVisions từng được xem là ứng viên nặng ký. Tuy nhiên, đơn vị này được cho là đã rút lui khỏi bàn đàm phán vì không chấp nhận mức giá mà FIFA đưa ra. Điều đó khiến JAS trở thành doanh nghiệp duy nhất còn theo đuổi thương vụ.

Ông Sorach Asavaprapha, Giám đốc điều hành JAS, thừa nhận quá trình đàm phán đang ngày càng khó khăn. Doanh nghiệp này mong muốn mức giá tiệm cận với số tiền mà Việt Nam đã chi trả, song FIFA vẫn giữ lập trường cứng rắn. Theo ông Sorach, nếu phải chấp nhận mức giá hiện tại, JAS có nguy cơ chịu thua lỗ lớn và hoàn toàn có thể từ bỏ thương vụ.

CĐV Thái Lan vẫn chưa biết có thể xem World Cup 2026 trên truyền hình hay không.

Đáng chú ý, nếu JAS giành được bản quyền, World Cup 2026 tại Thái Lan có thể sẽ không còn được phát sóng miễn phí như những kỳ trước. Thay vào đó, người xem nhiều khả năng phải đăng ký các gói thuê bao trả phí để theo dõi giải đấu.

Trước đó, doanh nghiệp này cho biết đã thu hút khoảng 1,6 triệu thuê bao ở mùa đầu tiên sở hữu bản quyền Ngoại hạng Anh và tin rằng con số đó đủ để duy trì sự ổn định trong những năm tới, ngay cả khi không thể mang World Cup 2026 về phục vụ khán giả Thái Lan.

Dù vậy, vẫn có luồng ý kiến cho rằng nếu không có nhà đài nào sở hữu bản quyền World Cup 2026, khán giả Thái Lan có thể chuyển sang xem ở các kênh phát sóng bất hợp pháp và điều này mang đến hệ lụy lâu dài. Những kênh “lậu” này sẽ không thu phí, có thể ảnh hưởng đến thói quen xem bóng đá của người hâm mộ, và về lâu dài có khả năng tác động đến việc trả tiền để đăng ký thuê bao xem các giải đấu khác như Ngoại hạng Anh, Champions League…