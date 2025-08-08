Hãng bột giặt thành viên của Masan có tuổi đời gần 60 năm bị phạt và truy thu tiền thuế hơn 3 tỷ

Trong thông báo mới nhất, Công ty Cổ Phần Bột Giặt NET (mã: NET) đã công bố nhận được quyết định xử phạt về thuế.

Cụ thể, NET đã có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp và khai sai nhưng không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp. Doanh nghiệp bị phạt tiền gần 441 triệu đồng đối với các hành vi vi phạm hành chính và thuế; bên cạnh đó, NET cũng bị buộc nộp đủ số tiền thuế thiếu vào ngân sách nhà nước là hơn 2,1 tỷ đồng. Trong số tiền thuế buộc phải nộp đủ, gần 976 triệu đồng là thuế thu nhập doanh nghiệp và hơn 1,16 tỷ đồng là thuế giá trị gia tăng. Ngoài ra, NET phải nộp tiền chậm nộp thuế là hơn 476 triệu đồng.

Như vậy, tổng số tiền phạt, truy thu và tiền nộp chậm đối với NET là hơn 3 tỷ đồng.

NET được thành lập vào năm 1968, là một trong các doanh nghiệp nội địa hàng đầu về sản phẩm chăm sóc gia đình tại Việt Nam. NETCO có 2 nhà máy, 1 tại Hà Nội và 1 tại Biên Hòa. Công suất thiết kế đạt 180.000 tấn bột giặt và 90.000 tấn tẩy rửa lỏng. NET là đối tác chiến lược của Unilever trong việc cung ứng các sản phẩm chất tẩy rửa có chất lượng cao như: Bột giặt OMO, Bột giặt Surf, Nước rửa chén Sunlight, Nước lau sàn nhà VIM… Số lượng sản phẩm cung ứng của công ty cho Unilever tăng đều qua các năm.

Bước ngoặt trong hoạt động kinh doanh của NET bắt đầu vào đầu năm 2020 khi công ty TNHH Masan HPC – một công ty thành viên do Masan Group sở hữu 100% vốn hoàn tất mua vào 52% cổ phần NET với mức giá trung bình 48.000 đồng/cp.

Về tình hình kinh doanh, quý 2/2025, doanh thu thuần giảm gần 10% so với cùng kỳ xuống 352 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt 30 tỷ đồng, giảm 40% so với quý 2/2024. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt đạt 739 tỷ đồng và 82 tỷ đồng, giảm 2% và 15% so với cùng kỳ năm trước.

Trên thị trường, cổ phiếu NET chốt phiên 7/8 đạt 77.900 đồng/cp.