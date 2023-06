Hàng chục doanh nghiệp BĐS đứng trước nguy cơ bị hủy niêm yết: Cơn bĩ cực chưa dứt với thị trường nhà đất Trung Quốc

Hơn chục công ty bất động sản Trung Quốc phải đối mặt với nguy cơ bị huỷ niêm yết khỏi sàn giao dịch chứng khoán nước này. Nếu điều này xảy ra, một kênh cung tiền quan trọng cho ngành bất động sản lao đao của nước này sẽ “bị chặn”.

Theo các nhà phân tích của công ty BOC International China Co., từ ngày 1/6, cổ phiếu của 10 nhà phát triển bất động sản đã lao dốc xuống dưới ngưỡng 1 nhân dân tệ (NDT) trong các phiên giao dịch gần đây.

Các sàn giao dịch ở Trung Quốc đại lục quy định rằng các công ty sẽ bị huỷ niêm yết nếu cổ phiếu của họ giảm dưới giới hạn cho phép trong 20 phiên liên tiếp. Nhà môi giới Xia Yifeng cho biết còn 2 công ty nữa đang chật vật để tránh chạm vào ranh giới đó.

Lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc vẫn đang trong tình trạng khó khăn, mặc dù chính phủ đã tăng cường tạo điều kiện tài trợ và thúc đẩy nhu cầu kể từ năm ngoái.

Gần đây nhất, công ty chuyên xây dựng các khu chung cư Sichuan Languang Development Co. đã huỷ niêm yết khỏi Sàn Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải. Theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp, trước đó vào tháng 6/2022, CRED Holdings Co. và Lvjing Holding Co. cũng đã rơi vào tình tương tự.

Các nhà phân tích của BOC cho biết ít nhất 3 công ty khác cũng đang có nguy cơ, do tình hình tài chính diễn biến xấu. Các công ty sẽ bị huỷ niêm yết nếu bị lỗ ròng và doanh thu hoạt động dưới 100 triệu NDT (14 triệu USD).

Nhiều nhà phát triển bất động sản Trung Quốc đối mặt với nguy cơ huỷ niêm yết. Nguồn: Bloomberg

Trong số các công ty phải đối mặt với nguy cơ huỷ niêm yết có Yango Group Co.. Cổ phiếu của công ty đã chốt 16 phiên dưới 1 NDT. Vào thời kỳ đỉnh cao năm 2015, cổ phiếu này giao dịch trên 11 NDT.

Theo BOC, số lượng công ty xây dựng gặp rủi ro tăng mạnh so với trước đây. Các công ty bất động sản chiếm 5% trong gần 200 công ty bị loại khỏi sàn giao dịch từ năm 2001 đến cuối tháng 5 năm 2023.

Một chỉ số đo cổ phiếu các nhà phát triển Trung Quốc của Bloomberg đã tăng hơn 5% trong bối cảnh chính phủ đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ. Chỉ số này vốn đã giảm khoảng 30% kể từ mức đỉnh trong tháng 1.

Tuần trước, Bloomberg News ghi nhận các cơ quan quản lý đang xem xét giảm khoản tiền trả trước ở một số khu vực không phải cốt lõi của thành phố lớn, giảm hoa hồng và nới lỏng hạn chế đối với việc mua nhà ở.

Một số nhà phát triển bất động sản lớn hơn cũng đang cố tránh trở thành nạn nhân. Jinke Properties Group Co., có cổ phiếu giảm xuống dưới ngưỡng 1 NDT vào cuối tháng 5. Sau đó, giá hồi phục khi công ty công bố kế hoạch hợp tác với một doanh nghiệp quốc doanh.

Báo giới Trung Quốc đang tìm cách xoa dịu các nhà đầu tư. Mặc dù việc huỷ niêm yết có thể làm mối lo ngại về ngành thêm nghiêm trọng, nhưng “mọi người nên xem đó là một hiện tượng bình thường trong hệ thống IPO”. Tờ Securities Daily nhận định: “Việc huỷ niêm yết sẽ giúp loại bỏ rủi ro trong ngành. Các công ty vẫn có cơ hội lấy lại niềm tin của thị trường”.

Tham khảo Bloomberg