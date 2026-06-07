Vợ cựu Tổng thống Mỹ Biden thông báo ông mắc ung thư tuyến tiền liệt, đã di căn đến xương

Cựu đệ nhất phu nhân, Tiến sĩ Jill Biden, đã cập nhật tình hình bệnh ung thư của cựu Tổng thống Joe Biden vào hôm qua (6/6), cho biết mặc dù người đàn ông 83 tuổi này sẽ phải sống chung với căn bệnh ung thư suốt đời, nhưng ông vẫn duy trì lịch trình bận rộn, theo Đài Fox News.

Bà Biden kể rằng trong thời gian đương chức, ông Biden thường thức dậy 7 lần mỗi đêm để đi vệ sinh và bà nhận ra ngay có điều gì bất thường đối với sức khỏe của chồng mình.

Ông Joe Biden và bà Jill Biden tại một sự kiện ở Nhà Trắng vào tháng 10/2024

“Tôi không bao giờ nghĩ đó là ung thư tuyến tiền liệt. Tôi thực sự không bao giờ nghĩ đến điều đó. Vấn đề của ông ấy là căn bệnh đã bước sang giai đoạn 4 và di căn vào xương.

Điều đó đẩy tình hình lên mức hoàn toàn khác. Ý tôi là ông ấy sẽ phải sống chung với ung thư đến hết đời, nghĩa là ông ấy phải dùng thuốc đặc trị”, bà Biden chia sẻ.

Cựu Tổng thống Mỹ đang phải xạ trị nhưng phải liên tục đi lại giữa nơi họ sinh sống ở Delaware và Philadelphia trong suốt 5 tuần.

"Bạn biết đấy, nó thực sự rất mệt mỏ. Tối thứ Sáu ống ấy ở Nam Dakota tham dự một sự kiện của Đảng Dân chủ, thứ Bảy thì dự đám cưới của một người bạn, và Chủ nhật thì sẽ ở Philadelphia.

“Quý vị biết đấy, điều đó thật mệt mỏi. Ông ấy vẫn giữ lịch trình của mình, nhưng đã chậm lại. Tôi nghĩ với căn bệnh ung thư giai đoạn 4 ở độ tuổi 83 kết hợp với các loại thuốc mà ông ấy đang dùng đã khiến cuộc sống khó khăn hơn một chút trong những ngày này”, Tiến sĩ Jill Biden chia sẻ.

Bà Jill Biden phát biểu trên chương trình 'Today' vào ngày 1/6/2026

Khi được hỏi làm thế nào để thích nghi với tình huống trên, bà Biden cho hay: “Tôi phải đảm bảo ông ấy dùng đúng đơn thuốc. Tôi là người nói chuyện với các bác sĩ. Tôi là người đặt lịch hẹn. Tôi là người đảm bảo ông ấy ăn uống điều độ”.

Bên cạnh đó, cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ nói bà cảm thấy “tổn thương” khi những người Đảng Dân chủ, nhiều trong số đó là bạn bè lâu năm, đã công khai kêu gọi ông Biden rút khỏi cuộc đua tổng thống 2024.

Trước đó, vào năm 2025, cả thế giới bàng hoàng khi ông Joe Biden chia sẻ trên mạng xã hội X hôm 19/5 rằng ông đang chiến đấu với căn bệnh ung thư đã di căn. Trong bài đăng, ông gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những người đã dành tình cảm và sự ủng hộ cho vợ chồng ông trong thời điểm khó khăn.

"Ung thư là căn bệnh có thể xảy ra với bất kỳ ai. Giống như nhiều người trong số các bạn, tôi và Jill đã nhận ra rằng chính trong nghịch cảnh, con người mới trở nên mạnh mẽ nhất. Xin cảm ơn vì đã tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi bằng tình yêu và sự ủng hộ" - ông Biden viết.

Bài đăng được đính kèm bức ảnh thân mật chụp ông cùng phu nhân Jill Biden và chú mèo cưng trong khung cảnh ấm cúng tại nhà riêng. Chỉ trong thời gian ngắn, chia sẻ của ông đã thu hút hơn 1 triệu lượt xem, 70.000 lượt yêu thích cùng hàng nghìn bình luận và chia sẻ, phần lớn là những lời động viên và cầu chúc sức khỏe.

Hình ảnh ông Joe Biden và bà Jill Biden chụp tại Phòng Đông của Nhà Trắng vào tháng 11/2024

Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, ung thư tuyến tiền liệt là nguyên nhân tử vong do ung thư đứng thứ hai ở nam giới, với khoảng 35.000 ca tử vong mỗi năm tại Mỹ. Tuy nhiên, không phải ai cũng cần hoặc nên được tầm soát.

Trong khi các cựu Tổng thống George W. Bush, Barack Obama và Donald Trump từng công bố kết quả xét nghiệm PSA (Kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt), hồ sơ khám sức khỏe của ông Biden trong nhiệm kỳ không đề cập đến xét nghiệm này. Tổng thống Trump mới đây đã lên tiếng, cho rằng "công chúng đáng lẽ phải được biết sớm hơn" về tình trạng bệnh của ông Biden.

Mặc dù đã ở giai đoạn cuối, các bác sĩ cho biết ung thư tuyến tiền liệt di căn xương có thể kiểm soát được trong nhiều năm, nhờ các liệu pháp điều trị hiện đại.

Theo Fox News, The People