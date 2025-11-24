Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hàn Quốc triển khai hệ thống chặn khẩn cấp nhằm ngăn chặn cuộc gọi lừa đảo

24-11-2025 - 08:28 AM | Kinh tế số

Bắt đầu từ ngày 24/11, Hàn Quốc sẽ đưa vào vận hành hệ thống “chặn khẩn cấp” nhằm đối phó tình trạng lừa đảo qua điện thoại đang gia tăng nhanh chóng.

(Ảnh minh họa: business-standard)

Đây là bước cải tiến quan trọng nhờ cơ chế phối hợp mới giữa lực lượng cảnh sát và các nhà mạng lớn, giúp rút ngắn thời gian phong tỏa số điện thoại nghi vấn từ hơn 2 ngày xuống chỉ còn khoảng 10 phút sau khi tiếp nhận báo cáo.

Theo cơ chế mới, các số điện thoại có dấu hiệu lừa đảo sẽ bị ngắt truy cập mạng ngay lập tức, khiến đối tượng không thể tiếp tục thực hiện cuộc gọi, gửi tin nhắn dụ dỗ hoặc tiếp cận thêm nạn nhân. Sau bước chặn tạm thời, các số này sẽ được phân tích chuyên sâu trước khi bị thu hồi vĩnh viễn nếu xác định là công cụ phạm tội.

Giới chức Hàn Quốc cho biết 75% vụ lừa đảo qua điện thoại xảy ra trong vòng 24 giờ tính từ thời điểm kẻ gian tiếp cận nạn nhân, khiến việc rút ngắn thời gian phản ứng trở nên cấp thiết. Trong 3 tuần thử nghiệm hệ thống mới, cơ quan chức năng đã nhận hơn 145.000 báo cáo và chặn trên 5.200 số điện thoại có nguy cơ cao.

Để nâng cao độ chính xác, Hàn Quốc sẽ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm hạn chế tình trạng chặn nhầm, đồng thời xử lý hình sự các trường hợp cố tình báo cáo sai nhằm lợi dụng hệ thống.

Cùng với đó, từ tháng 12/2024, cảnh sát Hàn Quốc đã phối hợp với hãng điện tử Samsung tích hợp tính năng “báo cáo nhanh” vào điện thoại thông minh của hãng này. Khi người dùng nhấn giữ tin nhắn nghi ngờ hoặc chọn mục lịch sử cuộc gọi, hệ thống sẽ hiển thị nút “Báo cáo lừa đảo”, cho phép gửi báo cáo ngay mà không cần thủ tục bổ sung.

Việc triển khai hệ thống chặn khẩn cấp được kỳ vọng sẽ giúp Hàn Quốc chủ động hơn trong cuộc chiến chống tội phạm viễn thông, bảo vệ người dân trước các phương thức lừa đảo ngày càng tinh vi.

Theo An Khê (t/h)

VTV

